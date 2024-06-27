Кураев - Неамериканский миссионер
Уже века этак полтора светские школы выращивают тараканов для подселения их в головы учеников. Один из самых откормленных тараканищ — это тот, который окапывается где-то в районе левого уха и своими усами раздражает ту нейронную цепочку, с помощью которой вышколенный человек твердит: «Наука и христианская догматика несовместимы!!! Наука рождалась, преодолевая яростное сопротивление церковных мракобесов! И только по мере высвобождения людей от оков средневековой схоластики родилась научная мысль!».
Этот словесный поток настолько привычен (ибо начал он свое журчание еще в дореволюционных школах, тем самым и готовя «великий переворот»), что желания поверить его кажущуюся «гармонию» с помощью «алгебры» (то есть логики и истории) не возникает. А ведь даже в этих привычных штампах есть доля истины, которая — при серьезном отношении к ней — способна освободить сознание от чар атеистической пропаганды. Эта доля истины в том, что наука и в самом деле рождается по мере выхода человечества из Средневековья. Ну а теперь — вопросы.
Первый — если наука рождается в некую эпоху, значит, она не всегда сопутствовала человечеству? Человек же ведь всегда интересовался окружающим его миром. Всегда старался познать его. Но научный способ познания мира появился не с рождением человека, а с рождением науки. Значит, наука есть не просто стремление что-то узнать о мире, а познание с помощью определенных методов. Значит, есть несколько методов познания мира человеком, и наука — лишь один из них. Этот метод замечательно эффективен. Но — универсален ли? Подходит ли он для разрешения всех проблем, возникающих при познании человеком своего места в мире?
Диакон Андрей Кураев - Неамериканский миссионер
Саратов, Издательство Саратовской епархии, 2005
ISBN 5-98599-016-8
Диакон Андрей Кураев - Неамериканский миссионер - Содержание
Материалы к реферату на тему «Религия и наука»
- Вопросы, уводящие от стереотипов.— Чего нет в Библии? Аскетизм и наука.— Доброе слово об инквизиции.— Вера научных революционеров
Наша брань не против науки: клонирование и Церковь
Беседа о медицинской этике
- Зачем нужна биоэтика? — Зачем врачу знания о религии? — Опиум для народа? — Аборт: чистка или убийство? — Эвтаназия — грех языческих королей.— СПИД — от Бога или диавола? — Гомеопатия
В защиту компьютера
Человек и его компьютер или компьютер и его человек?
- Проблемы церковного Интернета.— Можно ли скрывать свое имя? — Компьютер и идол.— Реален ли электронный концлагерь? — Молитва для компьютера
Разговор в университете
- Богословие в университете? — Как избегать конфликтов? — Грех слепой веры.— Христос, догматы и Лев Толстой
Как говорить с молодыми
- «Господь Сам приведет»? — В защиту не простоты.— Как остаться в Церкви? — Почему не любят миссионеров? — О языке церковнокитайском.— Искушения миссионера.— О сказках.— С чего начать изучение богословия? — Святыня в грязи — всегда ли плохо? — О Православии для китайцев.— О церковных бабушках
Исповедь сверстнику
О пути не монашеском
Закон Божий и «Хроники Нарнии»
Церковь и рокеры
Заключение
Примечания
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