Кузнецов Максим - Российское неоязычество
Молодые парни и девушки в одеждах «под старину», расшитых стилизованными свастиками, вскидывают руки, приветствуя деревянный идол Перуна... Это не кадры из исторического фильма, а реальность наших дней...Неоязычество начало активно развиваться в нашей стране с конца 80-х годов прошлого века. Тогда его мало кто воспринимал всерьез. Распад советского государства открыл двери такому сонму разнообразных иностранных сект, что неоязычники на фоне остальных многочисленных адептов новых религиозных движений выделялись разве что оригинальным национальным колоритом.
Время шло, разнообразные заморские секты хотя и собрали на просторах нашего Отечества немалую жатву одурманенных душ, в настоящее время в массе своей притихли. По большому счету их учения и формы деятельности чужды нашему менталитету. Однако неоязычество, прямо заявляющее о своей исконности, использующее соответствующую атрибутику и риторику, напротив стало все чаще и чаще напоминать о себе. В настоящее время среди новых религиозных движений неоязычество является одним из наиболее активно развивающихся и по сути самым враждебным православному христианству.
Кузнецов Максим - Российское неоязычество
Рязань: Зёрна-Слово, 2018.- 176 с.
ISBN 978-5-6041175-0-7
Кузнецов Максим - Российское неоязычество - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЯЗЫЧЕСТВО И НЕОЯЗЫЧЕСТВО ВМЕСТЕ ИЛИ ПОРОЗНЬ?
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ НЕОЯЗЫЧЕСТВА В РОССИИ
- Интерес к язычеству в Российской империи
- Неоязычество советского периода
- Неоязычество в эмигрантских кругах
- Неоязыческие организации наших дней
- Неоязыческий интернационал
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОЯЗЫЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ПРИЧИНЫ БЫСТРОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕОЯЗЫЧЕСКИХ ИДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ
МИФЫ СОВРЕМЕННЫХ НЕОЯЗЫЧНИКОВ И ИХ ОПРОВЕРЖЕНИЕ
- Псевдоисторические мифы
- Фольк-хистори
- Крещение Руси: кровавый террор или свободный выбор
- Владимир Красно Солнышко
- Дорога в Тартарары
- «А для нас, спасаемых, - сило Божия»
- Евпотий Коловрат - перунов солдат или воин Христа?
- Украл ли царь Петр 5000 лет?
- Непобедимых нет
- Кизяки-поганцы
- Двоеверие Было или не было?
- Псевдолингвистические мифы
- От слов своих
- Христианство в слове
- Поганые слова
- «Велесово книга». Подделка или нет?
- Правильное славив
- Русь - родина кРАкодила?
- Мифы о язычестве
- Откуда мы знаем о язычестве?
- Нетрадиционные традиции язычества
- Мерзость пред Богом и людьми
- О жертвах богам и Жертве Бога
- Жертва Богу и Жертва Бога
- Ритуальное пьянство в язычестве
- О национальности богов
- Не все язычнику масленица
- Вера в ерунду
- Мифы о православии
- Можно ли стать богом?
- Кто кого рабом называл
- Воинство без страха и упрека
- Образы кротости
- Рай на земле или рай на Небе?
- «Ненавижу синагогу и гнушаюсь ею»
- Национальный вопрос и национальный ответ
- Запретные слова
- Толстовство и Церковь
- К вопросу о терминах
- Национальные беглецы
- Разрушители наций
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Кузнецов Максим - Российское неоязычество - Неоязычество советского периода
Советский период истории характеризуется небывалыми гонениями на Православную Церковь. Наряду с жесточайшим преследованием православия новое руководство страны искало идеологическую замену христианству. Сложно сказать однозначно, сколь серьезно рассматривалось в этой роли язычество, однако несомненно, что это как минимум обсуждалось. «Славянам нужна новая религия. В марксизме слишком много модернизма и цивилизации. Можно скрасить эту сторону марксизма, возвратившись к нашим славянским богам, которых христианство лишило их свойств и их силы, но которые они вновь приобретут», - так передают современники размышления маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского.
Им же была направлена в Совнарком записка с предложением объявить язычество государственной религией РСФСР. Идея Тухачевского хоть и не была принята, судя по всему, рассматривалась довольно пристально. Русская культура обладала богатой традицией праздников, которые были наполнены образами и символами, отлично понятными народу. Основу череды праздников составляли церковные памятные даты. Конечно же, с таким вопиющим клерикализмом советское правительство мириться не хотело и изобретало всякого рода подмены. Так, Рождество стало Новым годом, Успение - днем урожая. Масленица - праздником проводов зимы и т.п.
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