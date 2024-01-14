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Кушнир - Женщины-мисионерки

Вера Кушнир - Женщины-мисионерки
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, **Persecution Secret Services

Молодая девушка, никогда в жизни ещё не видавшая никого приговорённого к пожизненному заключению, пришла вместе с осуждённым в вагон. Там этот молодой, глубоко раскаявшийся и теперь истинно верующий человек был закован в тяжёлые железные оковы.

Весеннее утро было тёплое и солнечное, молодёжь, шутя и смеясь, спешила к готовому к отходу поезду. Какими различными были эти пасхальные путешественники! Эти резкие противоречия оставили свой глубокий след в душе той, которой было суждено стать другом или “ангелом” заключённых!

Когда в 1885 году Матильда Вреде впервые посетила Каколу, она немедленно осведомилась об этом человеке и нашла, что “он возрос в благодати и мудрости пред Богом и людьми.” Их дружба продолжалась из года в год, и каждое новое свидание приносило обоим огромную радость.

Вера Кушнир - Женщины-мисионерки

Славянское Христианское Издательство 1994

ISBN 1-885024-11-8

ISBN 5-7454-0016-1

Вера Кушнир - Женщины-мисионерки - Содержание

Предисловие к серии “Женщины-мисионерки”

  • МАТИЛЬДА ВРЕДЕ

  • ГЕНРИЕТТА МИРС

  • РУФЬ БЭЛЛ ГРЭМ

  • МАДАМ ГИЙОН

  • ФРАНЧЕСКА (ФАНИ) РОЗЕНБЕРГ

  • ЕВГЕНИЯ АБРАМОВА

  • Фрау МАГИН

  • САРРА ФЛОУЭР АДАМС

  • ЭДИТ ТЕЙЛОР

  • ЕЛЕНА КЕЛЛЕР

  • ЭТЕЛЬ УОТЕРС

  • МАРТА ИВАНОВНА ПЕЙСТИ

  • МИЛДРЕД ФРИД

  • ФАННИ ДЖЕЙН КРОСБИ

  • ГЛЭДИС ЭЙЛВАРД

  • ЖЕНА ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Вера Кушнир - Женщины-мисионерки - Предисловие к серии “Женщины-мисионерки”

Когда в семидесятых годах я приступила к созданию серии бесед о женщинах-миссионерках, это понятие было чуждым славянскому уху моих радиослушателей. В лучшем случае они могли знать, что такое миссионер, хотя и таковых было немного в силу условий, в которых развивалась Евангельская Церковь в тогдашнем СССР.

И всё же я решила познакомить моих слушательниц с жизнью некоторых известных, и даже неизвестных, служительниц Христовых, чтобы они могли увидеть, что каждая женщина, которая любит своего Спасителя и служит Ему, является Его ученицей, и миссионеркой-благовестницей, передающей другим словом и жизнью то, что сама получила от Него.

Некоторые приведённые мною персонажи были профессиональные миссионерки, как, например, американка Генриетта Мирc или англичанка Глэдис Эйлвард, но большинство женщин, о которых вы узнаете из последующих страниц, были рядовые, простые и скромные служительницы Христа, вроде немки фрау Магин и американки Эдит Тейлор. Многих я знала лично и сама рассказываю о них, а о других читала и перевела рассказы из их жизни с английского и немецкого языков, но обязательно делала свои выводы и применения к моей и вашей жизни. Каждая из этих женщин послужила мне лично огромным благословением и поощрением в труде, и от каждой я чему-то училась. Поэтому, думаю, что и вам эти беседы послужат на пользу, и в результате прославится Тот, Кто один достоин славы и чести, хвалы и благодарения - Господь наш Иисус Христос.

Вера Кушнир

Views 740
Rating 4.4 / 5
Added 14.01.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
4.4/5 (5)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо за труды замечательной христианской поэтессы!

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