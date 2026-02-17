Криничная - Русская мифология

Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Технологии культуры (10 books)

Книга Неонилы Криничной «Русская мифология: Духи-«хозяева» и традиционный крестьянский быт» — это глубокое этнографическое и фольклористическое исследование, посвященное тому, как мифологические представления переплетались с повседневной жизнью русской деревни. В отличие от общих теоретических трудов, эта работа фокусируется на практическом аспекте: как вера в невидимых «хозяев» (духов дома, леса, воды) диктовала правила поведения, регламентировала быт и определяла ритм сельскохозяйственных работ.

Автор детально описывает систему запретов и предписаний, которыми руководствовался крестьянин, чтобы не прогневать духов. В книге исследуется сакральное значение порогов, печи, углов дома, а также мифология строительства и новоселья. Криничная показывает, что домовой, леший или водяной в сознании народа были не просто персонажами сказок, а «соседями», с которыми нужно было заключать своего рода договор. Через призму быличек автор реконструирует этические нормы того времени: честность, уважение к природе и соблюдение родовых традиций.

Особое внимание уделяется обрядам «задобривания» и защиты. Книга раскрывает, почему определенные действия выполнялись в строго отведенное время и как мифологический образ «хозяина» помогал поддерживать порядок в крестьянском микрокосме. Это исследование позволяет увидеть за обыденными вещами — веником, печной заслонкой или колодцем — глубокий пласт древней культуры, где быт и миф были неразделимы.

Криничная Неонила - Русская мифология - Духи-«хозяева» и традиционный крестьянский быт

М.: Академический проект, 2019, 353 с.

Серия "Технологии культуры"

ISBN 978-5-8291-2357-4

Криничная Неонила - Русская мифология - Духи-«хозяева» и традиционный крестьянский быт - Оглавление

Введение

Глава первая. Баенник как прообраз домашних духов

  • Баня в крестьянском быту и верованиях

  • Мифический дух-«хозяин»: его инкарнации

  • Персонаж в пространственно-временном измерении

  • Вершитель жизненного цикла

  • Дух-устроитель «банных чар»

  • Банный этикет

Глава вторая. Домовой как синтез духов крестьянского подворья

  • Знаки-символы духа-«хозяина» в декоративной домовой резьбе

  • Облик домового: тождество вербальных и пластических образов

  • Сакральный хронотоп как условие инкарнации духа

  • «На роду написано…»

  • Предсказатель будущего

  • Покровитель семьи и домашнего хозяйства

  • Домашний дух и хозяин жилища: этикет взаимоотношений

Глава третья. Леший: тотемические истоки и полисемантизм образа

  • Лес в крестьянском быту и верованиях

  • «Не серым волком, не елью жаровою…»

  • Локусы «хозяина» и время его появления в «этом» мире

  • «Лес праведный»

  • Покровитель диких животных и охотников

  • Покровитель домашних животных и пастухов

  • Насылающий лесные наваждения

  • Похититель людей

  • Предсказатель судьбы

Глава четвертая. Водяной и родственные персонажи

  • Вода в крестьянском быту и верованиях

  • «Разновидные личины» водяного

  • «В тихом омуте»: пространственно-временные показатели духа-«хозяина»

  • Покровитель вод и промысловых угодий

  • В ипостаси духа-«хозяина» мельницы

  • Похититель людей и домашнего скота

  • Прорицатель будущего

Заключение

Views 82
Rating
Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books