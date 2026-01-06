Пройдите вперед. Поверните к маленькому белому деревянному указателю на шоссе с надписью: «Институт Эсален, только по предварительной записи». Это уже намекает на секретность или, по крайней мере, приватность, что обещает недельные посвящения в древние тайны и современные откровения, объединяющие науку и религию. Истинно, чувственность этого места столь же осязаема, сколь и первозданна. Горячие источники у моря день и ночь качают обнаженную плоть, а геология самих вод свидетельствует о почти безграничной энергии земли. По последним подсчетам, на территории присутствуют около шестидесяти различных источников, которые вместе выкачивают шестьсот галлонов богатой минералами воды каждую минуту, и она горячая — это впечатляющий, но в то же время несколько тревожный признак того, насколько изменчива здесь, в этом священном месте, сама земля.

Джеффри Дж. Крипал - Эсален. Религия без религии

Касталия, 2022 г. — 340 стр.

ISBN 978-5-521-18621-1

Джеффри Дж. Крипал - Эсален. Религия без религии - Содержание

Благодарности, грехи и наслаждения

Глава первая. Введение: о диких фактах и измененных категориях

Глава вторая. Направления в географии, истории и литературе (1882-1962)

Глава третья. Личностный рост основателей (1950 -1960)

Глава четвертая. Эпоха вне закона и американская контркультура (1960-1970)

Глава пятая. Оккультный имагинальный мир и активизм холодной войны (1970-1985)

Глава шестая. Кризис и религия без религии (1985-1995)

Глава седьмая. До и после бури (1995-2006 гг.)

(Не) заключение

Будущее прошлого и мистическая(ий) идея(ал) «Америки»

Ссылки