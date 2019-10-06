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Крывелев - Раскопки в библейских странах

Иосиф Крывелев - Раскопки в библейских странах
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Archaeology, History
Библия... Какие противоречивые представления мысли вызывает в нашем сознании это слово и обозначаемое им понятие!
Утверждать, что в Библии или в любой другой религиозной книге или религиозном учении все представляет собой сплошной вымысел — значит, отойти от научной марксистской трактовки вопроса. Все наше сознание есть отражение нашего же бытия. В религии это отражение фантастически извращено и изуродовано, но в конечном счете сквозь все наслоения, сквозь самые причудливые узоры религиозной фантазии можно добраться до реальной основы соответствующих представлений. Из ничего фантазия не может сотворить ничего. Это относится и к Библии.

Иосиф Крывелев - Раскопки в библейских странах

Издательство «Советская Россия» Москва, 1965. - 314 с.

Иосиф Крывелев - Раскопки в библейских странах - Содержание

Введение. О чем написана эта книга
Историческая наука, археология и библеистика
Возвеличивание Библии при помощи археологии
  • Что такое археология?
  • Средства и возможности археологической науки . .
  • О хронологии вообще и библейской в частности .
  • О фальшивках дешевых сенсациях.
  • Что такое библейская археология?
Исторические повествования Библии в свете археологии. Ветхий завет
  • Всемирный потоп
  • Открытие Джорджа Смита, гравера и ассириолога
  • «Здесь был потоп...»
  • Патриархи
  • Ур, Месопотамия и XIV глава книги Бытия
  • Раскопки в мари, Рас - Шамре и Нузу
  • Патриархи и Египет
  • Что здесь можно извлечь для апологетики?
  • Ужасная судьба Содома и Гомморы
  • Египетский плен
  • Египет в долгу у библеистики
  • Что же все - таки найдено?
  • Кто у кого позаимствовал?
  • Египетский колорит в ветхозаветных сказаниях
  • Ученые египтологи о библейской легенде
  • Исход из Египта
  • Архив фараона Аменхотепа IV
  • Кто такие хабиру?
  • Амариская переписка. хабиру и проблема исхода
  • Израильская стела
  • Попытки обхода хронологической трудности
  • Поиски возможного в невероятном
  • Географические неприятности
  • Есть ли историческое зерно в легенде об исходе
  • В земле обетованной
  • Иерихонсккие трубы были излишни
  • Когда погибли ханаанские города?
  • Кто и разрушил
  • Фокусы Вернера Келлера и выводы серьезных ученых
  • Следы судей и первых царей. Копи и конюшни царя Соломона
  • Период двух царств. Войны с Шешенком и Мешей
  • Крушение и рассеяние
  • Падение Израильского царства
  • Синаххериб и Езекия
  • Падение Иудеи
  • Элефантинские папирусы
Исторические повествования Библии в свете археологии. Новый завет
  • Новозаветные святые места
  • Действительная археология святых мест
  • Реликвии и мощи
  • О портретных изображениях Христа
  • Надписи, погребения
  • Следы апостолов?
  • Поиски гробницы апостола Петра
  • Находки у Мертвого моря
  • Община Кумрана и раннее христианство
  • Учитель праведности - кто он?
Вновь открытые рукописи и проблема происхождения библейских книг
  • Иудейско - христианская традиция
  • Как она выглядит в свете научной критики
  • Что здесь может дать археология?
  • Древнейшие библейские рукописи
  • Что найдено с конца XIX в. до наших дней?
  • Ничего неожиданного!
  • Неканонические и апокрифические рукописи
  • Олбрайт и жупел гиперкритицизма
Заключение
Библиография

Иосиф Крывелев - Раскопки в библейских странах - Что такое археология?

По Своему буквальному смыслу слово «археология» означает «учение о древностях». В более же конкретном своем значении это — наука о вещественных памятниках исторического прошлого людей, наука исследующая это историческое прошлое по вещественным памятникам.
В нашем повседневном оби ходе памятником обычно называют монумент, установленный в публичном месте в ознаменование того или иного важного события или в честь и в память какого-нибудь выдающегося человека; этим же словом именуются воздвигаемые на могилах людей надгробные монументы.
Историческая наука по-иному и значительно шире применяет этот термин. Историческим (памятником считается всякий материал, по которому можно изучать прошлое человеческого общества, - народов, общественных классов, государств, партий отдельных людей. Если этот памятник вещественный, то его можно назвать археологическим. Поэтому пусть не удивляется читатель, когда в исторической книге, в частности и в нашей, он видит, что памятниками именуются и развалины древних зданий, и монеты, и рукописи. и надписи на скалах, и даже человеческие скелеты и их отдельные кости.
Views 513
Rating 5.0 / 5
Added 06.10.2019
Author brat Aleksey
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

G
gios76 6 years ago

спасибо
ЮрийБ 6 years ago

Дякую!

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