Крижанич - Политика

Книга Юрия Крижанича «Политика» (написанная в 1660-х годах во время его сибирской ссылки в Тобольске) является одним из самых оригинальных и амбициозных политических трактатов в истории мировой мысли. Автор, хорватский католический священник и ученый-энциклопедист, ставил перед собой грандиозную задачу: дать русскому царю Алексею Михайловичу практическое руководство по превращению России в мощную, независимую и просвещенную державу. Основная идея произведения заключается в «славянофильстве до славянофилов» — Крижанич призывал к единству славянских народов под эгидой России, но при условии радикального внутреннего реформирования страны, очищения нравов и развития отечественной экономики и науки.
Содержательная часть трактата поражает широтой охвата: от вопросов государственного устройства и права до экономики, торговли и военного дела. Крижанич выступает как сторонник мудрой, просвещенной монархии, которую он называет «самовладством», противопоставляя её «тирании». Он подробно анализирует причины бедности народа, критикует засилье иностранных товаров и советует развивать собственную промышленность, подчеркивая, что «королевство без ремесел — это все равно что слепой без палки». Особое внимание уделено защите славянской культуры от влияния «чужебесия» (чрезмерного преклонения перед иностранцами) и созданию общеславянского языка, на котором, собственно, и была написана сама рукопись.
Текст «Политики» написан в аналитическом, полемическом и глубоко патриотическом (в отношении общеславянского дела) стиле. Несмотря на то что Крижанич провел в ссылке пятнадцать лет, его труд лишен горечи; напротив, он полон конструктивных предложений и веры в великое будущее России. Работа служит важнейшим источником для изучения политической мысли XVII века и предвосхищает многие реформы Петра I, хотя и предлагает иной, более самобытный путь развития. Это чтение, необходимое для понимания истоков русской государственной идеи и вечного вопроса о месте России между Востоком и Западом.
Юрий Крижанич – Политика
Предисл. А.П. Богданова, пер. и коммент. А.Л. Гольдберга. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2023. — 438 с. — (Эпохи. Средние века. Тексты).
ISBN 978-5-98426224-8
Юрий Крижанич – Политика – Содержание
А.П. Богданов. Юрий Крижанич в жизни и культуре
Человек-идея
Проповедник панславизма
Подготовка к великой миссии
Миссионер в Третьем Риме
Высылка из Москвы
Жизнь и труды в Сибири
Реабилитированный
В пучине адовой
Беседы о правлении
О рукописи
Предисловие
О недугах или о бедах народных
Разделение сочинения
Некоторые общие замечания о благочестии, богатстве, силе, мудрости и чести
Часть I. О благе
Раздел 1. О торговле
О торговле с иными народами
Выгоды от большой торговли
О развитии домашней торговли
Раздел 2.0 ремесле
Раздел 3. О земледелии
Раздел 4. О рудах
Как добывать руды
Часть II. О силе
Раздел 1. О твердынях
Раздел 2. Об оружии
Раздел 3. О строях войска
Раздел 4. О воинах
Раздел 5. О воеводах
Раздел 6. О речи, об именах и об обличье или о платье воинском ..
Раздел 7.0 жалованье и почестях воинских
Часть III. О мудрости
Раздел 1. [О том], как хороша, полезна, выгодна и нужна мудрость
Раздел 2. Рассуждение о мудрости, о знании и о философии
Раздел 3. О политической мудрости
Раздел 4. О человеческом обличье
Раздел 5. О языке или о речи
Раздел 6. О покрое одежды
Дума об одежде
Раздел 7. О нравах и о неумелости нашей и [о том], как судят о нас другие народы
Разговор Бориса с Хервоем
Раздел 8. О Русской земле
Причины несчастий
Причины счастья
Раздел 9. О русских обычаях — из описания некоего немца. О немецком злословии
Раздел 10. Ответ на хулу, клевету и соблазны чужеземцев
Раздел 11. Об общих свойствах и недостатках нашего народа
Раздел 12.0 чужебесии
Раздел 13. Каким образом чужеземцы бывают народам вредны ....
Раздел 14. Об искателях русской короны
Раздел 15. О чужевладстве
Раздел 16. Какой позор и обиды причиняют нам, славянам, чужеземцы
Заключение
Раздел 17.0 сватовстве чужестранцев
Раздел 18. Как чужестранцы позорят королевскую честь нашего народа у поляков
Раздел 19. Как чужеземцы опозорили достоинство королевской власти у славян — чехов, болгар, сербов
Раздел 20.0 счастье народа нашего
Раздел 21.0 трех основных болезнях, коими немцы заражают [другие] народы
Раздел 22. [О том], что русское правление лучше польского
Раздел 23.0 королевском достоинстве и власти
О достоинстве и власти королевской
О прерогативах или правах королевских
О долге подданных
Раздел 24. О различных сословиях людей
Раздел 25. Об обязанности короля (из Святого Писания)
Наказание королей: о жадности и о поборах
Раздел 26.О призвании короля, о королевской власти и о тирании
Раздел 27. Объяснение общего заблуждения богатых людей и многих правителей относительно принадлежности вещей [и] безграничной власти
Раздел 28.О жестоком правлении и людодерстве
Раздел 29. Корень всех зол — жадность
Раздел 30. Об исправлении тиранства и дурного правления
Раздел 31. Речь царя к жителям всего королевства
Раздел 32. Законы против народного недовольства и для иных нужд и привилегии всем сословиям
Прерогативы высшей власти
Раздел 33.0 гостогонстве
Раздел 34.0 сохранении государственной власти
Раздел 35.0 королевской славе
Раздел 36.0 замещении престола
Раздор. Разделение
Пизанский собор
Констанцский собор
Флорентийский и Базельский соборы
В.В. Зеленин. Рукопись «Политики»
