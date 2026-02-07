Кречмер - Строение тела и характер
«Строение тела и характер» — это одна из самых цитируемых работ в истории психологии. Хотя современная генетика и нейробиология смотрят на личность гораздо сложнее, классификация Кречмера до сих пор поражает своей наблюдательностью.
Автор показал, что наш психический аппарат не существует отдельно от биологического «футляра». Книга учит видеть в человеке биологическое единство, где форма носа или наклон плеч могут быть связаны со скоростью мышления или глубиной переживаний. Это фундаментальный труд для тех, кто изучает диагностику, характерологию и историю психологии, позволяющий понять, как биология формирует наш «темпераментный профиль».
Кречмер Э. - Строение тела и характер
Под ред. П.Б. Ганнушкина. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 2019. — 327 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2422-9
Кречмер Э. - Строение тела и характер – Содержание
Предисловие ко 2-му русскому изданию (В.А. Внуков)
Предисловие к 1-му немецкому изданию (Р. Гаупп)
Строение тела и характер
Предисловие ко 2-му немецкому изданию
Часть I. Строение тела
Глава 1. Методика
Глава 2. Типы строения тела
Глава 3. Строение лица и черепа
Глава 4. Поверхность тела
Глава 5. Диспластические специальные типы
Глава 6. Железы и внутренние органы, сексуальный инстинкт
Глава 7. Построение конституции
Часть II. Темпераменты
Глава 8. Характерологическое исследование семьи
Глава 9. Циклоидные темпераменты
Глава 10. Шизоидные темпераменты. Общая часть
Глава 11. Шизоидные темпераменты. Специальная часть
Глава 12. Циклотимические и шизотимические средние люди
Глава 13. Гениальные
Глава 14. Теория темпераментов
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