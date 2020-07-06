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Кузнецов - Ватикан. Моя любовь, моя война

Сергей Кузнецов - Ватикан - Моя любовь, моя война
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, ORTHODOXY, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Автор стремится максимально объективно донести до своего читателя очень непростой материал о том, что представляет собой Ватикан сегодня, какова его внешняя политика и линия в отношении православных церквей, в частности, РПЦ.
Временами он не может даже скрыть своего восхищения от знакомства со столь неординарной и порой противоречивой реальностью.
Отсюда первая часть названия книги «Ватикан. Моя любовь...»
Нередко Ватикан вызывает у него острые негативные чувства, когда становится очевидным, что деятельность ватиканских структур направлена против политических интересов нашей страны и Русской православной церкви. Здесь следует вторая часть названия « . ..моя война».

Сергей Сергеевич Кузнецов - Ватикан. Моя любовь, моя война

М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2020 г. - 224 с.
ISBN 978-5-6044454-0-2

Сергей Сергеевич Кузнецов - Ватикан. Моя любовь, моя война - Содержание

Предисловие
Глава I Внутри Ватикана
  • Вместо вступления
  • Как всё началось
  • Кардинал Люстиже
  • Кардинал Казароли
  • Совет по делам религий
  • Нужно ли государству ведомство по делам религий
  • Визит в Белоруссию польского кардинала Юзефа Глемпа
  • Кардинал Син
  • Первые заочные столкновения с Юрием Карловым
  • Как мы установили официальные отношения с Ватиканом
  • Первые последствия установления официальных отношений со Святым Престолом
  • Первые месяцы работы в диппредставительстве
  • Некоторые итоги
  • Префектура Карафуто
  • Диалог с позиции силы
  • Ещё о последствиях
Глава II Сеть католических орденов и организаций
  • Мальтийский орден
  • Ротари клаб
  • Руцкой
  • Идеологическая контрразведка
  • Ватикан и Чечня
Глава III «Спецслужбы» Ватикана
  • Существует ли в Ватикане разведка?
  • Папская Церковная академия
  • Святая инквизиция
  • Противоречия и конкуренция
  • Курьёзы
  • На войне, как на войне
  • Дон Беллери
  • Монсеньор Раух
  • Информацию можно увидеть везде
  • Жан-Луи Торан
  • Визит Громыко
  • Община святого Эгидия
  • Глава IV Папский Совет по содействию христианскому единству
  • Руссикум
  • Митрополит Никодим
  • Униаты
  • Волынская трагедия 1943 года
  • Русский Успенский женский монастырь
  • «Епископ» Викентий и почему русские люди принимают католицизм
Послесловие

Сергей Сергеевич Кузнецов - Ватикан. Моя любовь, моя война - Вместо вступления

В кабинете старого приятеля в МИДе увидел на полке за стеклом книгу посла России в Ватикане Юрия Карлова, посвящённую его работе в этом своеобразном государстве. Свой экземпляр этой книги я убрал подальше, чтобы не будила, мягко скажем, не совсем приятных воспоминаний, связанных с именем автора этой книги и периодом совместного пребывания с ним в Представительстве России в Ватикане. Ничего личного. Иногда мне даже кажется, что мы симпатизировали друг другу, несмотря на очень сложный, а порой и драматический характер отношений. Просто столкнулись в очень непростой период нашей истории: распад СССР, создание новой России. А главное, это было время переоценки людьми старых духовных ценностей и накопления новых ценностей — материальных. Это было время создания первичного капитала. Кто помнит классиков марксизма, знает теоретически, как создаётся такой капитал. А кто классиков не читал, смог пронаблюдать за процессом в начале девяностых годов на практике.
Как мог сделать первичные накопления российский дипломат, когда всё вокруг приватизировалось (и попросту разграблялось), а его зарплата едва покрывала прожиточный минимум?
Чтобы избежать дальнейших экивоков, скажу сразу, что не питаю неприязни к своему старому оппоненту, вернее к его памяти, поскольку несколько лет назад он ушёл из жизни тихо, незаметно. Подвело сердце. Много выпало переживаний, в том числе связанных и с событиями, в которые мы оба (отчасти сознательно, а отчасти вопреки своей воле) оказались вовлечены. Но тогда сделать было ничего невозможно, ибо каждый действовал в силу своего понимания смысла новой жизни и своего места в ней. Звучит пафосно, но по существу верно.
После возвращения Юрия Карлова в Москву из командировки в Ватикан мы несколько раз встречались в МИДе. В последний раз, оказавшись вдвоем в лифте, даже поздоровались за руку. Никогда не думал, что смогу подать руку человеку, грозившемуся расправиться с моими детьми. Подал в ответ, потому что увидел во взгляде раскаяние, хотя и не было при этом произнесено ни слова. Но обо всём по порядку.
Для тех, кто дочитал до этого места, хочу сразу сказать, что далее речь пойдет не об отношениях людей, работающих в специфических условиях дипломатической миссии. Просто в данном случае без персонального контекста невозможно понять суть произошедших тогда событий. А описать их необходимо. Люди должны знать, что в действительности произошло.
Views 455
Rating 5.0 / 5
Added 06.07.2020
Author professor Dmitry
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

E
esxatos 6 years ago

Спасибо! Долгожданная книга у нас!

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