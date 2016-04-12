Кривушин - Ранневизантийская церковная историография
Работа является первым в мировой византинистике фундаментальным исследованием всех дошедших до нас ортодоксальных ранневизантийских церковных историй.
И. И. Кривушин - Ранневизантийская церковная историография
Научное издание.
Санкт-Петербург, Издательство «АЛЕТЕЙЯ», 1998. - 255 с
И. И. Кривушин - Ранневизантийская церковная историография - Содержание
Раздел I. Рождение церковной историографии: Евсевий Кесарийский
- Глава I. Предыстория христианской церкви в трактовке Евсевия
-
Глава II Концепция церковной истории Евсевия Кесарийского
- § 1. Бог и Сатана в христианской истории
- § 2. Первый период истории христианства: от Христа до смерти Иоанна Богослова
- § 3. Второй период истории христианства: от апостолов до Диоклетиана. Концепция преемств
- § 4. Третий период христианской истории: Великое гонение и переворот Константина
-
Глава III. Евсевий и раннехристианская церковно-историческая концепция
- § 1. Трансцендентные силы в христианской истории
- § 2. История церкви как преемство
- § 3. Проблема христианской империи: новаторство Евсевия
Раздел II. Церковно-историческая концепция в церковной историографии V века
-
Глава I. Церковно-историческая концепция Сократа Схоластика
- § 1. Событийность и время в «Истории» Сократа
- § 2. Церковная история как история смут
- § 3. Христиано-имперская история и ее интерпретация у Сократа
- § 4. Внутрицерковная история и христиано-имперская история: автономность и взаимодействие
-
Глава II. Церковно-историческая концепция Эрмия Созомена
- § 1. Торжество концепции Мелитона. Слияние церковной и христиано-имперской истории
- § 2. Интерпретация внутренней истории церкви
-
Глава III. Церковно-историческая концепция Феодорита Киррского
- § 1. Внутрицерковная история в интерпретации Феодорита
- § 2. Императоры и христианская империя в труде Феодорита. Судьба концепции Мелитона
- Заключение. Церковно-историческая концепция у историков V века. Общее и различное
Раздел III. Церковно-историческая мысль в церковной историографии VI века
-
Глава I. Секуляризация церковной истории в труде Евагрия Схоластика
- § 1. Церковная история в труде Евагрия Схоластика
- § 2. Историографические взгляды Евагрия: связь с античностью и установка на светское
- § 3. Историческая концепция Евагрия
- Заключение
Приложение
Библиография
Библиография
И. И. Кривушин - Ранневизантийская церковная историография - Введение
Ранневизантийская церковная историография впитала в себя раннехристианские воззрения на историю, эсхатологические и антиисторические по своему характеру, и одновременно выработала (отчасти используя достижения греко-римской историографии) новые христианские модели интерпретации исторических событий. В трудах ее представителей мы обнаруживаем и идею «пустого», бессобытийного (духовного) времени, и причудливое сочетание внутрицерковной и христиано-имперской тематики, и разные вариации использования теории Мелитона, и попытку прямого синтеза античных и христианских взглядов на историю.
Ранневизантийская традиция церковного историописания стала поэтому тем историографическим феноменом, который, с одной стороны, разделил, а с другой — соединил античную и раннехристианскую историческую мысль с европейской средневековой историографией.
Спасибо!