Cовременное богословие

Прошло уже десять лет с тех пор, как эта книга вышла в свет. Она вызвала продолжительные дебаты, в которых приняло участие руководство римской Вероучительной конгрегации. Наконец, прозвучало официальное заявление Ватикана.

Между тем книга уже разошлась по всему миру и сегодня переведена почти на все основные языки народов мира. Она могла бы в трудные времена помочь и богословам, и не богословам лучше осмыслить, что есть церковь.

Написать эту книгу и опубликовать ее было довольно рискованно.

Все началось в тот переломный момент, когда во время Второго Ватиканского собора (1962–1965) Конституция о церкви сделала важные шаги вперед, но при этом указала и на ее весьма определенные границы.

Кюнг Ганс - Церковь

Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»).

M.: Издательство ББИ, 2012. — 677 с.

ISBN 978–5-89647–266–7

Церковь - Ганс Кюнг

ЧАСТЬ А. РЕАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ

Глава I. Историчность образа церкви

1. Сущность церкви и ее историческая форма

2. Колыбель исторического образа церкви

3. Образ церкви в Новом Завете

Глава II. Восприятие образа церкви

1. Церковь, вызывающая восхищение и критику

2. Церковь веры и вера церкви

3. Невидимое в видимом

ЧАСТЬ Б. ГРЯДУЩЕЕ ЦАРСТВО БОЖЬЕ

Глава I. Благовестие Иисуса Христа

1. Церковь в Евангелии Иисуса

2. Евангелие Царства Божьего

Глава II. Основание церкви?

1. Близость владычества Божьего в Иисусе

2. Между «уже да» и «еще нет»

3. Иисус и ранняя церковь

Глава III. Эсхатологическая община спасения

1. Экклесия: собрание, община, церковь

2. Различие и взаимосвязь церкви и владычества Божьего

3. На службе владычеству Божьему

ЧАСТЬ В. ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ СТРУКТУРА ЦЕРКВИ

Глава I. Церковь как народ Божий

1. Отделившиеся от иудаизма?

2. От ветхого к новому народу Божьему

3. Церковь как народ Божий

4. Церковь и иудеи

Глава II. Церковь как творение Духа

1. Новая свобода

2. Церковь Духа Святого

3. Харизматическая структура

4. Церковь и фанатики

Глава III. Церковь как тело Христово

1. Приобщение крещением

2. Единение в евхаристической общине

3. Поместная община и вселенская церковь как тело Христово

4. Церковь и еретики

ЧАСТЬ Г. ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕРКВИ

Глава I. Единая церковь

1. Вопрос об истинной церкви

2. Единство в множественности

3. Примирение церквей

Глава II. Кафолическая церковь

1. Кафоличность в идентичности

2. Вне церкви нет спасения?

Глава III. Святая церковь

1. Святость среди греховности

2. Постоянство в покаянии и обновлении

Глава IV. Апостольская церковь

1. Апостолы как основание церкви

2. Апостольское преемство

ЧАСТЬ Д. СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ

Глава I. Всеобщее священство

1. Христос как единственный Первосвященник и Посредник

2. Все христиане как царственное священство

Глава II. Церковный сан как служение

1. Служение в преемстве Христу

2. Диаконическая структура

3. Власть и служение Петра

Ганс Кюнг - Предисловие автора

Второй Ватиканский собор вновь обратил внимание на такие важнейшие понятия новозаветной церкви: «церковь как народ Божий и сообщество верующих», «всеобщее священство», «харизматическое измерение церкви», «поместная церковь», «церковный сан как служение», «коллегиальность власти папы и епископов»… Все эти моменты отражены в данной книге.

К сожалению, новые идеи, высказанные на соборе, остались разрозненными, не вошли в соборный документ и были затушеваны многочисленными компромиссами. В силу контроля курии собор отнюдь не обладал полной свободой, хотя сегодня церковь должна была бы действовать именно свободно — в свете первохристианского провозвестия.

Эта книга пытается помочь читателям в понимании сложных вопросов. Как она намерена это сделать? Изложить такое учение о церкви, которое

от начала до конца библейски обосновано и пытается всерьез учитывать результаты историко–критического исследования систематического богословия;

конструктивно связано с церковной традицией и при этом не упускает из виду Новый Завет как свою норму;

интерпретировано для внешнего мира Вторым Ватиканским собором, но лишь предварительно, и, к сожалению, эта интерпретация все еще не получила дальнейшего развития;

учитывает справедливые требования других христианских церквей и предлагает реальные общецерковные решения;

соединяет теорию и практику и способно деятельно послужить обновлению церквей в согласии с Евангелиями.

Книга «Церковь» натолкнулась на критику, что вовсе не удивительно. Слишком уж неудобными для многих стали бы те «перемены», которых потребовало бы введение такой экклезиологической теории в русло церковной практики. Вся критика обосновывалась богословскими аргументами, которые были подытожены в книге Германа Хэринга и Йозефа Нольте «Дискуссии по книге Ганса Кюнга "Церковь"» (Фрайбург–Базель–Вена, 1971).

В той же работе можно найти краткую хронику римских акций против нашей книги, ее тайную оценку Ватиканом и, наконец, мнения самих составителей. Дополнения к книге «Церковь», имеющие отношение к конкретным богословско–практическим проблемам, содержатся в двух моих книгах: «Истинность. Будущее церкви» (Фрайбург- Базель- Вена, 1968); «Непогрешимость? Требование ответа» (Цюрих–Айнзидельн–Кельн, 1970). Моя книга «Быть христианином» (Мюнхен–Цюрих, 1974) указывает на общецерковный контекст, в котором следует рассматривать учение и практику церкви. Некоторые критики не находили в книге «Быть христианином» обстоятельного учения о церкви. Теперь они могут найти его в этом полновесном издании.

Я хотел бы повторить сейчас то, что сказал в своем заключительном слове на процессе римской Вероучительной конгрегации против этой моей книги и книги «Непогрешимость?»:

«В спорных вопросах о непогрешимости и церковном порядке я не собираюсь выступать против Рима и епископов. Вопрос не в том, кто имеет право, но в том, что является правом. Истина, кто бы ею ни обладал, проявит себя. Мне, как богослову и пастырю, важно дать убедительный христианский ответ на насущные вопросы современников. И бесчисленные обращения читателей укрепляют меня в этом решении. Поэтому я не могу удерживать себя от исполнения моего богословского служения людям… и не учить тому, что передано нам Новым Заветом и великой христианской традицией как кафолическое учение».

Ганс Кюнг

Тюбинген, 1 января 1977 г.