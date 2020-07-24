С 1900 по 2000 гг. большое число монахов проживало в зарубежных Духовных миссиях. Именно русское иночество стало тем фундаментом, на котором строилась деятельность этих русских миссионерских центров в Китае, Палестине, Северной Америке и в других регионах мира. Изучению истории Русских Духовных миссий прошедшего века посвящены различные научные издания, сборники документов, справочники и другие работы . При этом, следует отметить, что во многих изданиях отражено институциональное развитие Духовных миссий, а судьбы их членов - монахов и монахинь - в основном остаются вне поля зрения исследователей.

Что же касается работ, посвященных жизнеописанию монашествующих отдельно взятых иноческих обителей Русского зарубежного мира, то внимание церковных историков было обращено на крупные и известные обители эмиграции, такие как Джорданвилльская Свято-Троицкая обитель (США), Ново-Валаамский монастырь (Финляндия), Иово-Почаевское иноческое братство (с. Ладомирова, район Пряшевской Руси в Словакии, Чехословацкая Республика). В тоже время десятки небольших иноческих общин Русского мира были обделены вниманием исследователей. Одновременно предаются забвению и их насельники. Уникальность данного феномена - русское эмигрантское монашество - заключалась в том, что зачастую представители этой идейно-религиозной группы людей находились не только в иностранных государствах, но состояли и в других национальных Поместных Церквях, сохраняя традиционную форму и дух российского иночества.

Кузнецов Владимир - Русское православное зарубежное монашество в XX веке: Биографический справочник

2-е изд., испр. и доп.

Екатеринбург: «Уральский рабочий», 2015. 448 с.: ил.

ISBN 978-5-85383-591-7

Кузнецов Владимир - Русское православное зарубежное монашество в XX веке: Биографический справочник - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

РУССКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ МОНАШЕСТВО А-Ю

РУССКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ МОНАСТЫРИ И ИНОЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ

ФАМИЛЬНЫЙ СПИСОК

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Кузнецов Владимир - Русское православное зарубежное монашество в XX веке: Биографический справочник - Предисловие

Среди малоизученных и актуальных тем российской истории XX века особое место занимает русское религиозное зарубежье. После подписания в мае 2007 г. «Акта о каноническом общении» между Московским патриархатом Русской Православной Церкви и Архиерейским Синодом Русской Православной Церкви Заграницей начался новый период для исследователей, занимающихся историческими проблемами русской религиозной эмиграции. Единство Чаши становится тем реальным объединяющим фактором, который существенно влияет на интеграционные процессы всего Русского мира.

Сегодня одним из приоритетных направлений в истории становится изучение биографий наших соотечественников, оказавшихся на чужбине. В последние годы появились основательные работы о русской религиозной эмиграции. В них собраны биографии представителей черного и белого духовенства, различных религиозных деятелей и мыслителей. Однако до сих пор не существует комплексного собрания биографий эмигрантского монашества всего Русского мира. Это обусловлено не только малодоступностью архивной россики, но и рядом других причин. Одна из них коренится в самой сути монашеского образа жизни - в стремлении инока спрятаться от людских глаз, в желании предать забвению все свои личные заслуги и достижения. В настоящем сборнике мы попытались представить биографии монашествующих русского рассеяния в XX веке. Территориальные рамки настоящего справочного издания весьма обширны. Они охватывают большинство стран, в которых находились очаги локализации российской диаспоры. Как правило, в этих районах концентрации русских общин и проживали монашествующие. К числу таких стран, в частности, относятся следующие государства: Франция, Германия, Сербия, Болгария, Греция, Финляндия, Чехословакия, Великобритания, Китай, США, Канада, Израиль, Австралия и другие.

Особняком в зарубежье держались русские обители Афона. Отчасти это было связано со строгим аскетическим образом жизни и отрешенностью от мира со всеми его заботами. Изучению судеб представителей этого монашества должно быть посвящено отдельное исследование. Биографии многочисленных насельников русских обителей Афона не были включены в данный справочник, за исключением лишь некоторых «активных монахов», которые поддерживали связь с русской эмигрантской средой. Необходимо указать, что в данное издание не были включены биографии тех монашествующих, которые в обозначенный период проживали и служили на территориях современных стран ближнего зарубежья, входивших в состав СССР до его распада. Также за пределами сборника оказались и насельники тех монастырей межвоенной Польши, которые после Второй мировой войны оказались на территории советских республик: Белоруссии, Украины и Литвы. К таким известным монашеским центрам относятся Вильнюсская Свято-Духовская, Жировицкая Свято-Успенская обители, Почаевская Свято-Успенская лавра и другие монастыри. По-другому складывалась судьба монастырей, оказавшихся на западной стороне от условной границы «линии Керзона», т.е. на территории с преобладанием польского населения. Здесь находились Яблочинский монастырь, Марфо-Мариинская обитель, основанная на горе Грабарка, и другие монастыри, которые в итоге (после Второй мировой войны) оказались включенными в границы Польши. Поэтому биографии насельников подобных монастырей также включены в настоящий справочник.