После долгого периода дискредитации и пренебрежения астрология вновь начинает привлекать внимание учёного мира. В течение последних нескольких лет учёные посвятили ей глубокие исследования и подробные публикации. Греческие рукописи, которые оставались запечатанной книгой в то время, когда поиски неопубликованных документов были в моде, теперь были тщательно исследованы, и богатство этой литературы превзошло все ожидания. С другой стороны, расшифровка клинописных табличек открыла доступ к истокам научного суеверия, которое вплоть до наших дней имело относительно Азии и Европы более широкое господство, чем любая религия когда-либо достигала. Я полагаю, поэтому, что я не повинен в излишней самонадеянности, когда осмеливаюсь заявить о вашем интересе к этой столь давно общепринятой ошибочной вере, которая оказывала бесконечное влияние на вероучения и идеи самых разных народов и которая по этой самой причине неизбежно требует внимания историков.

Спустя тысячу лет власть астрологии рухнула, когда вместе с Коперником, Кеплером и Галилеем прогресс астрономии низложил ложную гипотезу, на которой покоилась вся её структура, а именно геоцентрическую систему Вселенной. Тот факт, что Земля вращается в пространстве, нарушил сложную игру планетарных влияний, и безмолвные звёзды, низведённые в непостижимые глубины неба, больше не делали свои пророческие голоса доступными человечеству. Небесная механика и спектральный анализ окончательно лишили их таинственного престижа. С того времени в этой научной системе прорицания, которая утверждала, что открывает от звёзд тайну нашей судьбы, люди не видели ничего, кроме самой чудовищной из всех химер, порожденных суеверием. Под влиянием разума восемнадцатый и девятнадцатый века осудили эту ересь во имя научной ортодоксии. В 1824 году Летронн счёл необходимым извиниться перед Академией Надписей за обсуждение относительно “абсурдных снов”, в которых он не видел “ничего, кроме одной из тех слабостей, которые оказали наибольшее бесчестие человеческому уму”1, - как будто слабости человека не часто бывают более поучительными, чем его успехи.

Но в конце девятнадцатого века развитие истории, с разных сторон, привлекло внимание исследователей к античной астрологии. Это точная наука, которая была наложена на первобытные верования, и когда классическая филология, расширяя свой горизонт, полностью включила в круг своих наблюдений развитие наук античности, она не могла оставить без внимания отрасль знания, нелегитимную, я допускаю, но неразрывно связанную не только с астрономией и метеорологией, но и с медициной, ботаникой, этнографией и физикой. Если мы вернемся к самым ранним этапам любого вида учёности, вплоть до Александрийского и даже Вавилонского периода, то почти везде обнаружим волнующее влияние этих астральных “математиков”. Это молодое деревце, взметнувшееся вверх среди густых сорняков рядом с древом познания, выросло из того же самого ствола и переплелось с ним своими ветвями.

Но астрология не только незаменима для учёного, который желает проследить трудный прогресс разума в стремлении к истине вдоль её уклончивостей и поворотов, - что, возможно, является высшей миссией истории; она также приносит пользу интересом, который пробуждается во всех проявлениях иррационального. Эта псевдо-наука в действительности является вероучением. Под ледяной коркой холодной и жесткой догмы текут мутные воды смешанных вероисповеданий, происходящих из глубокой древности; и как только исследование было направлено к религиям прошлого, оно было привлечено к этому доктринальному суеверию, возможно, самому удивительному, которое когда-то существовало. Исследованием установлено как, после господства в Вавилонии, она подчинила себе культы Сирии и Египта, а при Империи, - упоминая только Запад, - преобразила даже античное язычество Греции и Рима.

Франц Кюмон - Астрология и религия среди греков и римлян

Перевод - Зеников Геннадий Николаевич. - М 2020.-274 с.

ISBN: 978-5-519-69106-2

Франц Кюмон - Астрология и религия среди греков и римлян – Содержание

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ВВЕДЕНИЕ

Астрология и Религия Среди Греков и Римлян