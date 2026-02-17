Криничная - Русская мифология

Книга Неонилы Криничной «Русская мифология: Духи-«хозяева» и традиционный крестьянский быт» — это глубокое этнографическое и фольклористическое исследование, посвященное тому, как мифологические представления переплетались с повседневной жизнью русской деревни. В отличие от общих теоретических трудов, эта работа фокусируется на практическом аспекте: как вера в невидимых «хозяев» (духов дома, леса, воды) диктовала правила поведения, регламентировала быт и определяла ритм сельскохозяйственных работ.

Автор детально описывает систему запретов и предписаний, которыми руководствовался крестьянин, чтобы не прогневать духов. В книге исследуется сакральное значение порогов, печи, углов дома, а также мифология строительства и новоселья. Криничная показывает, что домовой, леший или водяной в сознании народа были не просто персонажами сказок, а «соседями», с которыми нужно было заключать своего рода договор. Через призму быличек автор реконструирует этические нормы того времени: честность, уважение к природе и соблюдение родовых традиций.

Особое внимание уделяется обрядам «задобривания» и защиты. Книга раскрывает, почему определенные действия выполнялись в строго отведенное время и как мифологический образ «хозяина» помогал поддерживать порядок в крестьянском микрокосме. Это исследование позволяет увидеть за обыденными вещами — веником, печной заслонкой или колодцем — глубокий пласт древней культуры, где быт и миф были неразделимы.

Криничная Неонила - Русская мифология - Духи-«хозяева» и традиционный крестьянский быт

М.: Академический проект, 2019, 353 с.

Серия "Технологии культуры"

ISBN 978-5-8291-2357-4

Криничная Неонила - Русская мифология - Духи-«хозяева» и традиционный крестьянский быт - Оглавление

Введение

Глава первая. Баенник как прообраз домашних духов

Баня в крестьянском быту и верованиях

Мифический дух-«хозяин»: его инкарнации

Персонаж в пространственно-временном измерении

Вершитель жизненного цикла

Дух-устроитель «банных чар»

Банный этикет

Глава вторая. Домовой как синтез духов крестьянского подворья

Знаки-символы духа-«хозяина» в декоративной домовой резьбе

Облик домового: тождество вербальных и пластических образов

Сакральный хронотоп как условие инкарнации духа

«На роду написано…»

Предсказатель будущего

Покровитель семьи и домашнего хозяйства

Домашний дух и хозяин жилища: этикет взаимоотношений

Глава третья. Леший: тотемические истоки и полисемантизм образа

Лес в крестьянском быту и верованиях

«Не серым волком, не елью жаровою…»

Локусы «хозяина» и время его появления в «этом» мире

«Лес праведный»

Покровитель диких животных и охотников

Покровитель домашних животных и пастухов

Насылающий лесные наваждения

Похититель людей

Предсказатель судьбы

Глава четвертая. Водяной и родственные персонажи

Вода в крестьянском быту и верованиях

«Разновидные личины» водяного

«В тихом омуте»: пространственно-временные показатели духа-«хозяина»

Покровитель вод и промысловых угодий

В ипостаси духа-«хозяина» мельницы

Похититель людей и домашнего скота

Прорицатель будущего

Заключение