Кураев - Земное в Церкви
Кураев А. В. - Земное в Церкви
Москва: Блок-Принт, 2024. - 296 с.
ISBN 978-5-6050607-0-3
Кураев А. В. - Земное в Церкви – Содержание
Глава 1. Культурный импорт в Церковь
- Импорт людей
- Импорт терминов
- Импорт логики
- Импорт риторики. Либаний
- Импорт научных и псевдонаучных знаний
- Импорт римского права
- Импорт праздничных дат. История Рождества
- Импорт языческой классики. «Христиане до Христа». Горе от ума святого Иеронима. В чем уникальность христианства.
О «служанке богословия». Полемика с Невзоровым
- Импорт из мира «ересей». Монашеская благотворительность.
Ноты. Козлогласие и трагедия. О заложниках
- Социально-политический импорт. «Трисвятое»
- Импорт гуманизма. Была ли анафема большевиков патриархом Тихоном?
- О развитии церковной архитектуры
- Контрсанкционная альтернатива. Евангелие как профанация
Глава 2. «Гарри Поттер» в Церкви: между анафемой и улыбкой
- Как монахи сохранили языческие рукописи
- О праве православного на смех
- Про Иванушку дурачка
- В защиту пушкинской сказки про Балду
- О чем «Курочка ряба»
- Святые за право преподавать языческую литературу.
Что такое адиафора
- Иван Грозный в защиту игр
- Злой Дедушка Мороз
- Ни ангелы, ни демоны
- Кто такие эльфы
- Йога, иго и Баба Яга
- Игровая или реальная магия в ГП?
- Единороги, кентавры и фениксы в православной литературе
- Тема смерти в ГП
- Катарсис в ГП
- Ужасы «Золушки»
- Культура чтения ГП
- Ролинг о своем христианстве
Глава 3. Семнадцать видов агрессивного миссионерства
- Христианская колядка в советской передаче
- Епископ — автор олимпийского девиза
- Как я был неправ в рассказе про иконы
- «Пусть всегда будет солнце» как молитва
- «Песнь песней» Лары Фабиан
- Как апостол Павел цитирует язычников. Алтарь «Неведомому богу»
- Как мечети и синагоги становились православными храмами
- Как появился «День всех святых»
- Evocatio: кража чужих богов
- Освоение чужой истории
- О проповеди в цирке
- Православное айкидо
Приложение к главе 3. «Батюшка Лютер»
Глава 4. День святого Валентина
- Путаница в житии св. Николая
- «Вешний Никола» — праздник в честь воровства мощей
- О февральских луперкалиях
- О не-венчании во времена Валентина
- В защиту «Дня влюбленных»
- Молебны св. Валентину в современном православии
- Православная встреча буддистского Нового года
Приложение к главе 4. Первое «Житие святого Валентина»
Глава 5. Про Петра и Февронию
- История праздника
- Три мужчины — покровителя семьи
- Святая Урсула
Глава 6. Язык миссионера, или «Инкультурация миссии»
- Зачем Шауль стал Павлом? Отец Гендальф
- Pallium philosophicum — плащ философа
- Иезуиты-мандарины
- Спор о китайских обрядах
- Если Иуда — герой
- Кухня народа кака
- Сергианство как миссионерство
- Богослов в МИФИ
- «Перевод смыслов», или кем был Понтий Пилат?
- «Я —Рис Жизни»
- Литургические танцы в православии
