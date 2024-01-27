Крайдер Вирджиния - Если муж — пьяница - Превращая испытания в победы

Несколько лет назад тишину моего дома нарушил телефонный звонок. В трубке прозвучал женский голос:

— Вирджиния, вы меня не знаете. Мне посоветовала обратиться к вам Джойс (наша общая знакомая). Дело в том, что мой муж — пьяница.

Далее моя собеседница рассказала:

— Мне очень стыдно говорить об этом, но вчера я так разозлилась на Дика, что швырнула ему в лицо тарелку с горячими бобами. Вирджиния, что мне делать? Я — верующая и знаю, что так вести себя нельзя, однако я уже не могу вытерпеть то, что он делает...

Эта отчаявшаяся женщина рассказала мне о своих надеждах и страхе за жизнь своего сына. Чье влияние в его жизни будет сильнее: матери или отца? С волнением слушая это, я вспоминала о своих четырех детях.

Многим семьям христиан, где оба родителя верующие, трудно понять, как тяжело людям, в семьях которых кто-то пьет. Пьянство мужа может исковеркать жизнь его жены. В такой ситуации ответственность за сохранение семьи и за создание нормальной семейной обстановки ложится на плечи женщины. Очень часто ей приходится решать еще и финансовые проблемы, возникающие из-за пагубного пристрастия ее мужа.

Часто эти испытания сопровождаются еще и такими, почти невыносимыми, переживаниями. Муж упорно не желает замечать стараний жены, более того, он негодует в ответ на них. Он унижает жену, обвиняет ее во всех мыслимых и немыслимых проступках, совершенно не признаёт ее как личность. Ей, возможно, постоянно приходится быть в напряжении, потому что в любой момент он может «распустить руки».

Сопереживать женам пьяниц могут только те, кто сам испытал последствия этого порока. Я прожила в таких условиях двадцать восемь лет. Первые десять лет пыталась справиться с этим сама, а потом, покаявшись в своем самовольном блуждании, в 1960 году вернулась к Господу. После этого, слава Богу, многое изменилось.

И эту книгу я посвящаю женщинам, оказавшимся в безвыходной, на первый взгляд, ситуации — замужем за пьяницей.

Вирджиния Крайдер - Если муж — пьяница - Превращая испытания в победы – Советы жене пьющего мужа и тем, кто стремится ее поддерживать

Переводчики: Иван Привалов, Майкл Янци. – Ephrata: Grace Press, 2015. – 126 с.

Вирджиния Крайдер - Если муж — пьяница – Содержание

Предисловие

Введение

Как я стала женой пьяницы?

Тупик И

Первый кризис

У тебя нет права

Безопасность. Где ее найти?

Слово Божье

Непрестанно молитесь!

Общение с верующими

Повиновение — радость

Что я могла сделать?

Мы и наши дети

Финансовые вопросы

Физическая сторона в семейной жизни

Надежда есть!

Послесловие