Куцаева - Православие

Слово «Библия» в переводе с греческого означает «книга», а буквально — «папирус», от названия древнего финикийского города Библ, считавшегося в прошлом крупнейшим центром торговли папирусом. Библией называют собрание текстов, составляющих Священное Писа- ние в иудаизме и христианстве. В самих священных книгах слово «Библия» не встречается, впервые оно было использовано применительно к собранию священных книг на Востоке в М в. святыми Иоанном Златоустом и Епифанием Кипрским. В иудаизме Библия носит наименование Танах. В христианстве Библия состоит из книг Ветхого Завета (книги Танаха и дополнительные священные книги) и книг Нового Завета. Состав книг Священного Писания в разных христианских Церквах различен. Например, в католической Библии — 73 книги, а в большинстве протестантских Библий — 66 книг. В славянской и русской Библиях содержится 77 книг, включая 50 книг Ветхого Завета (39 канонических и 11 неканонических) и 27 Нового Завета.

Книги Ветхого Завета написаны до Рождества Христова, книги Нового Завета — после Рождества Спасителя. Эти Священные Писания называются словом «Завет», которое означает «союз (или договор) Бога с людими». Главная идея Ветхого Завета состоит в том, что Бог обещал людям Мессию (Спасителя мира) и готовил человечество к принятию Его через постепенные откровения, заповеди, пророчества, прообразы, молитвы и священнослужение. Основное же содержание Нового Завета состоит в том, что Бог действительно послал людям обещанного Спасителя — Своего Единородного Сына, Господа Иисуса Христа, Который и даровал Новый Завет (новый союз, или договор). Согласно христианскому пониманию, которое поддерживается и Православной Церковью, Новый Завет является своеобразным ключом толкования для писаний Ветхого Завета. Только через речения Иисуса Христа и другие новозаветные тексты можно понять и объяснить их глубочайший смысл. Об этом в самом Новом Завете говорит апостол Павел. Поэтому для ранней христианской Церкви было естественным объединить в ІІ в. эти два сборника священных писаний в одно целое. К тому времени окончательно сложился и новозаветный канон, то есть Церковью было определено, какие именно тексты, созданные христианскими авторами, составляют Священное Писание Нового Завета. Канон Ветхого Завета был окончательно утвержден духовными ‘авторитетами к началу ІІ в.

Куцаева Наталия - Православие - Большая визуальная энциклопедия

Москва: Издательство АСТ, 2025, 224 с. ил.

Серия "Большая визуальная энциклопедия"

ISBN 978-5-17-164617

Куцаева Наталия - Православие - Большая визуальная энциклопедия - Содержание

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ

Жизнь и служение ранних христиан

Император Константин: первый христианский монарх

Воздвижение Креста Господня

Святые Елена и Константин — основатели храмов

Раннехристианские храмы

Константинополь: столица христианского мира

Начало эпохи Вселенских Соборов

Епископы — преемники апостолов

Святители — великие духовные пастыри

Борьба Православной Церкви с ересями

Первый Вселенский Собор

Второй Вселенский Собор

Третий Вселенский Собор

Становление православного монашества

Четвертый Вселенский Собор

Пятый Вселенский Собор

Святая София Константинопольская

Раннехристианские памятники Равенны

Монастырь Святой Екатерины на Синае

Шестой Вселенский и Трулльский Соборы

Седьмой Вселенский Собор

Византия после эпохи Вселенских Соборов

Война против Православия: Крестовые походы

Афон: оплот православного монашества

Монастыри Метеоры: светочи веры

Святые Кирилл и Мефодий: просветители славян

Первые книги на церковнославянском языке

Крещение Руси

Русская Православная Церковь

БИБЛИЯ: СВЯЩЕННАЯ КНИГА ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН

История и толкование Библии

Свитки и кодексы

Новый Завет

Святое Евангелие

Образ Бога в Библии и на иконах

СОБЫТИЯ, ОБРАЗЫ И ЛИЧНОСТИ В БИБЛИИ

Сотворение мира

Адам и Ева

Каин и Авель

Ной и его ковчег

Вавилонское столпотворение

Авраам: отец народов

Потомки Авраама

Иосиф — правитель Египта

Моисей — великий пророк и законодатель

Ковчег Завета и Скиния

Сорок лет странствий

Судии Ветхого Завета

Цари Ветхого Завета

Пророки Ветхого Завета

Рождение Иоанна Предтечи

Благовещение Деве Марии

Рождество Христово

Поклонение волхвов и бегство в Египет

Юные годы Христа

Крещение Господне

Первые ученики Христа

Начало проповеди и первые чудеса

Избрание апостолов

Нагорная проповедь

Чудеса и исцеления

Чудесное насыщение народа

Притчи Иисуса Христа

Преображение Господне

Воскрешение Лазаря

Торжественный вход Господень в Иерусалим

Тайная Вечеря

Моление Христа в Гефсиманском саду

Суд у первосвященников

Суд у Понтия Пилата

Крестный путь

Распятие Иисуса

Снятие с Креста и погребение

Воскресение Христово и явление ученикам

Вознесение Господне и начало служения Его апостолов

БОГОСЛУЖЕНИЕ — СТУПЕНИ К БОГУ