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Кривушин - Ранневизантийская церковная историография

Ранневизантийская церковная историография
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Category ESXATOS BOOKS, History
Работа является первым в мировой византинистике фундаментальным исследованием всех дошедших до нас ортодоксальных ранневизантийских церковных историй.

И. И. Кривушин - Ранневизантийская церковная историография

Научное издание.
Санкт-Петербург, Издательство «АЛЕТЕЙЯ», 1998. - 255 с

И. И. Кривушин - Ранневизантийская церковная историография - Содержание

Раздел I. Рождение церковной историографии: Евсевий Кесарийский
  • Глава I. Предыстория христианской церкви в трактовке Евсевия
  • Глава II Концепция церковной истории Евсевия Кесарийского
    • § 1. Бог и Сатана в христианской истории
    • § 2. Первый период истории христианства: от Христа до смерти Иоанна Богослова
    • § 3. Второй период истории христианства: от апостолов до Диоклетиана. Концепция преемств
    • § 4. Третий период христианской истории: Великое гонение и переворот Константина
  • Глава III. Евсевий и раннехристианская церковно-историческая концепция
    • § 1. Трансцендентные силы в христианской истории
    • § 2. История церкви как преемство
    • § 3. Проблема христианской империи: новаторство Евсевия
Раздел II. Церковно-историческая концепция в церковной историографии V века
  • Глава I. Церковно-историческая концепция Сократа Схоластика
    • § 1. Событийность и время в «Истории» Сократа
    • § 2. Церковная история как история смут
    • § 3. Христиано-имперская история и ее интерпретация у Сократа
    • § 4. Внутрицерковная история и христиано-имперская история: автономность и взаимодействие
  • Глава II. Церковно-историческая концепция Эрмия Созомена
    • § 1. Торжество концепции Мелитона. Слияние церковной и христиано-имперской истории
    • § 2. Интерпретация внутренней истории церкви
  • Глава III. Церковно-историческая концепция Феодорита Киррского
    • § 1. Внутрицерковная история в интерпретации Феодорита
    • § 2. Императоры и христианская империя в труде Феодорита. Судьба концепции Мелитона
  • Заключение. Церковно-историческая концепция у историков V века. Общее и различное
Раздел III. Церковно-историческая мысль в церковной историографии VI века
  • Глава I. Секуляризация церковной истории в труде Евагрия Схоластика
    • § 1. Церковная история в труде Евагрия Схоластика
    • § 2. Историографические взгляды Евагрия: связь с античностью и установка на светское
    • § 3. Историческая концепция Евагрия
  • Заключение
Приложение
Библиография

И. И. Кривушин - Ранневизантийская церковная историография - Введение

Ранневизантийская церковная историография впитала в себя раннехристианские воззрения на историю, эсхатологические и антиисторические по своему характеру, и одновременно выработала (отчасти используя достижения греко-римской историографии) новые христианские модели интерпретации исторических событий. В трудах ее представителей мы обнаруживаем и идею «пустого», бессобытийного (духовного) времени, и причудливое сочетание внутрицерковной и христиано-имперской тематики, и разные вариации использования теории Мелитона, и попытку прямого синтеза античных и христианских взглядов на историю.
Ранневизантийская традиция церковного историописания стала поэтому тем историографическим феноменом, который, с одной стороны, разделил, а с другой — соединил античную и раннехристианскую историческую мысль с европейской средневековой историографией.
Views 1 101
Rating 5.0 / 5
Added 12.04.2016
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

G
gios76 8 years ago

Спасибо!
V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!

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