Название настоящей работы связано с четырьмя замечательными книгами: романом Пола Остера «Музыка случая» (Auster, 1991); знаменитым трактатом Жака Моно по молекулярной биологии, эволюции и философии «Случай и необходимость» (Monod, 1972), книгой Франсуа Жакоба «Логика жизни» (Jacob, 1993) и, конечно, «Происхождением видов» Чарльза Дарвина (Darwin, 1859). Каждая из этих книг в своем роде затрагивает одну и ту же всеохватную тему: взаимосвязь произвола и порядка, случайности и необходимости в жизни и эволюции.

Лишь после того, как эта работа была завершена и находилась уже на последней стадии редактирования, я узнал o книге Джона Венна, выдающегося логика и философа из Кембриджа, который в 1866 году опубликовал труд «Логика случая: эссе об основах и структуре теории вероятности» (Venn, 1866). В этой работе Венн вводит частотную интерпретацию вероятности, остающуюся основой теории вероятности и статистики по сей день. Более всего Джон Венн известен, естественно, вездесущими диаграммами, им изобретеными. Я смущен тем, что не знал о работе Венна, когда начал эту книгу. С другой стороны, мне трудно представить более достойного предшественника.

Основным толчком к написанию этой книги было мое убеждение в том, что сейчас, через 150 лет после Дарвина и 40 лет после Моно, мы собрали достаточно данных и идей, чтобы выработать более глубокое и, вероятно, более удовлетворительное толкование принципиально важной взаимосвязи между случаем и необходимостью. Мой главный тезис состоит в том, что ограниченная различными факторами случайность лежит в самой основе всей истории жизни.

Евгений Кунин - Логика случая - О природе и происхождении биологической эволюции

Эл. издание

Евгений Кунин - Логика случая - О природе и происхождении биологической эволюции - Содержание

Введение. На пути к новому синтезу эволюционной биологии

Глава 1. Основы эволюции: Дарвин и синтетическая теория эволюции

Глава 2. От синтетической теории эволюции к эволюционной геномике: различные механизмы и пути эволюции

Глава 3. Сравнительная геномика: эволюционирущие геномные ландшафты

Глава 4. Геномика, системная биология и универсалии эволюции: эволюция генома как феномен статистической физики

Глава 5. Сетевая геномика мира прокариот: вертикальные и горизонтальные потоки генов, мобиломы и динамика пангеномов

Глава 6. Филогенетический лес и поиск неуловимого древа жизни в век геномики

Глава 7. Происхождениe эукариот: эндосимбиоз, удивительная история интронов и исключительная важность единичных событий в эволюции

Глава 8. Неадаптивная нулевая гипотеза эволюции генома и истоки биологической сложности

Глава 9. Ламарковский, дарвиновский и райтовский режимы эволюции, эволюция эволюционируемости, надежность биологических систем и созидательная роль шума в эволюции

Глава 10. Мир вирусов и его эволюция

Глава 11. Последний универсальный общий предок, происхождение клеток и первичный резервуар генов

Глава 12. Происхождение жизни. Возникновение трансляции, репликации, метаболизма и мембран: биологический, геохимический и космологический подходы

Глава 13. Постсовременное состояние эволюционной биологии

Приложение I. Философия постмодерна, метанарративы; природа и цели научных исследований

Приложение II. Эволюция космоса и жизни: вечная инфляция, теория «мира многих миров», антропный отбор и грубая оценка вероятности возникновения жизни