Краудер Билл - Рождественские окна - Пасхальные окна - Песни разбитых сердец

Рождество - мой любимый праздник. Я люблю все, что с ним связано: елки, фонарики, подарки, песни, гуляния, обычаи, богослужения, семейные встречи и... вы правы; угощение. В нашей семье, как и во многих других, есть свои обычаи, каждый из которых по-особому отражает радость праздника. Если бы вы смогли побывать у нас в гостях на Рождество, то, несомненно, прикоснулись бы к истории многих благословений, ниспосланных свыше. Эти благословения были лично нашими, и семейные традиции отражают наш взгляд на всем известную библейскую историю.

Не только на Рождество, но и на всю жизнь можно смотреть с разных точек зрения. И мы, несомненно, обогатим свой внутренний мир, если попробуем взглянуть на различные жизненные события, так сказать, из разных окон. Чем более знакомым нам представляется то или иное явление, тем полезнее бывает посмотреть на него под другим углом. Свежий взгляд, новые мысли могут значительно возвысить ценность истины в наших глазах, уберечь от привыкания. Я начал серьезно размышлять об этом благодаря режиссеру Клинту Иствуду. Будучи любителем истории, я с нетерпением ждал премьеру его фильма «Флаг наших отцов», повествующего об одном сражении времен Второй мировой войны. Этот бой произошел на тихоокеанском островке Айво Джима. И фильм меня не разочаровал. Мне открылись многие неизвестные прежде детали. Тем не менее все в этой ленте было показано с точки зрения солдат-американцев. А затем Иствуд снял второй фильм дилогии, названный «Письма с Айво Джима». В нем рассказывалась та же история, но с позиции Японии. Зрители получили замечательную возможность взглянуть на войну глазами японских солдат благодаря письмам, которые они писали домой и в которых рассказывали о кошмарах войны. Два фильма, рассказывавшие об одном, воспринимались совершенно по-разному. Для меня это был полезный урок о важности перспективы.

Билл Краудер – Рождественские окна

Пер. с англ. – Минск: “Библейский радиокласс”, 2010. – 114 с.

ISBN 978-985-6844-33-4

Билл Краудер – Рождественские окна – Содержание

Благодарности

Введение

Окно восхваления: Ангелы

Окно удивления: Мария

Окно поклонения: Пастухи

Окно послушания: Иосиф

Окно довольства: Симеон

Окно свидетельства: Анна

Наше рождественское окно

Билл Краудер – Пасхальные окна

Минск: “Библейский радиокласс”, 2012. – 110 с.

Билл Краудер – Пасхальные окна – Содержание

Благодарности

Введение

Окно удивления: Малх

Окно греха: Иуда Искариот

Окно значимости: Сотник

Окно печали: Иосиф Аримафейский

Окно силы: Женщины

Окно писания: Путники Эммауса

Наше пасхальное окно

Билл Крудер – Песни разбитых сердец - Псалмы, которые утешают и исцеляют душу

Перевод с английского. – Минск: World Wide Printing, 2013. – 163 с.

ISBN 978-158-7122-48-4

Билл Крудер – Песни разбитых сердец – Содержание

Благодарности

Введение

Псалом 6: Сердце, разбитое горем

Псалом 11: Сердце, разбитое отчаянием

Псалом 12: Сердце, разбитое неудачами

Псалом 31: Сердце, разбитое чувством вины

Псалом 38: Сердце, разбитое страхом

Псалом 41: Сердце, разбитое безысходностью

Псалом 55: Сердце, разбитое ненавистью

Псалом 68: Сердце, разбитое стрессом

Псалом 72: Сердце, разбитое несправедливостью

Псалом 21: Сердце, разбитое грехом

Мысли напоследок