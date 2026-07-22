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Куцаева - Православие

Куцаева - Православие
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, **History of Russian Orthodoxy, Reference

Слово «Библия» в переводе с греческого означает «книга», а буквально — «папирус», от названия древнего финикийского города Библ, считавшегося в прошлом крупнейшим центром торговли папирусом. Библией называют собрание текстов, составляющих Священное Писа- ние в иудаизме и христианстве. В самих священных книгах слово «Библия» не встречается, впервые оно было использовано применительно к собранию священных книг на Востоке в М в. святыми Иоанном Златоустом и Епифанием Кипрским. В иудаизме Библия носит наименование Танах. В христианстве Библия состоит из книг Ветхого Завета (книги Танаха и дополнительные священные книги) и книг Нового Завета. Состав книг Священного Писания в разных христианских Церквах различен. Например, в католической Библии — 73 книги, а в большинстве протестантских Библий — 66 книг. В славянской и русской Библиях содержится 77 книг, включая 50 книг Ветхого Завета (39 канонических и 11 неканонических) и 27 Нового Завета.

Книги Ветхого Завета написаны до Рождества Христова, книги Нового Завета — после Рождества Спасителя. Эти Священные Писания называются словом «Завет», которое означает «союз (или договор) Бога с людими». Главная идея Ветхого Завета состоит в том, что Бог обещал людям Мессию (Спасителя мира) и готовил человечество к принятию Его через постепенные откровения, заповеди, пророчества, прообразы, молитвы и священнослужение. Основное же содержание Нового Завета состоит в том, что Бог действительно послал людям обещанного Спасителя — Своего Единородного Сына, Господа Иисуса Христа, Который и даровал Новый Завет (новый союз, или договор). Согласно христианскому пониманию, которое поддерживается и Православной Церковью, Новый Завет является своеобразным ключом толкования для писаний Ветхого Завета. Только через речения Иисуса Христа и другие новозаветные тексты можно понять и объяснить их глубочайший смысл. Об этом в самом Новом Завете говорит апостол Павел. Поэтому для ранней христианской Церкви было естественным объединить в ІІ в. эти два сборника священных писаний в одно целое. К тому времени окончательно сложился и новозаветный канон, то есть Церковью было определено, какие именно тексты, созданные христианскими авторами, составляют Священное Писание Нового Завета. Канон Ветхого Завета был окончательно утвержден духовными ‘авторитетами к началу ІІ в.

Куцаева Наталия - Православие - Большая визуальная энциклопедия

Москва: Издательство АСТ, 2025, 224 с. ил.

Серия "Большая визуальная энциклопедия"

ISBN 978-5-17-164617

Куцаева Наталия - Православие - Большая визуальная энциклопедия - Содержание

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ

  • Жизнь и служение ранних христиан

  • Император Константин: первый христианский монарх

  • Воздвижение Креста Господня

  • Святые Елена и Константин — основатели храмов

  • Раннехристианские храмы

  • Константинополь: столица христианского мира

  • Начало эпохи Вселенских Соборов

  • Епископы — преемники апостолов

  • Святители — великие духовные пастыри

  • Борьба Православной Церкви с ересями

  • Первый Вселенский Собор

  • Второй Вселенский Собор

  • Третий Вселенский Собор

  • Становление православного монашества

  • Четвертый Вселенский Собор

  • Пятый Вселенский Собор

  • Святая София Константинопольская

  • Раннехристианские памятники Равенны

  • Монастырь Святой Екатерины на Синае

  • Шестой Вселенский и Трулльский Соборы

  • Седьмой Вселенский Собор

  • Византия после эпохи Вселенских Соборов

  • Война против Православия: Крестовые походы

  • Афон: оплот православного монашества

  • Монастыри Метеоры: светочи веры

  • Святые Кирилл и Мефодий: просветители славян

  • Первые книги на церковнославянском языке

  • Крещение Руси

  • Русская Православная Церковь

БИБЛИЯ: СВЯЩЕННАЯ КНИГА ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН

  • История и толкование Библии

  • Свитки и кодексы

  • Новый Завет

  • Святое Евангелие

  • Образ Бога в Библии и на иконах

СОБЫТИЯ, ОБРАЗЫ И ЛИЧНОСТИ В БИБЛИИ

  • Сотворение мира

  • Адам и Ева

  • Каин и Авель

  • Ной и его ковчег

  • Вавилонское столпотворение

  • Авраам: отец народов

  • Потомки Авраама

  • Иосиф — правитель Египта

  • Моисей — великий пророк и законодатель

  • Ковчег Завета и Скиния

  • Сорок лет странствий

  • Судии Ветхого Завета

  • Цари Ветхого Завета

  • Пророки Ветхого Завета

  • Рождение Иоанна Предтечи

  • Благовещение Деве Марии

  • Рождество Христово

  • Поклонение волхвов и бегство в Египет

  • Юные годы Христа

  • Крещение Господне

  • Первые ученики Христа

  • Начало проповеди и первые чудеса

  • Избрание апостолов

  • Нагорная проповедь

  • Чудеса и исцеления

  • Чудесное насыщение народа

  • Притчи Иисуса Христа

  • Преображение Господне

  • Воскрешение Лазаря

  • Торжественный вход Господень в Иерусалим

  • Тайная Вечеря

  • Моление Христа в Гефсиманском саду

  • Суд у первосвященников

  • Суд у Понтия Пилата

  • Крестный путь

  • Распятие Иисуса

  • Снятие с Креста и погребение

  • Воскресение Христово и явление ученикам

  • Вознесение Господне и начало служения Его апостолов

БОГОСЛУЖЕНИЕ — СТУПЕНИ К БОГУ

  • Символы и святые реликвии Церкви

  • Православный храм

  • Святые Таинства

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Added 22.07.2026
Author brat Andron
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