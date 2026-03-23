Кураев - Земное в Церкви

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy, Ethics, Religious Studies Atheism

Кураев А. В. - Земное в Церкви

Москва: Блок-Принт, 2024. - 296 с.

ISBN 978-5-6050607-0-3

Кураев А. В. - Земное в Церкви – Содержание

Глава 1. Культурный импорт в Церковь

  • - Импорт людей

  • - Импорт терминов

  • - Импорт логики

  • - Импорт риторики. Либаний

  • - Импорт научных и псевдонаучных знаний

  • - Импорт римского права

  • - Импорт праздничных дат. История Рождества

  • - Импорт языческой классики. «Христиане до Христа». Горе от ума святого Иеронима. В чем уникальность христианства.

  • О «служанке богословия». Полемика с Невзоровым

  • - Импорт из мира «ересей». Монашеская благотворительность.

  • Ноты. Козлогласие и трагедия. О заложниках

  • - Социально-политический импорт. «Трисвятое»

  • - Импорт гуманизма. Была ли анафема большевиков патриархом Тихоном?

  • - О развитии церковной архитектуры

  • - Контрсанкционная альтернатива. Евангелие как профанация

Глава 2. «Гарри Поттер» в Церкви: между анафемой и улыбкой

  • - Как монахи сохранили языческие рукописи

  • - О праве православного на смех

  • - Про Иванушку дурачка

  • - В защиту пушкинской сказки про Балду

  • - О чем «Курочка ряба»

  • - Святые за право преподавать языческую литературу.

  • Что такое адиафора

  • - Иван Грозный в защиту игр

  • - Злой Дедушка Мороз

  • - Ни ангелы, ни демоны

  • - Кто такие эльфы

  • - Йога, иго и Баба Яга

  • - Игровая или реальная магия в ГП?

  • - Единороги, кентавры и фениксы в православной литературе

  • - Тема смерти в ГП

  • - Катарсис в ГП

  • - Ужасы «Золушки»

  • - Культура чтения ГП

  • - Ролинг о своем христианстве

Глава 3. Семнадцать видов агрессивного миссионерства

  • - Христианская колядка в советской передаче

  • - Епископ — автор олимпийского девиза

  • - Как я был неправ в рассказе про иконы

  • - «Пусть всегда будет солнце» как молитва

  • - «Песнь песней» Лары Фабиан

  • - Как апостол Павел цитирует язычников. Алтарь «Неведомому богу»

  • - Как мечети и синагоги становились православными храмами

  • - Как появился «День всех святых»

  • - Evocatio: кража чужих богов

  • - Освоение чужой истории

  • - О проповеди в цирке

  • - Православное айкидо

  • Приложение к главе 3. «Батюшка Лютер»

Глава 4. День святого Валентина

  • - Путаница в житии св. Николая

  • - «Вешний Никола» — праздник в честь воровства мощей

  • - О февральских луперкалиях

  • - О не-венчании во времена Валентина

  • - В защиту «Дня влюбленных»

  • - Молебны св. Валентину в современном православии

  • - Православная встреча буддистского Нового года

  • Приложение к главе 4. Первое «Житие святого Валентина»

Глава 5. Про Петра и Февронию

  • - История праздника

  • - Три мужчины — покровителя семьи

  • - Святая Урсула

Глава 6. Язык миссионера, или «Инкультурация миссии»

  • - Зачем Шауль стал Павлом? Отец Гендальф

  • - Pallium philosophicum — плащ философа

  • - Иезуиты-мандарины

  • - Спор о китайских обрядах

  • - Если Иуда — герой

  • - Кухня народа кака

  • - Сергианство как миссионерство

  • - Богослов в МИФИ

  • - «Перевод смыслов», или кем был Понтий Пилат?

  • - «Я —Рис Жизни»

  • - Литургические танцы в православии

Added 23.03.2026
