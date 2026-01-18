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Кривовичев - Святитель Лука

Кривовичев Сергий - Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) «О духе, душе и теле» - Исследование текста, историко-научный и богословский анализ - монография
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Cultural Studies Art
Series Теология: история и современность (9 books)

Цель настоящей монографии — на основании трех вариантов сочинения свт. Луки «О духе, душе и теле» представить подробный комментарий к тексту, по возможности исправив вкравшиеся в «самиздатовские» рукописи искажения и снабдив те или иные места и имена историко-научными и богословскими справками. В своей книге свт. Лука оперируетцелым рядом имен выдающихся ученых, философов и богословов ХѴШ-ХХ вв., в некоторых местах цитируя их труды напрямую, без отсылки к первоначальным источникам, выявление каковых составило особую задачу настоящего исследования (отметим, что, к сожалению, не все источники удалось установить).

Кривовичев Сергий - Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) «О духе, душе и теле» - Исследование текста, историко-научный и богословский анализ - монография

  • священник Сергий Кривовичев ; Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия : Научно-образовательная теологическая ассоциация.

  • СПб. : Изд-во СПбДА, 2025. — 388 с. — (Теология: история и современность).

  • ISBN 978-5-6053662-1-8

Кривовичев Сергий - Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) «О духе, душе и теле» - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1. Введение

  • История создания сочинения.

  • Варианты

  • Общая конструкция и логика текста

  • Конспект книги.

  • Научный и богословский анализ: спорные мнения.

  • Первоисточники.

  • Отзывы.

ЧАСТЬ 2. Текст и комментарии

  • Глава первая. КАКИЕ ВЫВОДЫ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.

  • Глава вторая. СЕРДЦЕ КАК ОРГАН ВЫСШЕГО ПОЗНАНИЯ .

  • Глава третья. МОЗГ И ДУХ. ДУХ В ПРИРОДЕ.

  • Глава четвертая. ДУХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

  • Глава пятая. ДУША ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА.

  • Глава шестая. ДУХ НЕ БЕЗУСЛОВНО СВЯЗАН С ДУШОЙ И ТЕЛОМ.

  • Глава седьмая. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ СПОСОБНОСТИ

  • Глава восьмая О ВНУТРЕННЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

  • Глава девятая. БЕССМЕРТИЕ

ЧАСТЬ 3. <Попытка реконструкции и редакции оригинального текста>

  • Глава первая. КАКИЕ ВЫВОДЫ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.

  • Глава вторая. СЕРДЦЕ КАК ОРГАН ВЫСШЕГО ПОЗНАНИЯ

  • Глава третья. МОЗГ И ДУХ. ДУХ В ПРИРОДЕ .

  • Глава четвертая. ДУХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

  • Глава пятая. ДУША ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ.

  • Глава шестая. ДУХ НЕ БЕЗУСЛОВНО СВЯЗАН С ДУШОЙ И ТЕЛОМ.

  • Глава седьмая. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ СПОСОБНОСТИ

  • Глава восьмая. О ВНУТРЕННЕМ ЧЕЛОВЕКЕ.

  • Глава девятая. БЕССМЕРТИЕ.

Источники и литература

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Views 1 067
Rating 5.0 / 5
Added 18.01.2026
Author esxatos
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5.0/5 (7)

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