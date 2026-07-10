Кураев - Миссия и насилие - Том 2

Понуждение к вере в истории православия. Том 2» диакона Андрея Кураева. Данная книга представляет собой фундаментальное историко-богословское исследование, посвященное системному применению насилия и принуждения государственно-церковным аппаратом в истории русского православия. Опираясь на обширный корпус документальных источников — от летописных сводов и синодальных протоколов до личной переписки иерархов, автор последовательно деконструирует миф о всегдашней пастырской кротости и негонительности восточного христианства. В центре внимания находятся масштабные репрессии против старообрядцев, карательные функции синодальной миссии, жестокое преследование вероотступников и внутренний террор владычного суда в отношении собственного духовенства, включая функционирование суровых монастырских тюрем.

Раскрывая трагическое противоречие между евангельским призывом к духовной свободе и исторической практикой насаждения религиозного единообразия с помощью полицейской дубинки и костров, автор ставит острый диагноз институциональным болезням церкви. Книга убедительно доказывает, что применение физического и морального принуждения к инакомыслящим не было случайным историческим эксцессом, а являлось осознанной политикой, глубоко укорененной в каноническом и государственном праве. Этот труд призывает к честному осмыслению прошлого и возвращению к подлинному богословию любви, отвергающему любые формы духовного и физического насилия во имя веры.

Кураев Андрей – Миссия и насилие – Миссия и насилие. Понуждение к вере в истории православия

BAbook, 2026. – 560 с.

ISBN 978-1-972707-02-9

Кураев Андрей – Миссия и насилие – Содержание