Данная работа являет собой то, как мне удалось увидеть события, описанные в Деяниях святых апостолов в свете когда-то изученных мной в вузе явлений римского права. Основой текста работы стали мои заметки по книге Деяний, размещенные в Фейсбуке. Идея так взглянуть на Деяния возникла более десяти лет назад, когда перед пасхальным богослужением я слушала чтение этой книги в храме. Но до реализации этой идеи тогда не дошло. Теперь получилось так, что помимо собственно римского права я в каких-то случаях обращаюсь и к праву иудейскому, израильскому, что было в общих чертах хоть сколько-нибудь изучено в процессе чтения Библии, а также в курсе конституционного права зарубежных стран. Есть обращение и к современному российскому праву, ведь несмотря на то, что Деяния святых апостолов произведение античное, для христиан как библейская книга она до сих пор актуальна.

Конечно, разные исследователи придерживаются разных мнений о степени достоверности повествования Деяний, но в чем все сходятся — это античное произведение. Если даже придерживаться той версии, что та редакция Деяний, которую мы имеем на сегодняшний день, относится ко II веку, то все равно это еще эпоха классического римского права и мы видим как античный автор выражает различные явления общественной жизни, относимые им к I веку, и нам можно рассматривать события, о которых говорится в книге и статус упоминаемых лиц в правовом контексте, исходя из того, что изучено в области римского права уже в современности на других открытых различными учеными источниках, в моем случае в той мере, как мной был усвоен материал по римскому праву. Если же та редакция Деяний, которую мы сейчас имеем, действительно относится к I веку, мы видим взгляд современника событий, другое дело, как из уже нашего времени можно его интерпретировать.

Полина Кузьмина - Деяния апостолов и римское право

М: Волшебный фонарь, 2020, 176 с.

Дизайнер Р.Б. Гершзон

Редактор В.П. Ерохин

ISBN 978-5-903505-30-2

Полина Кузьмина - Деяния апостолов и римское право - Содержание

Предисловие

I. О некоторых особенностях судов над Иисусом Христом и апостолами и о сословной принадлежности Христа и некоторых действующих лиц книги Деяний святых апостолов

II. О центурионе (сотнике) Корнилие и о его некоторых возможных правах

III. О Павле и Варнаве при дворе проконсула Кипра, о проконсулах и семейном статусе апостола Павла

IV. Знакомство апостола Павла с Акилой и Прискиллой, о вольноотпущенниках

V. О противостоянии апостолу Павлу художников в Ефесе в связи с культом Артемиды, первоначальных и производных доказательствах, как это можно рассмотреть на примере апостольской проповеди

VI. О военном трибуне Клавдии Лисии и прокураторе Феликсе как чиновнике Приложение

VII. О соотношении иудейского и римского права

VIII. О правах женщин

IX. О правах воинов

X. О защите граждан в римской империи на примере апостола Павла и его спутников

XI. Право римлян и право народов, категории населения, к которым принадлежали некоторые апостолы, первоначальное отношение официальных властей к христианству

XII. Закон об оскорблении величия и судебный процесс в отношении апостола Павла в связи с обвинением в нарушении этого закона

XIII. О христианских и римских языческих добродетелях, некоторые взгляды апостолов и античных философов

XIV. О естественном праве, справедливости, теологической концепции происхождения права Приложение

XV. О начатках социального права, как это можно видеть из деяний Приложение



Послесловие

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