Кристенсон Ларри - Христианская семья

Название у этой книги - самое обыкновенное. Даже заурядное, не вызывающее, на первый взгляд, живого интереса. Оно благопристойно и, пожалуй, слишком серьезно. Это название просто указывает на тех, для кого эта книга написана, для христиан, и на предмет ее исследования - семья.

Вероятно, большее число читателей привлек бы заголовок, как например:

„Ключ к счастливому браку“,

„Захватывающее путешествие в страну „Семейная жизнь“,

„В чем тайная сила правильно организованной семьи**, „Возрождение надежды для отчаявшихся родителей**...

Но наша цель не в том, чтобы привлечь случайного читателя. Если кто-то нуждается в книге, где содержались бы простые советы, как облегчить на время тяжелые симптомы больной семьи, пусть не тратит времени на эту книгу зря. Ничего, кроме огорчения, она ему не принесет.

Итак, не читайте ее прежде, чем вы не будете готовы пересмотреть некоторые из ваших основных привычек и представлений относительно семейной жизни и не готовы изменить их к лучшему.

Однажды Дитрих Бонхеффер, сидя в фашистской тюрьме, написал свадебную проповедь для своей племянницы, которая собиралась выйти замуж. Вот какие, в частности, мысли выразил он в этой проповеди: „Брак - это нечто большее, чем ваша любовь друг к другу. Он отмечен неким высшим величием и силой, потому что является святым таинством Божьим, посредством которого Бог хочет вести человеческую расу до конца времен. В вашей любви вы видите лишь себя двоих в целом мире, но вступая в брак, становитесь звеном в цепи поколений, которые Бог вызывает к жизни для славы Своей, чтобы потом призвать их в царствие Свое. В вашей любви вы лишь витаете в облаках собственного счастья, но, вступив в брак, начинаете ответственную службу в интересах мира и человечества. Ваша любовь принадлежит только вам, но брак не является лишь чем-то личным: это положение, которое обязывает, это - служение".

В христианстве брак достигает святости и значения, которые не были известны в древние времена. Он вновь провозглашает и подтверждает позабытое достоинство женщины. Ни римские законы, ни даже Закон Моисея не предоставляли жене прав, которые не уступали бы правам мужчины и были бы столь же священны. В христианстве абсолютная верность друг другу требуется от обоих - как от жены, так и от мужа. Жена перестает быть лишь помощником мужа в земной жизни, но становится его сонаследницей в жизни вечной (1 Пет. 3,7).

Ларри Кристенсон - Христианская семья

Издание первое 1991. - Grosswallstadt, Germany: ,,Христианское издательство” - Christlicher Verlag GmbH, 1991. – 223 с.

Ларри Кристенсон - Христианская семья – Содержание

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПОРЯДОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ БОГОМ ДЛЯ СЕМЬИ

Глава первая Божьи установления для супругов 1. Роль сексуальных отношений 2. Разделение супругов и развод 3. Взаимное уважение 4. Брак - таинство

Глава вторая Божьи установления для жен 1. Покорность - средство защиты 2. Покорность - средство социальной гармонии 3. Покорность - орудие духовной силы

Глава третья Божьи установления для детей 1. Ключ - в послушании 2. Послушание во всех случаях

Глава четвертая Божии установления для родителей 1. Воспитывайте Учите Устанавливайте правила Будьте примером 2. Дисциплина Учите, дисциплинируя Главное из неверных представлений Розга - орудие любви Розга - первая реакция, а не крайняя мера Розга действует Розга как дисциплинарная мера, назначенная Богом 3. Любовь

Глава пятая Порядок, установленный Богом для мужей 1. Муж, люби свою жену 2. Муж, люби свою жену - заботься о ее духовном благополучии 3. Муж, люби свою жену - иди крестным путем впереди нее 4. Муж, люби свою жену - осуществляй свою власть в смирении



ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ДА ПРИСУТСТВУЕТ ИИСУС В ВАШЕЙ ЖИЗНИ