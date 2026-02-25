Кудласевич - Католическая мариология

Книга «Католическая мариология: взгляд русских богословов XIX-XX веков» иеромонаха Платона (Кудласевича) представляет собой фундаментальное исследование догматических расхождений между Востоком и Западом в вопросе почитания Пресвятой Богородицы. Издание, выпущенное Московской духовной академией в 2025 году, детально анализирует процесс формирования специфически католических догматов — о Непорочном зачатии (1854) и Телесном вознесении Девы Марии (1950) — через призму русской академической традиции.

Автор подчеркивает методологическое различие: если на Востоке учение о Матери Божией всегда оставалось органичной частью христологии, то на Западе оно выделилось в самостоятельную дисциплину — мариологию. В работе прослеживается историческая преемственность католической мысли и показывается, как догмат 1854 года логически повлек за собой провозглашение догмата 1950 года. Особое внимание уделено полемике средневековых орденов (доминиканцев и францисканцев) и дискуссиям «морталистов» и «имморталистов» о том, вкусила ли Богородица физическую смерть.

Центральное место в книге занимает критический разбор католических нововведений великими русскими богословами: святителем Игнатием (Брянчаниновым), протоиереем Александром Лебедевым и мыслителями XX века. Книга помогает читателю понять, почему Православная Церковь, бесконечно величая Богоматерь, тем не менее считает католические догматы «уязвимыми местами», нарушающими святоотеческую сотериологию и учение о первородном грехе.

Сергиев Посад: Изд-во МДА, 2025. — 200 с.

(Корпус христианских текстов и исследований, т. 17)

ISBN 978-5-907449-42-8

