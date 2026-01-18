Цель настоящей монографии — на основании трех вариантов сочинения свт. Луки «О духе, душе и теле» представить подробный комментарий к тексту, по возможности исправив вкравшиеся в «самиздатовские» рукописи искажения и снабдив те или иные места и имена историко-научными и богословскими справками. В своей книге свт. Лука оперируетцелым рядом имен выдающихся ученых, философов и богословов ХѴШ-ХХ вв., в некоторых местах цитируя их труды напрямую, без отсылки к первоначальным источникам, выявление каковых составило особую задачу настоящего исследования (отметим, что, к сожалению, не все источники удалось установить).

Кривовичев Сергий - Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) «О духе, душе и теле» - Исследование текста, историко-научный и богословский анализ - монография

священник Сергий Кривовичев ; Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия : Научно-образовательная теологическая ассоциация.

СПб. : Изд-во СПбДА, 2025. — 388 с. — (Теология: история и современность).

ISBN 978-5-6053662-1-8

Кривовичев Сергий - Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) «О духе, душе и теле» - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1. Введение

История создания сочинения.

Варианты

Общая конструкция и логика текста

Конспект книги.

Научный и богословский анализ: спорные мнения.

Первоисточники.

Отзывы.

ЧАСТЬ 2. Текст и комментарии

Глава первая. КАКИЕ ВЫВОДЫ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.

Глава вторая. СЕРДЦЕ КАК ОРГАН ВЫСШЕГО ПОЗНАНИЯ .

Глава третья. МОЗГ И ДУХ. ДУХ В ПРИРОДЕ.

Глава четвертая. ДУХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

Глава пятая. ДУША ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА.

Глава шестая. ДУХ НЕ БЕЗУСЛОВНО СВЯЗАН С ДУШОЙ И ТЕЛОМ.

Глава седьмая. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ СПОСОБНОСТИ

Глава восьмая О ВНУТРЕННЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Глава девятая. БЕССМЕРТИЕ

ЧАСТЬ 3. <Попытка реконструкции и редакции оригинального текста>

Глава первая. КАКИЕ ВЫВОДЫ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.

Глава вторая. СЕРДЦЕ КАК ОРГАН ВЫСШЕГО ПОЗНАНИЯ

Глава третья. МОЗГ И ДУХ. ДУХ В ПРИРОДЕ .

Глава четвертая. ДУХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

Глава пятая. ДУША ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ.

Глава шестая. ДУХ НЕ БЕЗУСЛОВНО СВЯЗАН С ДУШОЙ И ТЕЛОМ.

Глава седьмая. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ СПОСОБНОСТИ

Глава восьмая. О ВНУТРЕННЕМ ЧЕЛОВЕКЕ.

Глава девятая. БЕССМЕРТИЕ.

Источники и литература

Именной указатель