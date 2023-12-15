«Люди, окружавшие монахиню Марию, переживали катастрофу старой России прежде всего как личную трагедию. Мать Мария принадлежала к тем, кто распознал в обстоятельствах времени и нечто большее: призвание к христианскому творчеству.

<…> Свобода рассматривалась ею как бесценный дар Божий, и она шла на видимые и невидимые миру жертвы, чтобы сохранить его для тех, кто был рядом. При этом она сама оставалась по‑настоящему свободным человеком».

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

«Мать Мария – святая наших дней и для наших дней, женщина из плоти и крови, получившая Любовь Бога, которая бесстрашно смотрела в лицо проблемам нашего века

<…> ее духовное значение будет для нас все возрастать по мере того, как и мы начнем понимать последний смысл Любви воплощенной и распятой».

Антоний (Блум), митрополит Сурожский

К 70‑летию со дня гибели матери Марии (Скобцовой) 1945–2015

Ксения Игоревна Кривошеина - Мать Мария - Скобцова - Святая наших дней

Москва, Эксмо; 2015 г., 696с

ISBN 978‑5‑699‑69950‑6

Ксения Игоревна Кривошеина - Мать Мария - Скобцова - Святая наших дней - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1. ПРЕДКИ

Глава 2. НАЧАЛО ЖИЗНИ

Глава 3. ПЕТЕРБУРГ

Глава 4. АЛЕКСАНДР БЛОК

Глава 5. В МИРЕ ИСКУССТВА

Глава 6. БЕСПОКОЙНЫЕ ГОДЫ

Глава 7. РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Глава 8. С ЛЮБОВЬЮ, ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ... К НОВОЙ ЖИЗНИ

Глава 9. МОНАШЕСТВО

Глава 10. РОЖДЕНИЕ В СМЕРТИ

Приложение

МАРШРУТЫ МАТЕРИ МАРИИ ПО ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ: РОДСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ

ПОЕЗДКА В ФИНЛЯНДИЮ, ЛАТВИЮ И ЭСТОНИЮ, 1932 ГОД

ИЗ АРХИВОВ

Митр. Сурожский Антоний (Блум) СЛОВО О МАТЕРИ МАРИИ

Н. Бердяев ПАМЯТИ МАТЕРИ МАРИИ

С.В. Пиленко КУБАНЬ — МОЯ РОДИНА

А.Н. Шустов Е.Ю. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА (М. МАРИЯ) И АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Приложение Письмо Гаяны (Детское Село) от 23 сентября 1935 г.

Г. Ойцевич ТАЙНА СМЕРТИ ГАЯНЫ

Г. Ойцевич ГЕОРГИЙ МЕЛИЯ — ЗАГАДОЧНЫЙ ЗЯТЬ М. МАРИИ

Г. Ойцевич ПЬЕСА-МИСТЕРИЯ «СЕМЬ ЧАШ» — ПОПЫТКА

РАСШИФРОВКИ ВЕЧНЫХ ЗНАКОВ

А.Н. Шустов ДАНИИЛ ЕРМОЛАЕВИЧ СКОБЦОВ: ПУТЬ ОТ КУБАНИ ДО ПАРИЖА

Г. Беневич ТЕМА СОФИИ И КАК ОНА СВЯЗЫВАЕТ М. МАРИЮ, А. БЛОКА И ВЛ. СОЛОВЬЕВА

Г. Беневич МАТЬ МАРИЯ И ЕЕ ВЫШИВКА «ЖИТИЕ ЦАРЯ ДАВИДА»

Г. Беневич ПОЭМА «ДУХОВ ДЕНЬ»

«ВЕСТНИК» УЧАСТНИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Первый выпуск

Отчет о резистанской работе И.А. Кривошеина

Памяти отца Дмитрия Клепинина

Из воспоминаний Ф.Т. Пьянова

ВТОРОЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА»

Встреча с Матерью Марией в лагере Равенсбрюк

Б. Сосинский. Вильде — Левицкий (Дело Музея человека)

B.C. Варшавский. Борис Вильде

Последнее письмо Бориса Вильде к жене

Б. Вильде. Диалог в тюрьме Анатолий Левицкий С.В. Носович. Вики Оболенская (Вера Аполлоновна Оболенская)

Ариадна Скрябина (Сарра Кнут)

Тамара Алексеевна Волконская

И.А. Кривошеин РУССКИЕ УЧАСТНИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Н.А. Кривошеина МАТЬ МАРИЯ

А.Н. Шустов ОТЕЦ БОРИС (СТАРК) О МАТЕРИ МАРИИ (СКОБЦОВОЙ)

Н.И. Кривошеин МАТЬ МАРИЯ В БЫВШЕМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ, или ДОЛГАЯ ДОРОГА В РОССИЮ

Ж. Нива «И ДО КОНЦА НАДО МНЕ ОБНИЩАТЬ...»

