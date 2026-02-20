Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кулагина - Апасова - Метелина - Феномен взрослости
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Psychology Psychotherapy
Series Gaudeamus (40 books)

Это учебное пособие посвящено самому продолжительному и сложному периоду человеческой жизни — взрослости. Авторы рассматривают этот этап не как застывшее состояние, а как динамичный процесс постоянного развития, самоопределения и преодоления нормативных кризисов. В книге детально анализируются границы взрослости, которые в современном мире становятся все более размытыми, и исследуются ключевые сферы жизни взрослого человека: профессиональная самореализация, создание семьи, родительство и поиск личностных смыслов.

Особое внимание уделяется качественным изменениям личности на разных этапах — от ранней молодости до периода поздней взрослости. Кулагина и соавторы опираются на классические концепции (Э. Эриксон, Б. Г. Ананьев) и современные исследования, чтобы показать, как человек справляется с «кризисом середины жизни», как меняются его когнитивные способности и эмоциональная сфера. Пособие помогает понять психологическую специфику взрослого человека, что необходимо для эффективного консультирования, обучения взрослых (андрагогики) и гармонизации межличностных отношений в зрелом возрасте.

М.: Академический проект, 2020. — 329 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-2746-6

Кулагина И.Ю., Апасова Е.В., Метелина А.А. - Феномен взрослости: развитие личности и жизненный путь – Содержание

Предисловие

Глава 1. Развитие зрелой личности

  • 1.1. Взрослость и зрелость, зрелая личность

  • 1.2. Жизненный путь

  • 1.3. Периодизации развития зрелой личности

  • 1.4. Юность

  • 1.5. Молодость

  • 1.6. Зрелость

  • 1.7. Старость

  • 1.8. Нормативные и ненормативные факторы развития личности

  • 1.9. Кризисы в развитии личности

    • 1.9.1. Возрастные кризисы

    • 1.9.2. Критические ситуации

  • 1.10. Изменения интеллектуально-познавательной сферы

  • 1.11. Варианты жизненного пути: типологии

  • Литература

  • Контрольные вопросы

  • Практические задания

  • Тестовые задания

Глава 2. Профессионализация 

  • 2.1. Профессиональное самоопределение

  • 2.2. Этапы профессионального пути

  • 2.3. Акмеогенез: концепция социального пространства

  • 2.4. Концепция развития профессионала

  • 2.5. Профессионализм и ресурсы личности

  • 2.6. Самоактуализация

  • 2.7. Феномен акме в профессиональном развитии

  • 2.8. Первый этап профессионализации — профессиональная подготовка

  • 2.9. Второй этап профессионализации — профессиональная деятельность

    • 2.9.1. Гражданские и военные специальности

    • 2.9.2. Педагогическая деятельность

    • 2.9.3. «Творческие» профессии

    • 2.9.4. Профессиональные кризисы

  • 2.10. Профессиональное и личностное развитие: примеры динамики

  • Литература

  • Контрольные вопросы

  • Практические задания

  • Тестовые задания

Глава 3. Семейные отношения

  • 3.1. Выбор спутника жизни

    • 3.1.1. Готовность к семейным отношениям

    • 3.1.2. Любовь и влюбленность

    • 3.1.3. Брак по любви и расчету

  • 3.2. Семейные правила, роли, мифы и игры

  • 3.3. Семейные сценарии

  • 3.4. Динамика отношений в браке

  • 3.5. Отношения с детьми

  • 3.6. Основные проблемы в семейных отношениях

  • 3.7. Развод

  • 3.8. Повторный брак

  • 3.9. Отношения трех поколений в семье

  • Литература

  • Контрольные вопросы

  • Практические задания

  • Тестовые задания

Ответы на вопросы тестов

  • Приложение 1. Методики: изучение особенностей личности взрослого человека

  • Приложение 2. Методики: изучение психологических аспектов профессиональной деятельности 

  • Приложение 3. Методики: изучение специфики семейных отношений

Views 132
Rating
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

