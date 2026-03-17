Кушнир - Женщины Библии

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, **Persecution Secret Services

Книга Веры Кушнир «Женщины Библии» — это уникальное литературное полотно, в котором автор с присущим ей мастерством и духовной чуткостью оживляет образы женщин, запечатленных на страницах Священного Писания. Автор ставит задачу выйти за рамки кратких библейских упоминаний и представить каждую героиню как живую личность со своими страхами, надеждами, ошибками и триумфами веры. Основная идея произведения заключается в том, что Бог во все времена использовал женщин как ключевых участниц Своего плана спасения, и их опыт остается актуальным наставлением для современных читательниц, ищущих свое призвание.

Содержательная часть книги представляет собой серию глубоких очерков, посвященных как знаменитым, так и малоизвестным библейским персонажам — от Евы и Сарры до Марии Магдалины и Лидии. Вера Кушнир детально анализирует внутренний мир своих героинь, помещая их в исторический и культурный контекст их эпохи. Автор уделяет особое внимание тому, как вера трансформировала судьбы этих женщин, помогая им преодолевать бесплодие, вдовство, социальное неприятие или бремя власти. Книга раскрывает многогранность женского служения: здесь представлены матери, пророчицы, царицы и простые труженицы, каждая из которых внесла свою неповторимую лепту в духовную сокровищницу человечества.

Текст написан в возвышенном, но при этом глубоко личном и доверительном стиле. Вера Кушнир мастерски сочетает библейскую экзегетику с поэтическими размышлениями, что делает чтение не только познавательным, но и духовно обогащающим. Работа служит прекрасным ресурсом для личного изучения, а также для подготовки женских встреч и конференций. Это чтение помогает увидеть в древних историях отражение собственной жизни и вдохновляет современную женщину доверять Богу в самых сложных обстоятельствах, осознавая достоинство и высокую ценность своей роли в глазах Творца.

Вера Кушнир – Женщины Библии

Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2005. – 262 с. – (Книги для женщин.)

ISBN 1-932247-63-7

Вера Кушнир – Женщины Библии – Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА

ЕВА

  • 1. Роковой разговор

  • 2. Воссоединение возможно

САРРА

  • 1. Резкая перемена жизни

  • 2. Сара забегает наперед

  • 3. Бог не оставил рабыню

  • 4. Дитя смеха

  • 5. Бог испытывает Авраама и Сарру

ЖЕНА ЛОТА

РЕВЕККА

  • 1. Ответ на молитву

  • 2. Любовь и отчуждение

  • 3. Украденное благословение

РАХИЛЬ

  • 1. Еще один умышленный обман

  • 2. Дух соперничества

ЖЕНА ПОТИФАРА

ИОХАВЕДА

МАРИАМ

РААВ

ДЕВОРА

РУФЬ И НОЕМИНЬ

  • 1. Любовь без ограничений

  • 2. Ответ на любовь

АННА

АВИГЕЯ

РИЦПА

ЕСФИРЬ

  • 1. Избрана с определенной целью

  • 2. Особая мудрость

ЖЕНА ИОВА

МАРИЯ, МАТЬ ИИСУСА

  • 1. Явление Ангела

  • 2. Место Иосифа в Божьем плане

  • 3. Встреча с Елисаветой

  • 4. Рождение Сына Марии

  • 5. Меч в сердце Марии

  • 6. Сын Марии в синедрионе

  • 7. Мария с Сыном на браке в Кане

  • 8. Пути расходятся

  • 9. Оружие Марии - крест ее Сына

  • 10. Воскресение и Пятидесятница

ИРОДИАДА

МАРИЯ И МАРФА

  • 1. Благая часть

  • 2. Воскрешение Лазаря

САЛОМИЯ, МАТЬ ИАКОВА И ИОАННА

САМАРЯНКА У КОЛОДЦА

КЛАВДИЯ ПРОКУЛА

МАРИЯ МАГДАЛИНА

  • 1. Чудесное освобождение

  • 2. Незабываемая встреча

ТАВИФА

ЛИДИЯ

ПРИСКИЛЛА

ФИВА

ЕВНИКА И ЛОИДА

БЕЗЫМЯННЫЕ ЖЕНЩИНЫ БИБЛИИ

  • 1. Десять дев

  • 2. Служанки в доме первосвященника

  • 3. Женщина, потерявшая драхму

  • 4. Женщина, возвысившая голос

  • 5. Женщина грешница

  • 6. Женщина, взятая в прелюбодеянии

  • 7. Женщины в церкви

Added 17.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

