Сборник «Культура Возрождения и средние века» подготовлен Комиссией по культуре Возрождения Научного совета по истории мировой культуры РАН совместно с отделом истории общественной мысли Института всеобщей истории РАН. В основу сборника положены материалы научной конференции «Культура Возрождения и средние века» (1987 г.), в которой принимали участие специалисты разных профилей из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Саратова и других городов.

Специфика работы определяется комплексным подходом исследователей к вопросам использования культурного наследия средних веков гуманистической мыслью, литературой и искусством Возрождения.

Культура Возрождения и средние века - Сборник

М.: Наука, 1993. — 224 с.

ISBN 5-02-012318-8

Культура Возрождения и средние века - Сборник - Содержание

От редколлегии

Е. В. Вернадская. К вопросу о социальных истоках Возрождения в локальных центрах Северной и Средней Италии

А Д. Ролова. Правящий слой Флоренции XV в.: нобилитет или ранняя буржуазия?

И. Г. Елина. Преодоление противоречий средневекового мировидения в поэтике «Малых произведений» Данте

Р. И. Хлодовский. Литературный прогресс на рубеже средних веков и Возрождения в зеркале художественного сознания

Н. В. Ревякина. Педагогические идеи Эгидия Колонны и итальянский гуманизм

Л. М. Врагина. Итальянские гуманисты XV в. о культурно-исторических традициях средневековья

И. Я. Эльфонд. Учение Бартоло Сассоферрато в политической мысли гуманизма

И. К. Стаф. Образ поэта во французской культуре раннего Возрождения (от легенды о Вийоне к легенде о Маро)

М. Г. Логутова. Значение «Devotio moderna» («Нового благочестия») для северного Возрождения и Реформации

И. Л, Григорьева. Гуманистическое истолкование монашества в трактате Эразма «О презрении к миру»

М. Л. Малаховская. Эразм — издатель средневекового автора

И. Н. Осиновский. Эразм Роттердамский, Эдуард Ли и Томас Мор

A. Э. Штекли. «Утопия» и трактат «Помни о конце твоем»

B. М. Володарский. Конрад Пейтингер и споры о монополиях

Я. В. Ревуненкова. О преемственности элементов картины мира в ренессансной народной ереси

Л. С. Чиколини. Идея всемирного государства в трудах Кампанеллы («Монархия Мессии»)

Ц. Г. Несселыитраус. «Пляски смерти» в западноевропейском искусстве XV в. как тема рубежа средневековья и Возрождения

В. П. Головин. Средневековая традиция в практике ренессансных художественных мастерских Италии

B. Д. Дажина. Средневековые реминисценции в творчестве Понтормо

А В. Романчук. Тема «Триумфов» в литературе и искусстве Италии второй половины XIV в.

М. Л. Андреев. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. Начальный период

C. М. Стам. Проблема соотношения культур Возрождения и средневековья: вековой спор

Б. С. Каганович. П. М. Бицилли как историк средневековой и ренессансной культуры

Д. Э. Харитонович. Йохан Хёйзинга и проблема культуры на переходе от средних веков к новому времени

Публикация

Анджело Полщиано. О заговоре Пацци (Пер. с лат. и коммент. И. В. Шевченко)

Культура Возрождения и средние века Сборник - От редколлегии

В сборнике освещаются проблемы общего и особенного в средневековой и ренессансной культурах, каждая из которых оставила потомкам непреходящие создания человеческого гения. Авторы статей анализируют эволюцию социально-политических структур, общественной мысли, религиозно-философских, педагогических, эстетических представлений в процессе перехода к эпохе Возрождения и развития новой, ренессансной культуры. Особое внимание уделяется при этом не только разрыву Ренессанса со средневековыми традициями, но и их специфическому переосмыслению, преемственности двух крупных этапов истории европейской культуры, а также критическому рассмотрению различных оценок соотношения средневековой и ренессансной культур, существующих в отечественной и зарубежной историографии. Разумеется, это ни в коей мере не означает умаления роли античного наследия в формировании и развитии культуры Возрождения. В сборник включен впервые публикуемый перевод на русский язык сочинения итальянского гуманиста А. Полициано «О заговоре Пацци», дающий представление о традиционных и новых элементах в гуманистической историографии эпохи Возрождения.