Крекер - Возрастание веры

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

Книга Якова Крекера «Возрастание веры» представляет собой глубокое духовное исследование динамики христианской жизни, рассматривающее веру не как статичное состояние, полученное в момент обращения, а как живой, развивающийся организм. Автор ставит задачу показать читателю путь от младенчества во Христе к духовной зрелости, акцентируя внимание на необходимости постоянного питания и упражнения веры. Основная идея произведения заключается в том, что истинная вера неизбежно стремится к росту, и этот процесс тесно связан с познанием характера Бога, послушанием Его Слову и верностью в малых испытаниях повседневности.

Содержательная часть книги детально анализирует различные стадии «возраста», через которые проходит верующий: от первых шагов упования до глубокой, испытанной огнем уверенности в невидимом. Крекер исследует роль трудностей, сомнений и периодов «духовной пустыни» как необходимых условий для укрепления веры, сравнивая их с ветрами, которые заставляют дерево пускать корни глубже в почву. Автор уделяет значительное внимание практическим аспектам возрастания — молитве, размышлению над Писанием и участию в жизни общины, подчеркивая, что вера растет только тогда, когда она применяется в действии. В книге предлагаются мудрые наставления о том, как распознавать застой в духовной жизни и какие шаги предпринять, чтобы восстановить динамику движения навстречу Богу.

Текст написан в очень теплом, назидательном и классическом евангельском стиле, который побуждает к серьезному самоанализу и вдохновляет на новые шаги доверия Господу. Яков Крекер мастерски использует библейские образы — такие как рост зерна или созревание плода — чтобы сделать абстрактные духовные истины понятными и близкими сердцу каждого читателя. Работа служит ценным путеводителем для тех, кто жаждет не просто «числиться» верующим, но видеть реальные плоды преображения своего характера и укрепления своего упования. Это чтение помогает осознать, что возрастание веры — это увлекательное путешествие длиною в жизнь, целью которого является полное уподобление образу Христа и непоколебимая уверенность в Его победе.

Я. Крекер – Возрастание веры

Перевод с немецкого. - Издательство «Христианин» СЦ ЕХБ, 1993. – 68 с.

Я. Крекер – Возрастание веры - Содержание

Вступление

1. ВЕРА ИЩЕТ И НАХОДИТ

  • Земля — новое основание благодати

  • Наследник — духовный плод веры

    • Обещанный наследник

    • Преждевременный Измаил

    • Подаренный Исаак

  • Город — вечное наследие

    • Пришелец в шатрах

    • Долгожданный город

2. ВЕРА ПОКОИТСЯ И НАСЛАЖДАЕТСЯ

  • Какая жизнь достигает покоя?

    • Жизнь, рожденная Саррой

    • Жизнь, преследуемая Измаилом

    • Жизнь, принесенная в жертву

  • В чем состоит тайна покоя?

    • Пребывание в благодати

    • Полная зависимость от Бога

    • Жизнь у источника

3. ВЕРА СЛУЖИТ И ПРИНОСИТ ПЛОД

  • Иаков до Пенуэла — расцвет собственных действий

    • Разные сыновья Исаака

    • Борьба за первородство

    • Во время бегства от Исава

    • В служении у Лавана

  • Крушение собственной силы

    • Приближающееся испытание веры

    • Борьба с Богом

  • В немощи — победитель

    • Встреча с Исавом ... .

    • Принудительное очищение

    • Светлый закат

4. СТРАДАЮЩАЯ И ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ ВЕРА

  • Страдания Иосифа среди братьев

    • Ненавидимый братьями

    • Проданный братьями

  • Страдания Иосифа в мире

    • Служение миру

    • В темнице

  • Царственное служение Иосифа

    • В Египте

    • Среди братьев

Views 40
Rating
Added 18.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

