Молодая девушка, никогда в жизни ещё не видавшая никого приговорённого к пожизненному заключению, пришла вместе с осуждённым в вагон. Там этот молодой, глубоко раскаявшийся и теперь истинно верующий человек был закован в тяжёлые железные оковы.

Весеннее утро было тёплое и солнечное, молодёжь, шутя и смеясь, спешила к готовому к отходу поезду. Какими различными были эти пасхальные путешественники! Эти резкие противоречия оставили свой глубокий след в душе той, которой было суждено стать другом или “ангелом” заключённых!

Когда в 1885 году Матильда Вреде впервые посетила Каколу, она немедленно осведомилась об этом человеке и нашла, что “он возрос в благодати и мудрости пред Богом и людьми.” Их дружба продолжалась из года в год, и каждое новое свидание приносило обоим огромную радость.

Вера Кушнир - Женщины-мисионерки

Славянское Христианское Издательство 1994

ISBN 1-885024-11-8

ISBN 5-7454-0016-1

Вера Кушнир - Женщины-мисионерки - Содержание

Предисловие к серии “Женщины-мисионерки”

МАТИЛЬДА ВРЕДЕ

ГЕНРИЕТТА МИРС

РУФЬ БЭЛЛ ГРЭМ

МАДАМ ГИЙОН

ФРАНЧЕСКА (ФАНИ) РОЗЕНБЕРГ

ЕВГЕНИЯ АБРАМОВА

Фрау МАГИН

САРРА ФЛОУЭР АДАМС

ЭДИТ ТЕЙЛОР

ЕЛЕНА КЕЛЛЕР

ЭТЕЛЬ УОТЕРС

МАРТА ИВАНОВНА ПЕЙСТИ

МИЛДРЕД ФРИД

ФАННИ ДЖЕЙН КРОСБИ

ГЛЭДИС ЭЙЛВАРД

ЖЕНА ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Вера Кушнир - Женщины-мисионерки - Предисловие к серии “Женщины-мисионерки”

Когда в семидесятых годах я приступила к созданию серии бесед о женщинах-миссионерках, это понятие было чуждым славянскому уху моих радиослушателей. В лучшем случае они могли знать, что такое миссионер, хотя и таковых было немного в силу условий, в которых развивалась Евангельская Церковь в тогдашнем СССР.

И всё же я решила познакомить моих слушательниц с жизнью некоторых известных, и даже неизвестных, служительниц Христовых, чтобы они могли увидеть, что каждая женщина, которая любит своего Спасителя и служит Ему, является Его ученицей, и миссионеркой-благовестницей, передающей другим словом и жизнью то, что сама получила от Него.

Некоторые приведённые мною персонажи были профессиональные миссионерки, как, например, американка Генриетта Мирc или англичанка Глэдис Эйлвард, но большинство женщин, о которых вы узнаете из последующих страниц, были рядовые, простые и скромные служительницы Христа, вроде немки фрау Магин и американки Эдит Тейлор. Многих я знала лично и сама рассказываю о них, а о других читала и перевела рассказы из их жизни с английского и немецкого языков, но обязательно делала свои выводы и применения к моей и вашей жизни. Каждая из этих женщин послужила мне лично огромным благословением и поощрением в труде, и от каждой я чему-то училась. Поэтому, думаю, что и вам эти беседы послужат на пользу, и в результате прославится Тот, Кто один достоин славы и чести, хвалы и благодарения - Господь наш Иисус Христос.

Вера Кушнир