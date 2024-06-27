Уже века этак полтора светские школы выращивают тараканов для подселения их в головы учеников. Один из самых откормленных тараканищ — это тот, который окапывается где-то в районе левого уха и своими усами раздражает ту нейронную цепочку, с помощью которой вышколенный человек твердит: «Наука и христианская догматика несовместимы!!! Наука рождалась, преодолевая яростное сопротивление церковных мракобесов! И только по мере высвобождения людей от оков средневековой схоластики родилась научная мысль!».

Этот словесный поток настолько привычен (ибо начал он свое журчание еще в дореволюционных школах, тем самым и готовя «великий переворот»), что желания поверить его кажущуюся «гармонию» с помощью «алгебры» (то есть логики и истории) не возникает. А ведь даже в этих привычных штампах есть доля истины, которая — при серьезном отношении к ней — способна освободить сознание от чар атеистической пропаганды. Эта доля истины в том, что наука и в самом деле рождается по мере выхода человечества из Средневековья. Ну а теперь — вопросы.

Первый — если наука рождается в некую эпоху, значит, она не всегда сопутствовала человечеству? Человек же ведь всегда интересовался окружающим его миром. Всегда старался познать его. Но научный способ познания мира появился не с рождением человека, а с рождением науки. Значит, наука есть не просто стремление что-то узнать о мире, а познание с помощью определенных методов. Значит, есть несколько методов познания мира человеком, и наука — лишь один из них. Этот метод замечательно эффективен. Но — универсален ли? Подходит ли он для разрешения всех проблем, возникающих при познании человеком своего места в мире?

Диакон Андрей Кураев - Неамериканский миссионер

Саратов, Издательство Саратовской епархии, 2005

ISBN 5-98599-016-8

Диакон Андрей Кураев - Неамериканский миссионер - Содержание

Материалы к реферату на тему «Религия и наука»

Вопросы, уводящие от стереотипов.— Чего нет в Библии? Аскетизм и наука.— Доброе слово об инквизиции.— Вера научных революционеров

Наша брань не против науки: клонирование и Церковь

Беседа о медицинской этике

Зачем нужна биоэтика? — Зачем врачу знания о религии? — Опиум для народа? — Аборт: чистка или убийство? — Эвтаназия — грех языческих королей.— СПИД — от Бога или диавола? — Гомеопатия

В защиту компьютера

Человек и его компьютер или компьютер и его человек?

Проблемы церковного Интернета.— Можно ли скрывать свое имя? — Компьютер и идол.— Реален ли электронный концлагерь? — Молитва для компьютера

Разговор в университете

Богословие в университете? — Как избегать конфликтов? — Грех слепой веры.— Христос, догматы и Лев Толстой

Как говорить с молодыми

«Господь Сам приведет»? — В защиту не простоты.— Как остаться в Церкви? — Почему не любят миссионеров? — О языке церковнокитайском.— Искушения миссионера.— О сказках.— С чего начать изучение богословия? — Святыня в грязи — всегда ли плохо? — О Православии для китайцев.— О церковных бабушках

Исповедь сверстнику

О пути не монашеском

Закон Божий и «Хроники Нарнии»

Церковь и рокеры

Заключение

Примечания