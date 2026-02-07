Кречмер - Строение тела и характер

«Строение тела и характер» — это одна из самых цитируемых работ в истории психологии. Хотя современная генетика и нейробиология смотрят на личность гораздо сложнее, классификация Кречмера до сих пор поражает своей наблюдательностью.

Автор показал, что наш психический аппарат не существует отдельно от биологического «футляра». Книга учит видеть в человеке биологическое единство, где форма носа или наклон плеч могут быть связаны со скоростью мышления или глубиной переживаний. Это фундаментальный труд для тех, кто изучает диагностику, характерологию и историю психологии, позволяющий понять, как биология формирует наш «темпераментный профиль».

Кречмер Э. - Строение тела и характер

Под ред. П.Б. Ганнушкина. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 2019. — 327 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2422-9

Кречмер Э. - Строение тела и характер – Содержание

Предисловие ко 2-му русскому изданию (В.А. Внуков)

Предисловие к 1-му немецкому изданию (Р. Гаупп)

Строение тела и характер

Предисловие ко 2-му немецкому изданию