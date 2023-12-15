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Кривошеина - Мать Мария - Скобцова

Ксения Игоревна Кривошеина -Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Cultural Studies Art, Philology Literature

«Люди, окружавшие монахиню Марию, переживали катастрофу старой России прежде всего как личную трагедию. Мать Мария принадлежала к тем, кто распознал в обстоятельствах времени и нечто большее: призвание к христианскому творчеству.

<…> Свобода рассматривалась ею как бесценный дар Божий, и она шла на видимые и невидимые миру жертвы, чтобы сохранить его для тех, кто был рядом. При этом она сама оставалась по‑настоящему свободным человеком».

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

«Мать Мария – святая наших дней и для наших дней, женщина из плоти и крови, получившая Любовь Бога, которая бесстрашно смотрела в лицо проблемам нашего века

<…> ее духовное значение будет для нас все возрастать по мере того, как и мы начнем понимать последний смысл Любви воплощенной и распятой».

Антоний (Блум), митрополит Сурожский

К 70‑летию со дня гибели матери Марии (Скобцовой) 1945–2015

Ксения Игоревна Кривошеина - Мать Мария - Скобцова - Святая наших дней

Москва, Эксмо; 2015 г., 696с

ISBN 978‑5‑699‑69950‑6

Ксения Игоревна Кривошеина - Мать Мария - Скобцова - Святая наших дней - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

  • Глава 1. ПРЕДКИ

  • Глава 2. НАЧАЛО ЖИЗНИ

  • Глава 3. ПЕТЕРБУРГ

  • Глава 4. АЛЕКСАНДР БЛОК

  • Глава 5. В МИРЕ ИСКУССТВА

  • Глава 6. БЕСПОКОЙНЫЕ ГОДЫ

  • Глава 7. РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

  • Глава 8. С ЛЮБОВЬЮ, ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ... К НОВОЙ ЖИЗНИ

  • Глава 9. МОНАШЕСТВО

  • Глава 10. РОЖДЕНИЕ В СМЕРТИ

Приложение
МАРШРУТЫ МАТЕРИ МАРИИ ПО ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ: РОДСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ
ПОЕЗДКА В ФИНЛЯНДИЮ, ЛАТВИЮ И ЭСТОНИЮ, 1932 ГОД

ИЗ АРХИВОВ

  • Митр. Сурожский Антоний (Блум) СЛОВО О МАТЕРИ МАРИИ

  • Н. Бердяев ПАМЯТИ МАТЕРИ МАРИИ

  • С.В. Пиленко КУБАНЬ — МОЯ РОДИНА

  • А.Н. Шустов Е.Ю. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА (М. МАРИЯ) И АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

  • Приложение Письмо Гаяны (Детское Село) от 23 сентября 1935 г.

  • Г. Ойцевич ТАЙНА СМЕРТИ ГАЯНЫ

  • Г. Ойцевич ГЕОРГИЙ МЕЛИЯ — ЗАГАДОЧНЫЙ ЗЯТЬ М. МАРИИ

  • Г. Ойцевич ПЬЕСА-МИСТЕРИЯ «СЕМЬ ЧАШ» — ПОПЫТКА

  • РАСШИФРОВКИ ВЕЧНЫХ ЗНАКОВ

  • А.Н. Шустов ДАНИИЛ ЕРМОЛАЕВИЧ СКОБЦОВ: ПУТЬ ОТ КУБАНИ ДО ПАРИЖА

  • Г. Беневич ТЕМА СОФИИ И КАК ОНА СВЯЗЫВАЕТ М. МАРИЮ, А. БЛОКА И ВЛ. СОЛОВЬЕВА

  • Г. Беневич МАТЬ МАРИЯ И ЕЕ ВЫШИВКА «ЖИТИЕ ЦАРЯ ДАВИДА»

  • Г. Беневич ПОЭМА «ДУХОВ ДЕНЬ»

«ВЕСТНИК» УЧАСТНИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ

  • Первый выпуск

  • Отчет о резистанской работе И.А. Кривошеина

  • Памяти отца Дмитрия Клепинина

  • Из воспоминаний Ф.Т. Пьянова

ВТОРОЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА»

  • Встреча с Матерью Марией в лагере Равенсбрюк

  • Б. Сосинский. Вильде — Левицкий (Дело Музея человека)

  • B.C. Варшавский. Борис Вильде

  • Последнее письмо Бориса Вильде к жене

  • Б. Вильде. Диалог в тюрьме Анатолий Левицкий С.В. Носович. Вики Оболенская (Вера Аполлоновна Оболенская)

  • Ариадна Скрябина (Сарра Кнут)

  • Тамара Алексеевна Волконская

  • И.А. Кривошеин РУССКИЕ УЧАСТНИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

  • Н.А. Кривошеина МАТЬ МАРИЯ

  • А.Н. Шустов ОТЕЦ БОРИС (СТАРК) О МАТЕРИ МАРИИ (СКОБЦОВОЙ)

  • Н.И. Кривошеин МАТЬ МАРИЯ В БЫВШЕМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ, или ДОЛГАЯ ДОРОГА В РОССИЮ

  • Ж. Нива «И ДО КОНЦА НАДО МНЕ ОБНИЩАТЬ...»

