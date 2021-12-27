Николай Яковлевич Куркаев – События последнего времени в свете Библии

По поводу событий последнего времени на настоящее время существует множество самых различных взглядов и теорий. И неудивительно, потому что противоречивые и разнообразные взгляды на эти события, особенно касающиеся второго пришествия Иисуса Христа, воскресения мертвых и восхищения Церкви, имели место уже на заре христианства. Апостол Павел за еретическое учение предал сатане Именея и Александра: “Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать” (1 Тим. 1:20).

Ясность, по поводу какого именно события возникло ложное учение и в чем оно заключалось, вносит текст Священного Писания из 2-й главы 2-го Послания к Тимофею, в котором упоминается имя “Именей”-. “И слово их как рак будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру” (2 Тим. 2:17-18).

По данным Открытой Библии, над вспомогательными материалами которой работали видные ученые под общим издательством Томаса Нельсона (США), существует несколько теорий о событиях последнего времени (внутриисторическая, историческая или всеисторическая, поэтическая или внеисторическая). Ученые, которые занимались толкованием библейских текстов, разделены на категории: либералы, протестантские деятели Реформации, консервативные толкователи.

Консервативные толкователи делятся на 4 группы в зависимости от системы, которой они придерживаются и т. д.

Я даю эти данные для того, чтобы показать насколько труден вопрос истолкования Писаний, касающихся последнего времени. Между тем, в основу этих гипотез, теорий и истолкований положены библейские тексты.

При желании каждый из нас мог бы найти гипотезу, теорию или истолкование, близкое к своему собственному пониманию, но вопрос не стоит в том, к какой теории или истолкованию следует присоединиться, а в том, какое понимание есть истинное. Поэтому, прежде всего, следует помнить слова апостола Петра из его второго послания, 1-й главы 20-й и 21-й стихи: “зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым”. Значит и истолкование будет истинным только тогда, когда разум обогащен мудростью от Духа Святого. Дух Святой не может истолковывать одно и то же место Священного Писания каждому исследователю по-разному, потому что есть только одна истина и одно истинное понимание ее. Библия говорит, что “каждому из нас дана благодать по мере дара Христова” (Евр. 4:7), в том числе и способность понимать и истолковывать слово Божие. И если применить в нашем рассуждении принцип известной притчи Иисуса Христа о талантах, которыми хозяин наделил рабов для труда, то увидим, что они получили каждый по силе, и, естественно, что получивший 2 таланта никак не мог принести столько плода, как получивший 5 талантов (Мф. 25:14-17). Если наша способность от Господа истолковывать Писание выражается 2 талантами, то мы никак не можем сравниться в знании глубины слова Божия с тем исследователем, способность которого оценивается 5 талантами. Поэтому, если исследователь слова Божия, получивший от Господа способность в 2 таланта, истолкует Писание на 5 талантов, то он выдаст на 2 таланта истины, а на 3 таланта лжи. В этом отношении слово Божие говорит, что мы все имеем знание, но одно знание от нашей мудрости, а другое знание дано от Бога: “Но кто любит Бога, тому дано знание от Него” (1 Кор.8:3).

Николай Яковлевич Куркаев – События последнего времени в свете Библии

Минск, «Союз христиан веры евангельской Беларуси», 1999. - 304 с.

Николай Яковлевич Куркаев – События последнего времени в свете Библии – Содержание

Введение

1. Важность исследования книг Ветхого Завета в свете Евангелия

2. Восхищение Церкви основное событие нашего времени

Значение трубных звуков в Священном Писании

3. Жизнь Еноха “вернейшее пророческое слово” о Церкви

4. Иерихон “вернейшее пророческое слово” о судьбе мира и Церкви

Время Иисуса Навина прообраз времени благодати

Исследование повествования о Иерихоне, как "вернейшего пророческого слова” о судьбе мира и Церкви

Церковь Христова "Тайна Божия”

“Вернейшее пророческое слово” о судьбе мира и Церкви, изреченное пророком Даниилом

5. О периоде “великой скорби”

О некоторых заблуждениях, касающихся второго пришествия Иисуса Христа

Библейские термины второго пришествия Иисуса Христа

"Великая скорбь” в Писаниях Нового Завета

О тайном восхищении Церкви

“Вернейшее пророческое слово ’’ о восхищении Церкви в Писаниях Ветхого Завета и их сравнение с пророчествами Нового Завета

Время Ноя - "вернейшее пророческое слово" о последнем времени

О времени Давида и Соломона

Время Лота - "вернейшее пророческое слово” о последнем времени

Время пророка Илии - "вернейшее пророческое слово” о Церкви и о последнем времени

6. Последнее время в Откровении Иоанна Богослова