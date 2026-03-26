Кузьмишин - Калиостро и египетское масонство

Граф или самозванец, святой или шарлатан? Пусть в истории XVIII века промелькнуло множество примечательных персонажей, многие из которых обучали тайным наукам и владели сверхчеловеческими способностями, – взять хотя бы Месмера или графа Сен-Жермена, – но не было в истории человека, который был бы окружен такой интригующей пеленой загадок и тайн, как «граф» Алессандро Калиостро. Путешествуя по всей Европе, он приобретал как фанатичных поклонников и последователей, так и заклятых врагов, повсюду затем трубивших о том, какой он шарлатан и мошенник. Но так ли это было?

Его несколько раз подозревали в осуществления мошеннических предприятий, но арестовали только в 1789 г., и сделала это римская Инквизиция, причем, не за предполагаемые финансовые преступления, а за ересь, колдовство и масонство (последнее значилось в качестве самого тяжкого из обвинений). Инквизиция никогда особенно не заботилась о выявлении истины или вынесении справедливого вердикта, так что приговор был предопределен с самого начала и означал смертную казнь. Обвиняемый не отрицал своего членства в масонском Братстве. Но состоял ли он в нем в действительности?

Пусть о Калиостро и написано множество работ, значительная часть использованного при их составлении материала довольно подозрительна, с точки зрения происхождения, а многие подробности его жизни и по сей день остаются погребены под пластом его собственных измышлений и подделок такой толщины, что многое, видимо, так и останется на уровне теорий и предположений, навеки сокрытых туманной облачностью прошедшего с тех пор времени. Например, не представляется возможным точно зафиксировать время и место его рождения, равно как не оставил он и никаких подробных данных о своих детских и юношеских годах, в разное время заявляя, что молодость его прошла то в Медине, то в Александрии или на Мальте. Его национальность тоже под вопросом: разные авторы считали его испанцем, итальянцем, португальцем, евреем, арабом или сицилийцем. Никто так и не сумел отыскать источники его финансирования, что особенно интересно потому, что часто говорили, что его финансы были неисчерпаемы.

Е. Л. Кузьмишин - Калиостро и египетское масонство - Хрестоматия

Издательские решения

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

2014

Е. Л. Кузьмишин - Калиостро и египетское масонство - Хрестоматия - Содержание

1. Уильям Паркер «Калиостро – Великий Копт»

2. Дени Лабур «Калиостро и Arcana Arcanorum»

3. Е. Л. Кузьмишин «Калиостро и Египетское масонство»

4. Жерар Галтье «Египетский Устав Калиостро»

5. Б. В. Иванов «Калиостро в Восточной Европе: Курляндия, Россия и Польша»

6. Жизнеописание Калиостро

7. Общий регламент ложи «Торжествующая Мудрость»

8. Ритуалы Египетского масонства

9. Мемуар графа Калиостро (1786)