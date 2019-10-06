Библия... Какие противоречивые представления мысли вызывает в нашем сознании это слово и обозначаемое им понятие!

Утверждать, что в Библии или в любой другой религиозной книге или религиозном учении все представляет собой сплошной вымысел — значит, отойти от научной марксистской трактовки вопроса. Все наше сознание есть отражение нашего же бытия. В религии это отражение фантастически извращено и изуродовано, но в конечном счете сквозь все наслоения, сквозь самые причудливые узоры религиозной фантазии можно добраться до реальной основы соответствующих представлений. Из ничего фантазия не может сотворить ничего. Это относится и к Библии.

Иосиф Крывелев - Раскопки в библейских странах

Издательство «Советская Россия» Москва, 1965. - 314 с.

Иосиф Крывелев - Раскопки в библейских странах - Содержание

Введение. О чем написана эта книга

Историческая наука, археология и библеистика

Возвеличивание Библии при помощи археологии

Что такое археология?

Средства и возможности археологической науки . .

О хронологии вообще и библейской в частности .

О фальшивках дешевых сенсациях.

Что такое библейская археология?

Исторические повествования Библии в свете археологии. Ветхий завет

Всемирный потоп

Открытие Джорджа Смита, гравера и ассириолога

«Здесь был потоп...»

Патриархи

Ур, Месопотамия и XIV глава книги Бытия

Раскопки в мари, Рас - Шамре и Нузу

Патриархи и Египет

Что здесь можно извлечь для апологетики?

Ужасная судьба Содома и Гомморы

Египетский плен

Египет в долгу у библеистики

Что же все - таки найдено?

Кто у кого позаимствовал?

Египетский колорит в ветхозаветных сказаниях

Ученые египтологи о библейской легенде

Исход из Египта

Архив фараона Аменхотепа IV

Кто такие хабиру?

Амариская переписка. хабиру и проблема исхода

Израильская стела

Попытки обхода хронологической трудности

Поиски возможного в невероятном

Географические неприятности

Есть ли историческое зерно в легенде об исходе

В земле обетованной

Иерихонсккие трубы были излишни

Когда погибли ханаанские города?

Кто и разрушил

Фокусы Вернера Келлера и выводы серьезных ученых

Следы судей и первых царей. Копи и конюшни царя Соломона

Период двух царств. Войны с Шешенком и Мешей

Крушение и рассеяние

Падение Израильского царства

Синаххериб и Езекия

Падение Иудеи

Элефантинские папирусы

Исторические повествования Библии в свете археологии. Новый завет

Новозаветные святые места

Действительная археология святых мест

Реликвии и мощи

О портретных изображениях Христа

Надписи, погребения

Следы апостолов?

Поиски гробницы апостола Петра

Находки у Мертвого моря

Община Кумрана и раннее христианство

Учитель праведности - кто он?

Вновь открытые рукописи и проблема происхождения библейских книг

Иудейско - христианская традиция

Как она выглядит в свете научной критики

Что здесь может дать археология?

Древнейшие библейские рукописи

Что найдено с конца XIX в. до наших дней?

Ничего неожиданного!

Неканонические и апокрифические рукописи

Олбрайт и жупел гиперкритицизма

Заключение

Библиография

Иосиф Крывелев - Раскопки в библейских странах - Что такое археология?

По Своему буквальному смыслу слово «археология» означает «учение о древностях». В более же конкретном своем значении это — наука о вещественных памятниках исторического прошлого людей, наука исследующая это историческое прошлое по вещественным памятникам.

В нашем повседневном оби ходе памятником обычно называют монумент, установленный в публичном месте в ознаменование того или иного важного события или в честь и в память какого-нибудь выдающегося человека; этим же словом именуются воздвигаемые на могилах людей надгробные монументы.

Историческая наука по-иному и значительно шире применяет этот термин. Историческим (памятником считается всякий материал, по которому можно изучать прошлое человеческого общества, - народов, общественных классов, государств, партий отдельных людей. Если этот памятник вещественный, то его можно назвать археологическим. Поэтому пусть не удивляется читатель, когда в исторической книге, в частности и в нашей, он видит, что памятниками именуются и развалины древних зданий, и монеты, и рукописи. и надписи на скалах, и даже человеческие скелеты и их отдельные кости.