Является ли каждый христианин миссионером? Строго говоря, нет. Миссионер — это тот, кто послан с определенной миссией.

Каждый христианин должен свидетельствовать о Христе. Слово „миссионер" означает „посланный", однако многие из нас призваны оставаться там, где мы есть.

Тем не менее в этой маленькой книжке я использую слово „миссионер" в широком смысле: так я называю тех из нас, кто «послан» Богом на служение дома. Наше призвание столь же значительно, как и призвание тех, кто уезжает далеко от дома, однако, в отличие от миссионеров переднего края, миссионеры, остающиеся позади линии фронта, часто не осознают всей важности своего призвания.

Если вы представляете себе миссионера бравым парнем в пробковом шлеме и шортах цвета хаки, неудивительно, что вам не удается увидеть в себе Божьего посланника.

Однако вам следует смотреть на себя именно так. Одни миссионеры несут Благую Весть о Божьей любви по всему миру, другие несут эту же Весть жителям своего квартала. Одних христиан Бог призывает к „профессиональному" миссионерскому служению, других — к столь же верному служению, только не на переднем крае.

Эта книга обращена к тем из нас, кто не является „профессиональным посланником". Возможно, мы сражаемся не на передовой, и тем не менее мы — воины. Я постарался рассмотреть десять сфер деятельности, где вы можете оказать поддержку миссионерскому служению.

Возможно, вы выберете не одну, а несколько из этих сфер. Постарайтесь осознать вашу значимость для Бога в качестве миссионера второй линии и будьте верны Ему на всех путях миссионерского служения, которые Он вам откроет.

Вудро Кролл – Фронт в тылу – Настольная книга для тех, кто хочет поддержать миссионерскую деятельность

Санкт-Петербург: «Обетование миру», 2001. – 58 с.

ISBN 5-7454-0572-4

Вудро Кролл – Фронт в тылу – Содержание

Предисловие

1. Будьте активны в свидетельстве

2. Не останавливайтесь в росте

3. Будьте активны в служении

4. Активно способствуйте оздоровлению общества

5. Не ослабевайте в молитве

6. Активно способствуйте отправке миссионеров

7. Будьте активным помощником

8. Будьте активны в финансовой помощи

9. Будьте гостеприимны

10. Не уставайте

Заключение