ЕЛИЗАВЕТА СКОБЦОВА. Летопись жизни и творчества

БИБЛИОГРАФИЯ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Ксения Игоревна Кривошеина - Мать Мария - Скобцова - Святая наших дней – Предисловие

Она родилась в Риге 8 декабря 1891 года и была человеком своего времени, наследницей европейской культуры, идеалисткой с романтическими представлениями о «равенстве и братстве на земле». Мать Мария много писала о предназначении России и о ее будущем. Голос и творческое наследие монахини и сегодня звучат актуально.

Митрополит Антоний Сурожский глубоко почитал мать Марию и писал о ней: «Она сумела, следуя по стопам своего Господа и Учителя, любить "напрасно", "безрезультатно": любить людей пропащих, безнадежных, тех, "из кого все равно ничего не выйдет", кого "и могила не исправит", – потому только, что они ей были "свои", русские, обездоленные, погибающие; а позже, во время войны, просто потому, что они были люди в смертной опасности, в страхе, в гонении, голодные, осиротелые – свои по крови не потому, что они принадлежали той или другой национальности, а потому, что для них Свою Кровь излил Христос, потому, что ею овладела до конца Божественная Его Любовь».

Сейчас в России и на Западе выходят книги с ее богословскими эссе, стихами, репродукциями вышивок и икон. За последние годы состоялось несколько конференций, посвященных ей, прошла выставка работ монахини Марии в Пушкинском Доме, создан сайт в интернете; в Риге, на доме, где она родилась, висит мемориальная доска, в краеведческом музее Анапы открыт большой раздел семьи Пиленко, а во дворе музея в память о ней установлен поклонный крест. В Париже в 2013 году городскими властями принято решение назвать в честь мученицы монахини Марии Скобцовой новою улицу 15‑го округа, выходящую на улицу Лурмель, где было расположено «Православное дело» до разгрома оккупационной полицией.

В этой книге впервые публикуется подробная биография монахини Марии, летопись ее земного пути. Здесь читатель узнает много интересного о жизни, творчестве и судьбе м. Марии (Скобцовой) в России и в эмиграции, а также о ее деятельном монашестве, участии в движении Сопротивления и трагической гибели в лагере Равенсбрюк.

Эта книга предназначена и для тех, кто никогда не слышал о ней, и для тех, кто, зная эту уникальную личность, откроет для себя новые страницы ее земной жизни.

Мне часто задают вопрос, почему мать Мария не канонизирована Русской Церковью? Я отвечаю рассказом о том, как готовилась ее канонизация. В 2000 году меня с моим мужем Никитой пригласил к себе в храм Трех Святителей архиепископ Корсунский Иннокентий и попросил принести с собой имеющиеся материалы о м. Марии. Владыка знал о том, что я занимаюсь организацией выставки художественных произведений м. Марии в Русском музее, дал свое благословение, обещал всяческую помощь в нахождении ее работ. Мы принесли ему толстую папку копий домашнего архива. «Попросил вас об этом, потому что Комиссия по канонизации поручила мне собрать максимум материалов о матери Марии. В Москву поступила просьба о рассмотрении возможного прославления м. Марии».

К этому времени я от Елены Дмитриевны Аржаковской‑Клепининой, дочери о. Димитрия Клепинина, уже знала, что она с помощью о. Сергия Гаккеля подготовила папку документов, которую мне показала. Эти документы готовились архиепископом Сергием (Коноваловым) для передачи Синоду Константинопольской Церкви, как сам владыка рассказал в своем интервью газете «Русская мысль» в апреле 1999 года.

Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по канонизации святых осенью 2000 года по представлению митрополита Сурожского Антония внимательно изучала возможность канонизации матери Марии, ее сына Юрия и о. Димитрия Клепинина. При этом было выявлено много вопросов, на которые не нашлось ответа в представленных материалах. В частности, комиссия констатировала, что необходимо заняться серьезной архивной работой, в том числе в архивах гестапо, которая могла бы внести ясность в обстоятельства последних дней и кончины м. Марии, – из представленных документов было видно, что имеются противоречивые устные предания об этом. Было отмечено, что для дальнейшего продвижения процесса канонизации необходим также богословский анализ письменного наследия м. Марии. В предварительном заключении комиссии было сказано: «После получения новых сведений о жизни, подвиге, обстоятельствах кончины и почитании монахини Марии, ее сына Георгия Скобцова, священника Димитрия Клепинина комиссия вернется к обсуждению этого вопроса».