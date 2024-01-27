Крайдер Вирджиния - Если муж — пьяница - Превращая испытания в победы
Несколько лет назад тишину моего дома нарушил телефонный звонок. В трубке прозвучал женский голос:
— Вирджиния, вы меня не знаете. Мне посоветовала обратиться к вам Джойс (наша общая знакомая). Дело в том, что мой муж — пьяница.
Далее моя собеседница рассказала:
— Мне очень стыдно говорить об этом, но вчера я так разозлилась на Дика, что швырнула ему в лицо тарелку с горячими бобами. Вирджиния, что мне делать? Я — верующая и знаю, что так вести себя нельзя, однако я уже не могу вытерпеть то, что он делает...
Эта отчаявшаяся женщина рассказала мне о своих надеждах и страхе за жизнь своего сына. Чье влияние в его жизни будет сильнее: матери или отца? С волнением слушая это, я вспоминала о своих четырех детях.
Многим семьям христиан, где оба родителя верующие, трудно понять, как тяжело людям, в семьях которых кто-то пьет. Пьянство мужа может исковеркать жизнь его жены. В такой ситуации ответственность за сохранение семьи и за создание нормальной семейной обстановки ложится на плечи женщины. Очень часто ей приходится решать еще и финансовые проблемы, возникающие из-за пагубного пристрастия ее мужа.
Часто эти испытания сопровождаются еще и такими, почти невыносимыми, переживаниями. Муж упорно не желает замечать стараний жены, более того, он негодует в ответ на них. Он унижает жену, обвиняет ее во всех мыслимых и немыслимых проступках, совершенно не признаёт ее как личность. Ей, возможно, постоянно приходится быть в напряжении, потому что в любой момент он может «распустить руки».
Сопереживать женам пьяниц могут только те, кто сам испытал последствия этого порока. Я прожила в таких условиях двадцать восемь лет. Первые десять лет пыталась справиться с этим сама, а потом, покаявшись в своем самовольном блуждании, в 1960 году вернулась к Господу. После этого, слава Богу, многое изменилось.
И эту книгу я посвящаю женщинам, оказавшимся в безвыходной, на первый взгляд, ситуации — замужем за пьяницей.
Вирджиния Крайдер - Если муж — пьяница - Превращая испытания в победы – Советы жене пьющего мужа и тем, кто стремится ее поддерживать
Переводчики: Иван Привалов, Майкл Янци. – Ephrata: Grace Press, 2015. – 126 с.
Вирджиния Крайдер - Если муж — пьяница – Содержание
Предисловие
Введение
- Как я стала женой пьяницы?
- Тупик И
- Первый кризис
- У тебя нет права
- Безопасность. Где ее найти?
- Слово Божье
- Непрестанно молитесь!
- Общение с верующими
- Повиновение — радость
- Что я могла сделать?
- Мы и наши дети
- Финансовые вопросы
- Физическая сторона в семейной жизни
- Надежда есть!
Послесловие
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