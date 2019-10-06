Крывелев - Раскопки в библейских странах
Библия... Какие противоречивые представления мысли вызывает в нашем сознании это слово и обозначаемое им понятие!
Утверждать, что в Библии или в любой другой религиозной книге или религиозном учении все представляет собой сплошной вымысел — значит, отойти от научной марксистской трактовки вопроса. Все наше сознание есть отражение нашего же бытия. В религии это отражение фантастически извращено и изуродовано, но в конечном счете сквозь все наслоения, сквозь самые причудливые узоры религиозной фантазии можно добраться до реальной основы соответствующих представлений. Из ничего фантазия не может сотворить ничего. Это относится и к Библии.
Иосиф Крывелев - Раскопки в библейских странах
Издательство «Советская Россия» Москва, 1965. - 314 с.
Иосиф Крывелев - Раскопки в библейских странах - Содержание
Введение. О чем написана эта книга
Историческая наука, археология и библеистика
Возвеличивание Библии при помощи археологии
- Что такое археология?
- Средства и возможности археологической науки . .
- О хронологии вообще и библейской в частности .
- О фальшивках дешевых сенсациях.
- Что такое библейская археология?
Исторические повествования Библии в свете археологии. Ветхий завет
- Всемирный потоп
- Открытие Джорджа Смита, гравера и ассириолога
- «Здесь был потоп...»
- Патриархи
- Ур, Месопотамия и XIV глава книги Бытия
- Раскопки в мари, Рас - Шамре и Нузу
- Патриархи и Египет
- Что здесь можно извлечь для апологетики?
- Ужасная судьба Содома и Гомморы
- Египетский плен
- Египет в долгу у библеистики
- Что же все - таки найдено?
- Кто у кого позаимствовал?
- Египетский колорит в ветхозаветных сказаниях
- Ученые египтологи о библейской легенде
- Исход из Египта
- Архив фараона Аменхотепа IV
- Кто такие хабиру?
- Амариская переписка. хабиру и проблема исхода
- Израильская стела
- Попытки обхода хронологической трудности
- Поиски возможного в невероятном
- Географические неприятности
- Есть ли историческое зерно в легенде об исходе
- В земле обетованной
- Иерихонсккие трубы были излишни
- Когда погибли ханаанские города?
- Кто и разрушил
- Фокусы Вернера Келлера и выводы серьезных ученых
- Следы судей и первых царей. Копи и конюшни царя Соломона
- Период двух царств. Войны с Шешенком и Мешей
- Крушение и рассеяние
- Падение Израильского царства
- Синаххериб и Езекия
- Падение Иудеи
- Элефантинские папирусы
Исторические повествования Библии в свете археологии. Новый завет
- Новозаветные святые места
- Действительная археология святых мест
- Реликвии и мощи
- О портретных изображениях Христа
- Надписи, погребения
- Следы апостолов?
- Поиски гробницы апостола Петра
- Находки у Мертвого моря
- Община Кумрана и раннее христианство
- Учитель праведности - кто он?
Вновь открытые рукописи и проблема происхождения библейских книг
- Иудейско - христианская традиция
- Как она выглядит в свете научной критики
- Что здесь может дать археология?
- Древнейшие библейские рукописи
- Что найдено с конца XIX в. до наших дней?
- Ничего неожиданного!
- Неканонические и апокрифические рукописи
- Олбрайт и жупел гиперкритицизма
Заключение
Библиография
Иосиф Крывелев - Раскопки в библейских странах - Что такое археология?
По Своему буквальному смыслу слово «археология» означает «учение о древностях». В более же конкретном своем значении это — наука о вещественных памятниках исторического прошлого людей, наука исследующая это историческое прошлое по вещественным памятникам.
В нашем повседневном оби ходе памятником обычно называют монумент, установленный в публичном месте в ознаменование того или иного важного события или в честь и в память какого-нибудь выдающегося человека; этим же словом именуются воздвигаемые на могилах людей надгробные монументы.
Историческая наука по-иному и значительно шире применяет этот термин. Историческим (памятником считается всякий материал, по которому можно изучать прошлое человеческого общества, - народов, общественных классов, государств, партий отдельных людей. Если этот памятник вещественный, то его можно назвать археологическим. Поэтому пусть не удивляется читатель, когда в исторической книге, в частности и в нашей, он видит, что памятниками именуются и развалины древних зданий, и монеты, и рукописи. и надписи на скалах, и даже человеческие скелеты и их отдельные кости.
спасибо
Дякую!