ЕЛИЗАВЕТА СКОБЦОВА. Летопись жизни и творчества

БИБЛИОГРАФИЯ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Ксения Игоревна Кривошеина - Мать Мария - Скобцова - Святая наших дней – Предисловие

Она родилась в Риге 8 декабря 1891 года и была человеком своего времени, наследницей европейской культуры, идеалисткой с романтическими представлениями о «равенстве и братстве на земле». Мать Мария много писала о предназначении России и о ее будущем. Голос и творческое наследие монахини и сегодня звучат актуально.

Митрополит Антоний Сурожский глубоко почитал мать Марию и писал о ней: «Она сумела, следуя по стопам своего Господа и Учителя, любить "напрасно", "безрезультатно": любить людей пропащих, безнадежных, тех, "из кого все равно ничего не выйдет", кого "и могила не исправит", – потому только, что они ей были "свои", русские, обездоленные, погибающие; а позже, во время войны, просто потому, что они были люди в смертной опасности, в страхе, в гонении, голодные, осиротелые – свои по крови не потому, что они принадлежали той или другой национальности, а потому, что для них Свою Кровь излил Христос, потому, что ею овладела до конца Божественная Его Любовь».

Сейчас в России и на Западе выходят книги с ее богословскими эссе, стихами, репродукциями вышивок и икон. За последние годы состоялось несколько конференций, посвященных ей, прошла выставка работ монахини Марии в Пушкинском Доме, создан сайт в интернете; в Риге, на доме, где она родилась, висит мемориальная доска, в краеведческом музее Анапы открыт большой раздел семьи Пиленко, а во дворе музея в память о ней установлен поклонный крест. В Париже в 2013 году городскими властями принято решение назвать в честь мученицы монахини Марии Скобцовой новою улицу 15‑го округа, выходящую на улицу Лурмель, где было расположено «Православное дело» до разгрома оккупационной полицией.

В этой книге впервые публикуется подробная биография монахини Марии, летопись ее земного пути. Здесь читатель узнает много интересного о жизни, творчестве и судьбе м. Марии (Скобцовой) в России и в эмиграции, а также о ее деятельном монашестве, участии в движении Сопротивления и трагической гибели в лагере Равенсбрюк.

Эта книга предназначена и для тех, кто никогда не слышал о ней, и для тех, кто, зная эту уникальную личность, откроет для себя новые страницы ее земной жизни.

Мне часто задают вопрос, почему мать Мария не канонизирована Русской Церковью? Я отвечаю рассказом о том, как готовилась ее канонизация. В 2000 году меня с моим мужем Никитой пригласил к себе в храм Трех Святителей архиепископ Корсунский Иннокентий и попросил принести с собой имеющиеся материалы о м. Марии. Владыка знал о том, что я занимаюсь организацией выставки художественных произведений м. Марии в Русском музее, дал свое благословение, обещал всяческую помощь в нахождении ее работ. Мы принесли ему толстую папку копий домашнего архива. «Попросил вас об этом, потому что Комиссия по канонизации поручила мне собрать максимум материалов о матери Марии. В Москву поступила просьба о рассмотрении возможного прославления м. Марии».

К этому времени я от Елены Дмитриевны Аржаковской‑Клепининой, дочери о. Димитрия Клепинина, уже знала, что она с помощью о. Сергия Гаккеля подготовила папку документов, которую мне показала. Эти документы готовились архиепископом Сергием (Коноваловым) для передачи Синоду Константинопольской Церкви, как сам владыка рассказал в своем интервью газете «Русская мысль» в апреле 1999 года.

Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по канонизации святых осенью 2000 года по представлению митрополита Сурожского Антония внимательно изучала возможность канонизации матери Марии, ее сына Юрия и о. Димитрия Клепинина. При этом было выявлено много вопросов, на которые не нашлось ответа в представленных материалах. В частности, комиссия констатировала, что необходимо заняться серьезной архивной работой, в том числе в архивах гестапо, которая могла бы внести ясность в обстоятельства последних дней и кончины м. Марии, – из представленных документов было видно, что имеются противоречивые устные предания об этом. Было отмечено, что для дальнейшего продвижения процесса канонизации необходим также богословский анализ письменного наследия м. Марии. В предварительном заключении комиссии было сказано: «После получения новых сведений о жизни, подвиге, обстоятельствах кончины и почитании монахини Марии, ее сына Георгия Скобцова, священника Димитрия Клепинина комиссия вернется к обсуждению этого вопроса».

Views 1 203
Rating 4.7 / 5
Added 15.12.2023
Author professor Dmitry
Rate this publication:
4.7/5 (10)

Comments (1 comment)

E
esxatos 2 years ago

через 8 лет у нас точные копии книги 

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