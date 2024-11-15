Кёлер, Танья - Время исполнения желаний - 12 практик, чтобы отпустить прошлое и построить будущее

Наверняка вас мучает любопытство — возможно, вы даже слышали о практике «13 желаний», которая позволяет приблизиться к мечте. Нам говорят, что достаточно реализовать одно-единственное желание, а остальные благополучно довершит вселенная. Ха! Я бы от такого тоже не отказалась. Этакая акция: тринадцать по цене одного. Отличное предложение! Как практикующий психолог, при мысли об этом я не могу сдержать улыбку: удивительно, что именно такие рациональные люди, как я, и верят в то, что вселенная (или иные высшие силы) может исполнять желания.

Подсознательно мы сами делаем все возможное для того, чтобы мечты сбывались, и даже развиваем способность привлекать в свою жизнь определенные события. Происходит это не благодаря добрым духам, а потому, что мы облекаем свои мимолетные мысли и подсказки внутреннего голоса в форму четкого плана.

Идея переложить на кого-нибудь ответственность за исполнение желаний поначалу показалась мне невероятно заманчивой. И все же именно поиск истины и желание прояснить все чаще и чаще возникающие вопросы о работе и личной жизни в будущем и привели меня к практике сакральных ночей1. Они помогли найти решение без обращения к психологу или коучу. Я до сих пор называю то время фантастическим путешествием к самой себе.

Сила, энергия, которую дарят сакральные ночи, не имеет ничего общего с колдовством и магией. Скорее она связана с готовностью уделить время самим себе, разобраться с мимолетными мыслями: рассмотреть их повнимательнее и нащупать верное решение. Люди, практикующие сакральные ночи, обычно делятся на две категории: одни стремятся понять, куда их приведет это экзистенциальное путешествие, другие просто хотят «заземлиться» и откалибровать свои представления о мире, чтобы и дальше сохранять хрупкий баланс.

12 практик помогут найти ответы на следующие вопросы: «Как я хочу прожить свою жизнь? Как обрести спокойствие? Как не потеряться в потоке бесконечных обязанностей и ролей? Что для меня важно? Что мне нужно, чтобы чувствовать себя хорошо? Какие потребности мне необходимо удовлетворить прямо сейчас? А завтра? А в следующем году? А через десять лет?» Я могла бы перечислять вопросы и дальше: уверена, среди них есть и те, что волнуют и вас. Каждому из нас хочется, чтобы кто-то указал ему нужное направление.

Кёлер, Танья - Время исполнения желаний - 12 практик, чтобы отпустить прошлое и построить будущее

Пер. с нем. О. Терентьевой. — Москва : МИФ, 2024.

ISBN 978-5-00214-862-2

Кёлер, Танья - Время исполнения желаний – Содержание

ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

ВСЕГО ЛИШЬ ПРОФАНАЦИЯ? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ДРЕВНЕЙ ПРАКТИКЕ БЕЗВРЕМЕНЬЯ

Практику от теории отличает лишь опыт

Вы на верном пути, если способны посмеяться над собой

Относитесь к себе серьезно!

История о вазе

Внешняя и внутренняя ясность

Дойти до сути

Почему 12 ночей называются сакральными?

ДО ПЕРИОДА БЕЗВРЕМЕНЬЯ. ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ФАНТАСТИЧЕСКОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ

Сила периода безвременья — суеверие или вера в себя?

Что вам потребуется?

Практики проводятся в период безвременья

Практика «Отпустить все лишнее»

Практика «13 желаний»

Практика дневника сакральных ночей

Практика «Мысли путешественника»

Практика окуривания

Подходящее место и время

Темы сакральных ночей

Как проходит сакральная ночь

Как подготовиться к сакральной ночи

ПЕРИОД БЕЗВРЕМЕНЬЯ. СВИДАНИЕ С СОБОЙ

Первая сакральная ночь. Ясность

Вторая сакральная ночь. Тишина

Третья сакральная ночь. Открытое сердце

Четвертая сакральная ночь. Доверие к себе

Пятая сакральная ночь. Любовь к себе

Шестая сакральная ночь. Покой

Седьмая сакральная ночь. Самопознание

Восьмая сакральная ночь. Принятие решений

Девятая сакральная ночь. Терпение

Десятая сакральная ночь. Зрелость

Одиннадцатая сакральная ночь. Перемены

Двенадцатая сакральная ночь. Начало нового пути

ПОСЛЕ ПЕРИОДА БЕЗВРЕМЕНЬЯ. ПОЛЮБИТЕ СВОИ ЖЕЛАНИЯ, НАМЕРЕНИЯ И СТРЕМЛЕНИЯ

Начало нового пути

Завершение

Несколько соображений о предстоящем годе

Оглядываясь на январь. Первая сакральная ночь — ясность

Оглядываясь на февраль. Вторая сакральная ночь — тишина

Оглядываясь на март. Третья сакральная ночь — открытое сердце

Оглядываясь на апрель. Четвертая сакральная ночь — доверие к себе

Оглядываясь на май. Пятая сакральная ночь — любовь к себе

Оглядываясь на июнь. Шестая сакральная ночь — покой

Оглядываясь на июль. Седьмая сакральная ночь — самопознание

Оглядываясь на август. Восьмая сакральная ночь — принятие решений

Оглядываясь на сентябрь. Девятая сакральная ночь — терпение

Оглядываясь на октябрь. Десятая сакральная ночь — зрелость

Оглядываясь на ноябрь. Одиннадцатая сакральная ночь — перемены

Декабрь. Подготовка к новому свиданию с собой

ПУСТЬ ГОВОРЯТ. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ — РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