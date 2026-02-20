Это учебное пособие посвящено самому продолжительному и сложному периоду человеческой жизни — взрослости. Авторы рассматривают этот этап не как застывшее состояние, а как динамичный процесс постоянного развития, самоопределения и преодоления нормативных кризисов. В книге детально анализируются границы взрослости, которые в современном мире становятся все более размытыми, и исследуются ключевые сферы жизни взрослого человека: профессиональная самореализация, создание семьи, родительство и поиск личностных смыслов.

Особое внимание уделяется качественным изменениям личности на разных этапах — от ранней молодости до периода поздней взрослости. Кулагина и соавторы опираются на классические концепции (Э. Эриксон, Б. Г. Ананьев) и современные исследования, чтобы показать, как человек справляется с «кризисом середины жизни», как меняются его когнитивные способности и эмоциональная сфера. Пособие помогает понять психологическую специфику взрослого человека, что необходимо для эффективного консультирования, обучения взрослых (андрагогики) и гармонизации межличностных отношений в зрелом возрасте.

Кулагина И.Ю., Апасова Е.В., Метелина А.А. - Феномен взрослости: развитие личности и жизненный путь - Учебное пособие для вузов

М.: Академический проект, 2020. — 329 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-2746-6

Кулагина И.Ю., Апасова Е.В., Метелина А.А. - Феномен взрослости: развитие личности и жизненный путь – Содержание

Предисловие

Глава 1. Развитие зрелой личности

1.1. Взрослость и зрелость, зрелая личность

1.2. Жизненный путь

1.3. Периодизации развития зрелой личности

1.4. Юность

1.5. Молодость

1.6. Зрелость

1.7. Старость

1.8. Нормативные и ненормативные факторы развития личности

1.9. Кризисы в развитии личности 1.9.1. Возрастные кризисы 1.9.2. Критические ситуации

1.10. Изменения интеллектуально-познавательной сферы

1.11. Варианты жизненного пути: типологии

Литература

Контрольные вопросы

Практические задания

Тестовые задания

Глава 2. Профессионализация

2.1. Профессиональное самоопределение

2.2. Этапы профессионального пути

2.3. Акмеогенез: концепция социального пространства

2.4. Концепция развития профессионала

2.5. Профессионализм и ресурсы личности

2.6. Самоактуализация

2.7. Феномен акме в профессиональном развитии

2.8. Первый этап профессионализации — профессиональная подготовка

2.9. Второй этап профессионализации — профессиональная деятельность 2.9.1. Гражданские и военные специальности 2.9.2. Педагогическая деятельность 2.9.3. «Творческие» профессии 2.9.4. Профессиональные кризисы

2.10. Профессиональное и личностное развитие: примеры динамики

Литература

Контрольные вопросы

Практические задания

Тестовые задания

Глава 3. Семейные отношения

3.1. Выбор спутника жизни 3.1.1. Готовность к семейным отношениям 3.1.2. Любовь и влюбленность 3.1.3. Брак по любви и расчету

3.2. Семейные правила, роли, мифы и игры

3.3. Семейные сценарии

3.4. Динамика отношений в браке

3.5. Отношения с детьми

3.6. Основные проблемы в семейных отношениях

3.7. Развод

3.8. Повторный брак

3.9. Отношения трех поколений в семье

Литература

Контрольные вопросы

Практические задания

Тестовые задания

Ответы на вопросы тестов