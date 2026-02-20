Кулагина - Феномен взрослости
Это учебное пособие посвящено самому продолжительному и сложному периоду человеческой жизни — взрослости. Авторы рассматривают этот этап не как застывшее состояние, а как динамичный процесс постоянного развития, самоопределения и преодоления нормативных кризисов. В книге детально анализируются границы взрослости, которые в современном мире становятся все более размытыми, и исследуются ключевые сферы жизни взрослого человека: профессиональная самореализация, создание семьи, родительство и поиск личностных смыслов.
Особое внимание уделяется качественным изменениям личности на разных этапах — от ранней молодости до периода поздней взрослости. Кулагина и соавторы опираются на классические концепции (Э. Эриксон, Б. Г. Ананьев) и современные исследования, чтобы показать, как человек справляется с «кризисом середины жизни», как меняются его когнитивные способности и эмоциональная сфера. Пособие помогает понять психологическую специфику взрослого человека, что необходимо для эффективного консультирования, обучения взрослых (андрагогики) и гармонизации межличностных отношений в зрелом возрасте.
Кулагина И.Ю., Апасова Е.В., Метелина А.А. - Феномен взрослости: развитие личности и жизненный путь - Учебное пособие для вузов
М.: Академический проект, 2020. — 329 с. — (Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-2746-6
Кулагина И.Ю., Апасова Е.В., Метелина А.А. - Феномен взрослости: развитие личности и жизненный путь – Содержание
Предисловие
Глава 1. Развитие зрелой личности
1.1. Взрослость и зрелость, зрелая личность
1.2. Жизненный путь
1.3. Периодизации развития зрелой личности
1.4. Юность
1.5. Молодость
1.6. Зрелость
1.7. Старость
1.8. Нормативные и ненормативные факторы развития личности
1.9. Кризисы в развитии личности
1.9.1. Возрастные кризисы
1.9.2. Критические ситуации
1.10. Изменения интеллектуально-познавательной сферы
1.11. Варианты жизненного пути: типологии
Литература
Контрольные вопросы
Практические задания
Тестовые задания
Глава 2. Профессионализация
2.1. Профессиональное самоопределение
2.2. Этапы профессионального пути
2.3. Акмеогенез: концепция социального пространства
2.4. Концепция развития профессионала
2.5. Профессионализм и ресурсы личности
2.6. Самоактуализация
2.7. Феномен акме в профессиональном развитии
2.8. Первый этап профессионализации — профессиональная подготовка
2.9. Второй этап профессионализации — профессиональная деятельность
2.9.1. Гражданские и военные специальности
2.9.2. Педагогическая деятельность
2.9.3. «Творческие» профессии
2.9.4. Профессиональные кризисы
2.10. Профессиональное и личностное развитие: примеры динамики
Литература
Контрольные вопросы
Практические задания
Тестовые задания
Глава 3. Семейные отношения
3.1. Выбор спутника жизни
3.1.1. Готовность к семейным отношениям
3.1.2. Любовь и влюбленность
3.1.3. Брак по любви и расчету
3.2. Семейные правила, роли, мифы и игры
3.3. Семейные сценарии
3.4. Динамика отношений в браке
3.5. Отношения с детьми
3.6. Основные проблемы в семейных отношениях
3.7. Развод
3.8. Повторный брак
3.9. Отношения трех поколений в семье
Литература
Контрольные вопросы
Практические задания
Тестовые задания
Ответы на вопросы тестов
Приложение 1. Методики: изучение особенностей личности взрослого человека
Приложение 2. Методики: изучение психологических аспектов профессиональной деятельности
Приложение 3. Методики: изучение специфики семейных отношений
