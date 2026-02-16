Кулинг - Место Бога в образовании

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Educational, Reference, Religious Studies Atheism

Книга Тревора Кулинга «Место Бога в образовании» представляет собой глубокое философское исследование того, как религиозные убеждения и мировоззренческие установки влияют на современную педагогическую практику. Автор вступает в дискуссию с популярным мнением о том, что образование может и должно быть мировоззренчески нейтральным. Кулинг аргументированно доказывает, что за любой образовательной моделью всегда стоит определенная система ценностей и предпосылок, которые неизбежно формируют отношение ученика к истине, человеку и окружающему миру.

Основной тезис работы заключается в том, что интеграция веры в учебный процесс — это не попытка навязать догмы, а способ обеспечить целостность познания. Автор предлагает концепцию «религиозной грамотности», которая позволяет учащимся не просто изучать факты, но и осмысливать их в широком духовном контексте. Кулинг подчеркивает, что признание присутствия Бога в образовательном пространстве помогает избежать фрагментации знаний и возвращает образованию его истинную цель — воспитание человечности и ответственности.

В своей книге Кулинг также обращается к практическим вопросам преподавания в условиях культурного и религиозного многообразия. Он предлагает учителям инструменты для создания такой атмосферы в классе, где различные убеждения могут быть представлены открыто и честно, способствуя взаимному уважению и глубокому диалогу. Работа является важным вкладом в современную философию образования, призывая педагогов к осознанности и признанию того, что поиск истины всегда имеет духовное измерение.

Киев: ЦПП МАХШ, 2013. – 144 с.

ISBN-13 978-0-9562182-3-0

Тревор Кулинг - Место Бога в образовании - Содержание

Предисловие

Введение

  • Глава 1. Справедливость или объективность

  • Глава 2. Почему религиозные убеждения не являются «хламом»

  • Глава 3. Место Бога в образовании: что это меняет?

  • Глава 4. Место Бога в образовании: дальнейшие шаги

  • Глава 5. Некоторые выводы

Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

