Крижанич - Политика

Category History, History of GDL and Slavs, Philology Literature
Series Эпохи. Средние века. Тексты (9 books)

Книга Юрия Крижанича «Политика» (написанная в 1660-х годах во время его сибирской ссылки в Тобольске) является одним из самых оригинальных и амбициозных политических трактатов в истории мировой мысли. Автор, хорватский католический священник и ученый-энциклопедист, ставил перед собой грандиозную задачу: дать русскому царю Алексею Михайловичу практическое руководство по превращению России в мощную, независимую и просвещенную державу. Основная идея произведения заключается в «славянофильстве до славянофилов» — Крижанич призывал к единству славянских народов под эгидой России, но при условии радикального внутреннего реформирования страны, очищения нравов и развития отечественной экономики и науки.

Содержательная часть трактата поражает широтой охвата: от вопросов государственного устройства и права до экономики, торговли и военного дела. Крижанич выступает как сторонник мудрой, просвещенной монархии, которую он называет «самовладством», противопоставляя её «тирании». Он подробно анализирует причины бедности народа, критикует засилье иностранных товаров и советует развивать собственную промышленность, подчеркивая, что «королевство без ремесел — это все равно что слепой без палки». Особое внимание уделено защите славянской культуры от влияния «чужебесия» (чрезмерного преклонения перед иностранцами) и созданию общеславянского языка, на котором, собственно, и была написана сама рукопись.

Текст «Политики» написан в аналитическом, полемическом и глубоко патриотическом (в отношении общеславянского дела) стиле. Несмотря на то что Крижанич провел в ссылке пятнадцать лет, его труд лишен горечи; напротив, он полон конструктивных предложений и веры в великое будущее России. Работа служит важнейшим источником для изучения политической мысли XVII века и предвосхищает многие реформы Петра I, хотя и предлагает иной, более самобытный путь развития. Это чтение, необходимое для понимания истоков русской государственной идеи и вечного вопроса о месте России между Востоком и Западом.

Юрий Крижанич – Политика

Предисл. А.П. Богданова, пер. и коммент. А.Л. Гольдберга. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2023. — 438 с. — (Эпохи. Средние века. Тексты).

ISBN 978-5-98426224-8

Юрий Крижанич – Политика – Содержание

А.П. Богданов. Юрий Крижанич в жизни и культуре

  • Человек-идея

  • Проповедник панславизма

  • Подготовка к великой миссии

  • Миссионер в Третьем Риме

  • Высылка из Москвы

  • Жизнь и труды в Сибири

  • Реабилитированный

  • В пучине адовой

Беседы о правлении

  • О рукописи

  • Предисловие

  • О недугах или о бедах народных

  • Разделение сочинения

  • Некоторые общие замечания о благочестии, богатстве, силе, мудрости и чести

  • Часть I. О благе

    • Раздел 1. О торговле

      • О торговле с иными народами

      • Выгоды от большой торговли

      • О развитии домашней торговли

      • Раздел 2.0 ремесле

    • Раздел 3. О земледелии

    • Раздел 4. О рудах

      • Как добывать руды

  • Часть II. О силе

    • Раздел 1. О твердынях

    • Раздел 2. Об оружии

    • Раздел 3. О строях войска

    • Раздел 4. О воинах

    • Раздел 5. О воеводах

    • Раздел 6. О речи, об именах и об обличье или о платье воинском ..

    • Раздел 7.0 жалованье и почестях воинских

  • Часть III. О мудрости

    • Раздел 1. [О том], как хороша, полезна, выгодна и нужна мудрость

    • Раздел 2. Рассуждение о мудрости, о знании и о философии

    • Раздел 3. О политической мудрости

    • Раздел 4. О человеческом обличье

    • Раздел 5. О языке или о речи

    • Раздел 6. О покрое одежды

      • Дума об одежде

    • Раздел 7. О нравах и о неумелости нашей и [о том], как судят о нас другие народы

      • Разговор Бориса с Хервоем

    • Раздел 8. О Русской земле

      • Причины несчастий

      • Причины счастья

    • Раздел 9. О русских обычаях — из описания некоего немца. О немецком злословии

    • Раздел 10. Ответ на хулу, клевету и соблазны чужеземцев

    • Раздел 11. Об общих свойствах и недостатках нашего народа

    • Раздел 12.0 чужебесии

    • Раздел 13. Каким образом чужеземцы бывают народам вредны ....

    • Раздел 14. Об искателях русской короны

    • Раздел 15. О чужевладстве

    • Раздел 16. Какой позор и обиды причиняют нам, славянам, чужеземцы

      • Заключение

    • Раздел 17.0 сватовстве чужестранцев

    • Раздел 18. Как чужестранцы позорят королевскую честь нашего народа у поляков

    • Раздел 19. Как чужеземцы опозорили достоинство королевской власти у славян — чехов, болгар, сербов

    • Раздел 20.0 счастье народа нашего

    • Раздел 21.0 трех основных болезнях, коими немцы заражают [другие] народы

    • Раздел 22. [О том], что русское правление лучше польского

    • Раздел 23.0 королевском достоинстве и власти

      • О достоинстве и власти королевской

      • О прерогативах или правах королевских

      • О долге подданных

    • Раздел 24. О различных сословиях людей

    • Раздел 25. Об обязанности короля (из Святого Писания)

      • Наказание королей: о жадности и о поборах

    • Раздел 26.О призвании короля, о королевской власти и о тирании

    • Раздел 27. Объяснение общего заблуждения богатых людей и многих правителей относительно принадлежности вещей [и] безграничной власти

    • Раздел 28.О жестоком правлении и людодерстве

    • Раздел 29. Корень всех зол — жадность

    • Раздел 30. Об исправлении тиранства и дурного правления

    • Раздел 31. Речь царя к жителям всего королевства

    • Раздел 32. Законы против народного недовольства и для иных нужд и привилегии всем сословиям

      • Прерогативы высшей власти

    • Раздел 33.0 гостогонстве

    • Раздел 34.0 сохранении государственной власти

    • Раздел 35.0 королевской славе

    • Раздел 36.0 замещении престола

      • Раздор. Разделение

      • Пизанский собор

      • Констанцский собор

      • Флорентийский и Базельский соборы

В.В. Зеленин. Рукопись «Политики»

