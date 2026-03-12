Крижанич - Политика

Книга Юрия Крижанича «Политика» (написанная в 1660-х годах во время его сибирской ссылки в Тобольске) является одним из самых оригинальных и амбициозных политических трактатов в истории мировой мысли. Автор, хорватский католический священник и ученый-энциклопедист, ставил перед собой грандиозную задачу: дать русскому царю Алексею Михайловичу практическое руководство по превращению России в мощную, независимую и просвещенную державу. Основная идея произведения заключается в «славянофильстве до славянофилов» — Крижанич призывал к единству славянских народов под эгидой России, но при условии радикального внутреннего реформирования страны, очищения нравов и развития отечественной экономики и науки.

Содержательная часть трактата поражает широтой охвата: от вопросов государственного устройства и права до экономики, торговли и военного дела. Крижанич выступает как сторонник мудрой, просвещенной монархии, которую он называет «самовладством», противопоставляя её «тирании». Он подробно анализирует причины бедности народа, критикует засилье иностранных товаров и советует развивать собственную промышленность, подчеркивая, что «королевство без ремесел — это все равно что слепой без палки». Особое внимание уделено защите славянской культуры от влияния «чужебесия» (чрезмерного преклонения перед иностранцами) и созданию общеславянского языка, на котором, собственно, и была написана сама рукопись.

Текст «Политики» написан в аналитическом, полемическом и глубоко патриотическом (в отношении общеславянского дела) стиле. Несмотря на то что Крижанич провел в ссылке пятнадцать лет, его труд лишен горечи; напротив, он полон конструктивных предложений и веры в великое будущее России. Работа служит важнейшим источником для изучения политической мысли XVII века и предвосхищает многие реформы Петра I, хотя и предлагает иной, более самобытный путь развития. Это чтение, необходимое для понимания истоков русской государственной идеи и вечного вопроса о месте России между Востоком и Западом.

Юрий Крижанич – Политика

Предисл. А.П. Богданова, пер. и коммент. А.Л. Гольдберга. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2023. — 438 с. — (Эпохи. Средние века. Тексты).

Юрий Крижанич – Политика – Содержание

А.П. Богданов. Юрий Крижанич в жизни и культуре

Человек-идея

Проповедник панславизма

Подготовка к великой миссии

Миссионер в Третьем Риме

Высылка из Москвы

Жизнь и труды в Сибири

Реабилитированный

В пучине адовой

Беседы о правлении

О рукописи

Предисловие

О недугах или о бедах народных

Разделение сочинения

Некоторые общие замечания о благочестии, богатстве, силе, мудрости и чести

Часть I. О благе Раздел 1. О торговле О торговле с иными народами Выгоды от большой торговли О развитии домашней торговли Раздел 2.0 ремесле Раздел 3. О земледелии Раздел 4. О рудах Как добывать руды

Часть II. О силе Раздел 1. О твердынях Раздел 2. Об оружии Раздел 3. О строях войска Раздел 4. О воинах Раздел 5. О воеводах Раздел 6. О речи, об именах и об обличье или о платье воинском .. Раздел 7.0 жалованье и почестях воинских

Часть III. О мудрости Раздел 1. [О том], как хороша, полезна, выгодна и нужна мудрость Раздел 2. Рассуждение о мудрости, о знании и о философии Раздел 3. О политической мудрости Раздел 4. О человеческом обличье Раздел 5. О языке или о речи Раздел 6. О покрое одежды Дума об одежде Раздел 7. О нравах и о неумелости нашей и [о том], как судят о нас другие народы Разговор Бориса с Хервоем Раздел 8. О Русской земле Причины несчастий Причины счастья Раздел 9. О русских обычаях — из описания некоего немца. О немецком злословии Раздел 10. Ответ на хулу, клевету и соблазны чужеземцев Раздел 11. Об общих свойствах и недостатках нашего народа Раздел 12.0 чужебесии Раздел 13. Каким образом чужеземцы бывают народам вредны .... Раздел 14. Об искателях русской короны Раздел 15. О чужевладстве Раздел 16. Какой позор и обиды причиняют нам, славянам, чужеземцы Заключение Раздел 17.0 сватовстве чужестранцев Раздел 18. Как чужестранцы позорят королевскую честь нашего народа у поляков Раздел 19. Как чужеземцы опозорили достоинство королевской власти у славян — чехов, болгар, сербов Раздел 20.0 счастье народа нашего Раздел 21.0 трех основных болезнях, коими немцы заражают [другие] народы Раздел 22. [О том], что русское правление лучше польского Раздел 23.0 королевском достоинстве и власти О достоинстве и власти королевской О прерогативах или правах королевских О долге подданных Раздел 24. О различных сословиях людей Раздел 25. Об обязанности короля (из Святого Писания) Наказание королей: о жадности и о поборах Раздел 26.О призвании короля, о королевской власти и о тирании Раздел 27. Объяснение общего заблуждения богатых людей и многих правителей относительно принадлежности вещей [и] безграничной власти Раздел 28.О жестоком правлении и людодерстве Раздел 29. Корень всех зол — жадность Раздел 30. Об исправлении тиранства и дурного правления Раздел 31. Речь царя к жителям всего королевства Раздел 32. Законы против народного недовольства и для иных нужд и привилегии всем сословиям Прерогативы высшей власти Раздел 33.0 гостогонстве Раздел 34.0 сохранении государственной власти Раздел 35.0 королевской славе Раздел 36.0 замещении престола Раздор. Разделение Пизанский собор Констанцский собор Флорентийский и Базельский соборы



В.В. Зеленин. Рукопись «Политики»