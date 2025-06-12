Кунин - Логика случая
Название настоящей работы связано с четырьмя замечательными книгами: романом Пола Остера «Музыка случая» (Auster, 1991); знаменитым трактатом Жака Моно по молекулярной биологии, эволюции и философии «Случай и необходимость» (Monod, 1972), книгой Франсуа Жакоба «Логика жизни» (Jacob, 1993) и, конечно, «Происхождением видов» Чарльза Дарвина (Darwin, 1859). Каждая из этих книг в своем роде затрагивает одну и ту же всеохватную тему: взаимосвязь произвола и порядка, случайности и необходимости в жизни и эволюции.
Лишь после того, как эта работа была завершена и находилась уже на последней стадии редактирования, я узнал o книге Джона Венна, выдающегося логика и философа из Кембриджа, который в 1866 году опубликовал труд «Логика случая: эссе об основах и структуре теории вероятности» (Venn, 1866). В этой работе Венн вводит частотную интерпретацию вероятности, остающуюся основой теории вероятности и статистики по сей день. Более всего Джон Венн известен, естественно, вездесущими диаграммами, им изобретеными. Я смущен тем, что не знал о работе Венна, когда начал эту книгу. С другой стороны, мне трудно представить более достойного предшественника.
Основным толчком к написанию этой книги было мое убеждение в том, что сейчас, через 150 лет после Дарвина и 40 лет после Моно, мы собрали достаточно данных и идей, чтобы выработать более глубокое и, вероятно, более удовлетворительное толкование принципиально важной взаимосвязи между случаем и необходимостью. Мой главный тезис состоит в том, что ограниченная различными факторами случайность лежит в самой основе всей истории жизни.
Евгений Кунин - Логика случая - О природе и происхождении биологической эволюции
Эл. издание
Евгений Кунин - Логика случая - О природе и происхождении биологической эволюции - Содержание
Введение. На пути к новому синтезу эволюционной биологии
- Глава 1. Основы эволюции: Дарвин и синтетическая теория эволюции
- Глава 2. От синтетической теории эволюции к эволюционной геномике: различные механизмы и пути эволюции
- Глава 3. Сравнительная геномика: эволюционирущие геномные ландшафты
- Глава 4. Геномика, системная биология и универсалии эволюции: эволюция генома как феномен статистической физики
- Глава 5. Сетевая геномика мира прокариот: вертикальные и горизонтальные потоки генов, мобиломы и динамика пангеномов
- Глава 6. Филогенетический лес и поиск неуловимого древа жизни в век геномики
- Глава 7. Происхождениe эукариот: эндосимбиоз, удивительная история интронов и исключительная важность единичных событий в эволюции
- Глава 8. Неадаптивная нулевая гипотеза эволюции генома и истоки биологической сложности
- Глава 9. Ламарковский, дарвиновский и райтовский режимы эволюции, эволюция эволюционируемости, надежность биологических систем и созидательная роль шума в эволюции
- Глава 10. Мир вирусов и его эволюция
- Глава 11. Последний универсальный общий предок, происхождение клеток и первичный резервуар генов
- Глава 12. Происхождение жизни. Возникновение трансляции, репликации, метаболизма и мембран: биологический, геохимический и космологический подходы
- Глава 13. Постсовременное состояние эволюционной биологии
Приложение I. Философия постмодерна, метанарративы; природа и цели научных исследований
Приложение II. Эволюция космоса и жизни: вечная инфляция, теория «мира многих миров», антропный отбор и грубая оценка вероятности возникновения жизни
Спасибо за интересную книгу известного пециалиста. Редкий случай перевода с анг. книги, написанной русскоязычным автором! При случае надо бы сделать новый файл с титулом и выходными данными. А пока что и это в радость!