Кривовичев - Святитель Лука
Цель настоящей монографии — на основании трех вариантов сочинения свт. Луки «О духе, душе и теле» представить подробный комментарий к тексту, по возможности исправив вкравшиеся в «самиздатовские» рукописи искажения и снабдив те или иные места и имена историко-научными и богословскими справками. В своей книге свт. Лука оперируетцелым рядом имен выдающихся ученых, философов и богословов ХѴШ-ХХ вв., в некоторых местах цитируя их труды напрямую, без отсылки к первоначальным источникам, выявление каковых составило особую задачу настоящего исследования (отметим, что, к сожалению, не все источники удалось установить).
Кривовичев Сергий - Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) «О духе, душе и теле» - Исследование текста, историко-научный и богословский анализ - монография
священник Сергий Кривовичев ; Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия : Научно-образовательная теологическая ассоциация.
СПб. : Изд-во СПбДА, 2025. — 388 с. — (Теология: история и современность).
ISBN 978-5-6053662-1-8
Кривовичев Сергий - Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) «О духе, душе и теле» - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ 1. Введение
История создания сочинения.
Варианты
Общая конструкция и логика текста
Конспект книги.
Научный и богословский анализ: спорные мнения.
Первоисточники.
Отзывы.
ЧАСТЬ 2. Текст и комментарии
Глава первая. КАКИЕ ВЫВОДЫ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.
Глава вторая. СЕРДЦЕ КАК ОРГАН ВЫСШЕГО ПОЗНАНИЯ .
Глава третья. МОЗГ И ДУХ. ДУХ В ПРИРОДЕ.
Глава четвертая. ДУХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
Глава пятая. ДУША ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА.
Глава шестая. ДУХ НЕ БЕЗУСЛОВНО СВЯЗАН С ДУШОЙ И ТЕЛОМ.
Глава седьмая. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ СПОСОБНОСТИ
Глава восьмая О ВНУТРЕННЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
Глава девятая. БЕССМЕРТИЕ
ЧАСТЬ 3. <Попытка реконструкции и редакции оригинального текста>
Глава первая. КАКИЕ ВЫВОДЫ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.
Глава вторая. СЕРДЦЕ КАК ОРГАН ВЫСШЕГО ПОЗНАНИЯ
Глава третья. МОЗГ И ДУХ. ДУХ В ПРИРОДЕ .
Глава четвертая. ДУХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
Глава пятая. ДУША ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ.
Глава шестая. ДУХ НЕ БЕЗУСЛОВНО СВЯЗАН С ДУШОЙ И ТЕЛОМ.
Глава седьмая. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ СПОСОБНОСТИ
Глава восьмая. О ВНУТРЕННЕМ ЧЕЛОВЕКЕ.
Глава девятая. БЕССМЕРТИЕ.
Источники и литература
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