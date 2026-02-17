Криничная - Русская мифология

Криничная - Духи-«хозяева» и традиционный крестьянский быт
Книга Неонилы Криничной «Русская мифология: Духи-«хозяева» и традиционный крестьянский быт» — это глубокое этнографическое и фольклористическое исследование, посвященное тому, как мифологические представления переплетались с повседневной жизнью русской деревни. В отличие от общих теоретических трудов, эта работа фокусируется на практическом аспекте: как вера в невидимых «хозяев» (духов дома, леса, воды) диктовала правила поведения, регламентировала быт и определяла ритм сельскохозяйственных работ.
Автор детально описывает систему запретов и предписаний, которыми руководствовался крестьянин, чтобы не прогневать духов. В книге исследуется сакральное значение порогов, печи, углов дома, а также мифология строительства и новоселья. Криничная показывает, что домовой, леший или водяной в сознании народа были не просто персонажами сказок, а «соседями», с которыми нужно было заключать своего рода договор. Через призму быличек автор реконструирует этические нормы того времени: честность, уважение к природе и соблюдение родовых традиций.
Особое внимание уделяется обрядам «задобривания» и защиты. Книга раскрывает, почему определенные действия выполнялись в строго отведенное время и как мифологический образ «хозяина» помогал поддерживать порядок в крестьянском микрокосме. Это исследование позволяет увидеть за обыденными вещами — веником, печной заслонкой или колодцем — глубокий пласт древней культуры, где быт и миф были неразделимы.
Криничная Неонила - Русская мифология - Духи-«хозяева» и традиционный крестьянский быт
М.: Академический проект, 2019, 353 с.
Серия "Технологии культуры"
ISBN 978-5-8291-2357-4
Криничная Неонила - Русская мифология - Духи-«хозяева» и традиционный крестьянский быт - Оглавление
Введение
Глава первая. Баенник как прообраз домашних духов
Баня в крестьянском быту и верованиях
Мифический дух-«хозяин»: его инкарнации
Персонаж в пространственно-временном измерении
Вершитель жизненного цикла
Дух-устроитель «банных чар»
Банный этикет
Глава вторая. Домовой как синтез духов крестьянского подворья
Знаки-символы духа-«хозяина» в декоративной домовой резьбе
Облик домового: тождество вербальных и пластических образов
Сакральный хронотоп как условие инкарнации духа
«На роду написано…»
Предсказатель будущего
Покровитель семьи и домашнего хозяйства
Домашний дух и хозяин жилища: этикет взаимоотношений
Глава третья. Леший: тотемические истоки и полисемантизм образа
Лес в крестьянском быту и верованиях
«Не серым волком, не елью жаровою…»
Локусы «хозяина» и время его появления в «этом» мире
«Лес праведный»
Покровитель диких животных и охотников
Покровитель домашних животных и пастухов
Насылающий лесные наваждения
Похититель людей
Предсказатель судьбы
Глава четвертая. Водяной и родственные персонажи
Вода в крестьянском быту и верованиях
«Разновидные личины» водяного
«В тихом омуте»: пространственно-временные показатели духа-«хозяина»
Покровитель вод и промысловых угодий
В ипостаси духа-«хозяина» мельницы
Похититель людей и домашнего скота
Прорицатель будущего
Заключение
No comments yet. Be the first!