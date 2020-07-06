Сергей Кузнецов - Ватикан - Моя любовь, моя война

Автор стремится максимально объективно донести до своего читателя очень непростой материал о том, что представляет собой Ватикан сегодня, какова его внешняя политика и линия в отношении православных церквей, в частности, РПЦ.

Временами он не может даже скрыть своего восхищения от знакомства со столь неординарной и порой противоречивой реальностью.

Отсюда первая часть названия книги «Ватикан. Моя любовь...»

Нередко Ватикан вызывает у него острые негативные чувства, когда становится очевидным, что деятельность ватиканских структур направлена против политических интересов нашей страны и Русской православной церкви. Здесь следует вторая часть названия « . ..моя война».

Сергей Сергеевич Кузнецов - Ватикан. Моя любовь, моя война

М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2020 г. - 224 с.

ISBN 978-5-6044454-0-2

Сергей Сергеевич Кузнецов - Ватикан. Моя любовь, моя война - Содержание

Предисловие

Глава I Внутри Ватикана

Вместо вступления

Как всё началось

Кардинал Люстиже

Кардинал Казароли

Совет по делам религий

Нужно ли государству ведомство по делам религий

Визит в Белоруссию польского кардинала Юзефа Глемпа

Кардинал Син

Первые заочные столкновения с Юрием Карловым

Как мы установили официальные отношения с Ватиканом

Первые последствия установления официальных отношений со Святым Престолом

Первые месяцы работы в диппредставительстве

Некоторые итоги

Префектура Карафуто

Диалог с позиции силы

Ещё о последствиях

Глава II Сеть католических орденов и организаций

Мальтийский орден

Ротари клаб

Руцкой

Идеологическая контрразведка

Ватикан и Чечня

Глава III «Спецслужбы» Ватикана

Существует ли в Ватикане разведка?

Папская Церковная академия

Святая инквизиция

Противоречия и конкуренция

Курьёзы

На войне, как на войне

Дон Беллери

Монсеньор Раух

Информацию можно увидеть везде

Жан-Луи Торан

Визит Громыко

Община святого Эгидия

Глава IV Папский Совет по содействию христианскому единству

Руссикум

Митрополит Никодим

Униаты

Волынская трагедия 1943 года

Русский Успенский женский монастырь

«Епископ» Викентий и почему русские люди принимают католицизм

Послесловие

Сергей Сергеевич Кузнецов - Ватикан. Моя любовь, моя война - Вместо вступления

В кабинете старого приятеля в МИДе увидел на полке за стеклом книгу посла России в Ватикане Юрия Карлова, посвящённую его работе в этом своеобразном государстве. Свой экземпляр этой книги я убрал подальше, чтобы не будила, мягко скажем, не совсем приятных воспоминаний, связанных с именем автора этой книги и периодом совместного пребывания с ним в Представительстве России в Ватикане. Ничего личного. Иногда мне даже кажется, что мы симпатизировали друг другу, несмотря на очень сложный, а порой и драматический характер отношений. Просто столкнулись в очень непростой период нашей истории: распад СССР, создание новой России. А главное, это было время переоценки людьми старых духовных ценностей и накопления новых ценностей — материальных. Это было время создания первичного капитала. Кто помнит классиков марксизма, знает теоретически, как создаётся такой капитал. А кто классиков не читал, смог пронаблюдать за процессом в начале девяностых годов на практике.

Как мог сделать первичные накопления российский дипломат, когда всё вокруг приватизировалось (и попросту разграблялось), а его зарплата едва покрывала прожиточный минимум?

Чтобы избежать дальнейших экивоков, скажу сразу, что не питаю неприязни к своему старому оппоненту, вернее к его памяти, поскольку несколько лет назад он ушёл из жизни тихо, незаметно. Подвело сердце. Много выпало переживаний, в том числе связанных и с событиями, в которые мы оба (отчасти сознательно, а отчасти вопреки своей воле) оказались вовлечены. Но тогда сделать было ничего невозможно, ибо каждый действовал в силу своего понимания смысла новой жизни и своего места в ней. Звучит пафосно, но по существу верно.

После возвращения Юрия Карлова в Москву из командировки в Ватикан мы несколько раз встречались в МИДе. В последний раз, оказавшись вдвоем в лифте, даже поздоровались за руку. Никогда не думал, что смогу подать руку человеку, грозившемуся расправиться с моими детьми. Подал в ответ, потому что увидел во взгляде раскаяние, хотя и не было при этом произнесено ни слова. Но обо всём по порядку.

Для тех, кто дочитал до этого места, хочу сразу сказать, что далее речь пойдет не об отношениях людей, работающих в специфических условиях дипломатической миссии. Просто в данном случае без персонального контекста невозможно понять суть произошедших тогда событий. А описать их необходимо. Люди должны знать, что в действительности произошло.