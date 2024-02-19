Крипал - Переворот сознания - Прозрения разума и будущее знаний

Эта маленькая книга о многом. Это отчет о состоянии знаний о природе разума и его связи с материей, в том числе и с мозговым веществом. Это выраженное с теплотой ироничное замечание о том, сколько визионерской литературы помогли создать трудящиеся в областях науки и медицины за последнее столетие (вспомните работы о философских подтекстах квантовой механики, об околосмертном опыте, о синдроме саванта и о молекулах психоделических веществ). Эта книга также задумывалась как полемика и публичная жалоба на опасное пренебрежение гуманитарными науками в современной культуре, академической и иной. Однако в конечном итоге это по большей части неприлично обнадеживающее, если не дико оптимистичное эссе о переломном моменте, о будущем - ближайшем или далеком - нового мировоззрения, новой реальности, которая в настоящее время формируется вокруг прозрения разума как несократимого измерения или основы мира природы, даже всего космоса, предшествующей и выходящей за рамки любой современной научной, этнической, политической или религиозной истории, в которые человек заключен в данный момент.

И я действительно имею в виду прозрение разума. Среди прочих риторических стратегий я хочу выделить и прокомментировать несколько примеров большого, разрозненного, но удивительно последовательного набора историй об экстремальных переживаниях, меняющих жизнь, о которых деятели мысли, ученые и медицинские работники сообщали на протяжении столетий, но которые обрели большую наглядность и возымели наиболее сильный эффект только в последние несколько десятилетий.

Как наглядно показывают эти истории, совершенно новая реальность может возникнуть посредством простейших «переворотов сознания» или, грубо говоря, изменения перспективы в переходе от «внешней» стороны вещей ко «внутренней», от «объекта» к «субъекту». И, чтобы это смогло произойти, нам ни на йоту не придется отказываться от нашего солидного багажа научных и медицинских знаний о материальном мире и человеческом теле. То, что в данный момент мы заключаем картину мира в материалистические рамки науки - не ошибочный подход. Он просто верен лишь наполовину. Мы знаем, что разум облечен материей. Истории о преобразующем опыте «переворота сознания» предполагают, что материя также облечена разумом, что эта разумность является фундаментальным свойством космоса, а не неким случайным или недавно возникшим свойством материи, его косвенной функцией. Некоторые истории заходят еще дальше и предполагают, что материя на самом деле может быть выражением некоего космического Разума, который проявляется как материальный мир через абстрактные структуры математики и физики.

Джеффри Дж. Крипал - Переворот сознания - Прозрения разума и будущее знаний

Касталия, 2024. - 204 с.

ISBN 978-5-521-23888-0

Джеффри Дж. Крипал - Переворот сознания - Прозрения разума и будущее знаний - Содержание

Содержание

Похвала в адрес «Переворота сознания»

Похвала в адрес Крипала

Пролог: Человеческий космос

1. Видения невозможного

2. Ученые, пережившие переворот сознания

3. Сознание и космос

4. Символы между миров

5. Перспективы знания

Эпилог: Космический человек

Благодарности