Кукуллу - Легенды народного сказителя - Книга 3
Любовь и мёртвых воскрешает
Жили когда-то в одном горном ауле муж и жена, и было у них трое детей: мальчик и две девочки. В заботе друг о друге и о своих детях родители находили радость душевную. Мать их очень любила, а дети дорожили её постоянной нежной заботой и ласковым отношением. На радость родителям они никогда не ссорились, не делали друг другу зла, были дружными и добрыми детьми. Каждый прожитый год оставлял им частицу жизненной мудрости родителей. Когда сыну исполнилось четырнадцать лет, одной девочке – одиннадцать, а другой – девять, в их дом пришло страшное, гнетущее горе. Умерла их горячо любимая мать. Оплакали они это несчастье горячими, из самой глубины души льющимися слезами, похоронили её, а сами остались в тяжкой печали и трауре о столь ранней кончине любимой матери. Недаром говорят в народе: «Горе объединяет людей больше, чем радость». Так и случилось: ещё дружнее стала жить их осиротевшая семья.
А отец раньше солнца просыпался и уходил в город на работу с болью в сердце и не оставляющими его думами о том, что дети его одни и нет за ними присмотра. Заботясь о них, через некоторое время отец привёл в дом из другого аула новую жену, а детям наказал слушаться её. Злой и коварной оказалась мачеха: не по душе пришлись ей чужие дети. Стала она их заставлять делать всякую трудную и тяжёлую работу. Бывало, скажет она мальчику:
– Натаскай в котёл воды из реки!
А сёстры возьмут вёдра и брату своему помогают воду таскать. Бывало и так. Злая мачеха смешает рис и пшено с золой и заставит девочек целыми днями перебирать крупу. А брат сделает свою работу и тоже с девочками перебирает, сёстрам помогает. Дружба детей всегда оказывалась сильнее, чем козни злой мачехи.
Возненавидела она детей лютой ненавистью и решила посеять между ними вражду. Задумала мачеха дело коварное, как уморить брата и сестёр непосильной работой и избавиться от них.
Как-то ближе к вечеру кликнула она к себе детей и говорит:
– Эй вы, бездельники, не видите, какая в реке вода мутная. Принесите воду из чистого озера да котёл наполните.
– До озера-то час пути, да всё в гору подниматься. Как же нам управиться?! – попробовали возразить дети.
– Ничего не знаю и знать не желаю... А не натаскаете чистой воды, отцу вашему еды не приготовлю.
– Мы всё сделаем, – смиренно согласились дети.
Амалдан Кукуллу - Легенды народного сказителя. Книга 3
Амалдан Кукуллу - Легенды народного сказителя. Книга 3 - Содержание
- Любовь и мёртвых воскрешает
- Рустам – сын Зола
- Ложь и Правда
- Наречённые
- Судьба
- Козни Шагаду
- Отец и сын
- Всё, что дадите, Бог вернёт
- Три дочери купца
- Амелум и Сурхесер
- Охотник и соловей
- Сказки-потешки о Малахиме-арбечи
Спасибо! Захотелось узнать всю историю, что скачал книгу и прочитал - замечательно!