Книга Веры Кушнир «Женщины Библии» — это уникальное литературное полотно, в котором автор с присущим ей мастерством и духовной чуткостью оживляет образы женщин, запечатленных на страницах Священного Писания. Автор ставит задачу выйти за рамки кратких библейских упоминаний и представить каждую героиню как живую личность со своими страхами, надеждами, ошибками и триумфами веры. Основная идея произведения заключается в том, что Бог во все времена использовал женщин как ключевых участниц Своего плана спасения, и их опыт остается актуальным наставлением для современных читательниц, ищущих свое призвание.

Содержательная часть книги представляет собой серию глубоких очерков, посвященных как знаменитым, так и малоизвестным библейским персонажам — от Евы и Сарры до Марии Магдалины и Лидии. Вера Кушнир детально анализирует внутренний мир своих героинь, помещая их в исторический и культурный контекст их эпохи. Автор уделяет особое внимание тому, как вера трансформировала судьбы этих женщин, помогая им преодолевать бесплодие, вдовство, социальное неприятие или бремя власти. Книга раскрывает многогранность женского служения: здесь представлены матери, пророчицы, царицы и простые труженицы, каждая из которых внесла свою неповторимую лепту в духовную сокровищницу человечества.

Текст написан в возвышенном, но при этом глубоко личном и доверительном стиле. Вера Кушнир мастерски сочетает библейскую экзегетику с поэтическими размышлениями, что делает чтение не только познавательным, но и духовно обогащающим. Работа служит прекрасным ресурсом для личного изучения, а также для подготовки женских встреч и конференций. Это чтение помогает увидеть в древних историях отражение собственной жизни и вдохновляет современную женщину доверять Богу в самых сложных обстоятельствах, осознавая достоинство и высокую ценность своей роли в глазах Творца.

Вера Кушнир – Женщины Библии

Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2005. – 262 с. – (Книги для женщин.)

ISBN 1-932247-63-7

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА

ЕВА

1. Роковой разговор

2. Воссоединение возможно

САРРА

1. Резкая перемена жизни

2. Сара забегает наперед

3. Бог не оставил рабыню

4. Дитя смеха

5. Бог испытывает Авраама и Сарру

ЖЕНА ЛОТА

РЕВЕККА

1. Ответ на молитву

2. Любовь и отчуждение

3. Украденное благословение

РАХИЛЬ

1. Еще один умышленный обман

2. Дух соперничества

ЖЕНА ПОТИФАРА

ИОХАВЕДА

МАРИАМ

РААВ

ДЕВОРА

РУФЬ И НОЕМИНЬ

1. Любовь без ограничений

2. Ответ на любовь

АННА

АВИГЕЯ

РИЦПА

ЕСФИРЬ

1. Избрана с определенной целью

2. Особая мудрость

ЖЕНА ИОВА

МАРИЯ, МАТЬ ИИСУСА

1. Явление Ангела

2. Место Иосифа в Божьем плане

3. Встреча с Елисаветой

4. Рождение Сына Марии

5. Меч в сердце Марии

6. Сын Марии в синедрионе

7. Мария с Сыном на браке в Кане

8. Пути расходятся

9. Оружие Марии - крест ее Сына

10. Воскресение и Пятидесятница

ИРОДИАДА

МАРИЯ И МАРФА

1. Благая часть

2. Воскрешение Лазаря

САЛОМИЯ, МАТЬ ИАКОВА И ИОАННА

САМАРЯНКА У КОЛОДЦА

КЛАВДИЯ ПРОКУЛА

МАРИЯ МАГДАЛИНА

1. Чудесное освобождение

2. Незабываемая встреча

ТАВИФА

ЛИДИЯ

ПРИСКИЛЛА

ФИВА

ЕВНИКА И ЛОИДА

БЕЗЫМЯННЫЕ ЖЕНЩИНЫ БИБЛИИ