Любовь и мёртвых воскрешает

Жили когда-то в одном горном ауле муж и жена, и было у них трое детей: мальчик и две девочки. В заботе друг о друге и о своих детях родители находили радость душевную. Мать их очень любила, а дети дорожили её постоянной нежной заботой и ласковым отношением. На радость родителям они никогда не ссорились, не делали друг другу зла, были дружными и добрыми детьми. Каждый прожитый год оставлял им частицу жизненной мудрости родителей. Когда сыну исполнилось четырнадцать лет, одной девочке – одиннадцать, а другой – девять, в их дом пришло страшное, гнетущее горе. Умерла их горячо любимая мать. Оплакали они это несчастье горячими, из самой глубины души льющимися слезами, похоронили её, а сами остались в тяжкой печали и трауре о столь ранней кончине любимой матери. Недаром говорят в народе: «Горе объединяет людей больше, чем радость». Так и случилось: ещё дружнее стала жить их осиротевшая семья.

А отец раньше солнца просыпался и уходил в город на работу с болью в сердце и не оставляющими его думами о том, что дети его одни и нет за ними присмотра. Заботясь о них, через некоторое время отец привёл в дом из другого аула новую жену, а детям наказал слушаться её. Злой и коварной оказалась мачеха: не по душе пришлись ей чужие дети. Стала она их заставлять делать всякую трудную и тяжёлую работу. Бывало, скажет она мальчику:

– Натаскай в котёл воды из реки!

А сёстры возьмут вёдра и брату своему помогают воду таскать. Бывало и так. Злая мачеха смешает рис и пшено с золой и заставит девочек целыми днями перебирать крупу. А брат сделает свою работу и тоже с девочками перебирает, сёстрам помогает. Дружба детей всегда оказывалась сильнее, чем козни злой мачехи.

Возненавидела она детей лютой ненавистью и решила посеять между ними вражду. Задумала мачеха дело коварное, как уморить брата и сестёр непосильной работой и избавиться от них.

Как-то ближе к вечеру кликнула она к себе детей и говорит:

– Эй вы, бездельники, не видите, какая в реке вода мутная. Принесите воду из чистого озера да котёл наполните.

– До озера-то час пути, да всё в гору подниматься. Как же нам управиться?! – попробовали возразить дети.

– Ничего не знаю и знать не желаю... А не натаскаете чистой воды, отцу вашему еды не приготовлю.

– Мы всё сделаем, – смиренно согласились дети.

Амалдан Кукуллу - Легенды народного сказителя. Книга 3

М.: Амалданик, 2008. – 208 с.: илл.

ISBN 978-5-901546-09-3

Амалдан Кукуллу - Легенды народного сказителя. Книга 3 - Содержание