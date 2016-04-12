Работа является первым в мировой византинистике фундаментальным исследованием всех дошедших до нас ортодоксальных ранневизантийских церковных историй.

И. И. Кривушин - Ранневизантийская церковная историография

Научное издание.

Санкт-Петербург, Издательство «АЛЕТЕЙЯ», 1998. - 255 с

И. И. Кривушин - Ранневизантийская церковная историография - Содержание

Раздел I. Рождение церковной историографии: Евсевий Кесарийский

Глава I. Предыстория христианской церкви в трактовке Евсевия

Глава II Концепция церковной истории Евсевия Кесарийского § 1. Бог и Сатана в христианской истории § 2. Первый период истории христианства: от Христа до смерти Иоанна Богослова § 3. Второй период истории христианства: от апостолов до Диоклетиана. Концепция преемств § 4. Третий период христианской истории: Великое гонение и переворот Константина

Глава III. Евсевий и раннехристианская церковно-историческая концепция § 1. Трансцендентные силы в христианской истории § 2. История церкви как преемство § 3. Проблема христианской империи: новаторство Евсевия



Раздел II. Церковно-историческая концепция в церковной историографии V века

Глава I. Церковно-историческая концепция Сократа Схоластика § 1. Событийность и время в «Истории» Сократа § 2. Церковная история как история смут § 3. Христиано-имперская история и ее интерпретация у Сократа § 4. Внутрицерковная история и христиано-имперская история: автономность и взаимодействие

Глава II. Церковно-историческая концепция Эрмия Созомена § 1. Торжество концепции Мелитона. Слияние церковной и христиано-имперской истории § 2. Интерпретация внутренней истории церкви

Глава III. Церковно-историческая концепция Феодорита Киррского § 1. Внутрицерковная история в интерпретации Феодорита § 2. Императоры и христианская империя в труде Феодорита. Судьба концепции Мелитона

Заключение. Церковно-историческая концепция у историков V века. Общее и различное

Раздел III. Церковно-историческая мысль в церковной историографии VI века

Глава I. Секуляризация церковной истории в труде Евагрия Схоластика § 1. Церковная история в труде Евагрия Схоластика § 2. Историографические взгляды Евагрия: связь с античностью и установка на светское § 3. Историческая концепция Евагрия

Заключение

Приложение

Библиография

И. И. Кривушин - Ранневизантийская церковная историография - Введение

Ранневизантийская церковная историография впитала в себя раннехристианские воззрения на историю, эсхатологические и антиисторические по своему характеру, и одновременно выработала (отчасти используя достижения греко-римской историографии) новые христианские модели интерпретации исторических событий. В трудах ее представителей мы обнаруживаем и идею «пустого», бессобытийного (духовного) времени, и причудливое сочетание внутрицерковной и христиано-имперской тематики, и разные вариации использования теории Мелитона, и попытку прямого синтеза античных и христианских взглядов на историю.

Ранневизантийская традиция церковного историописания стала поэтому тем историографическим феноменом, который, с одной стороны, разделил, а с другой — соединил античную и раннехристианскую историческую мысль с европейской средневековой историографией.