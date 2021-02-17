Кюнг - Церковь
Cовременное богословие
Прошло уже десять лет с тех пор, как эта книга вышла в свет. Она вызвала продолжительные дебаты, в которых приняло участие руководство римской Вероучительной конгрегации. Наконец, прозвучало официальное заявление Ватикана.
Между тем книга уже разошлась по всему миру и сегодня переведена почти на все основные языки народов мира. Она могла бы в трудные времена помочь и богословам, и не богословам лучше осмыслить, что есть церковь.
Написать эту книгу и опубликовать ее было довольно рискованно.
Все началось в тот переломный момент, когда во время Второго Ватиканского собора (1962–1965) Конституция о церкви сделала важные шаги вперед, но при этом указала и на ее весьма определенные границы.
Кюнг Ганс - Церковь
Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»).
M.: Издательство ББИ, 2012. — 677 с.
ISBN 978–5-89647–266–7
Церковь - Ганс Кюнг
ЧАСТЬ А. РЕАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ
Глава I. Историчность образа церкви
1. Сущность церкви и ее историческая форма
2. Колыбель исторического образа церкви
3. Образ церкви в Новом Завете
Глава II. Восприятие образа церкви
1. Церковь, вызывающая восхищение и критику
2. Церковь веры и вера церкви
3. Невидимое в видимом
ЧАСТЬ Б. ГРЯДУЩЕЕ ЦАРСТВО БОЖЬЕ
Глава I. Благовестие Иисуса Христа
1. Церковь в Евангелии Иисуса
2. Евангелие Царства Божьего
Глава II. Основание церкви?
1. Близость владычества Божьего в Иисусе
2. Между «уже да» и «еще нет»
3. Иисус и ранняя церковь
Глава III. Эсхатологическая община спасения
1. Экклесия: собрание, община, церковь
2. Различие и взаимосвязь церкви и владычества Божьего
3. На службе владычеству Божьему
ЧАСТЬ В. ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ СТРУКТУРА ЦЕРКВИ
Глава I. Церковь как народ Божий
1. Отделившиеся от иудаизма?
2. От ветхого к новому народу Божьему
3. Церковь как народ Божий
4. Церковь и иудеи
Глава II. Церковь как творение Духа
1. Новая свобода
2. Церковь Духа Святого
3. Харизматическая структура
4. Церковь и фанатики
Глава III. Церковь как тело Христово
1. Приобщение крещением
2. Единение в евхаристической общине
3. Поместная община и вселенская церковь как тело Христово
4. Церковь и еретики
ЧАСТЬ Г. ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕРКВИ
Глава I. Единая церковь
1. Вопрос об истинной церкви
2. Единство в множественности
3. Примирение церквей
Глава II. Кафолическая церковь
1. Кафоличность в идентичности
2. Вне церкви нет спасения?
Глава III. Святая церковь
1. Святость среди греховности
2. Постоянство в покаянии и обновлении
Глава IV. Апостольская церковь
1. Апостолы как основание церкви
2. Апостольское преемство
ЧАСТЬ Д. СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ
Глава I. Всеобщее священство
1. Христос как единственный Первосвященник и Посредник
2. Все христиане как царственное священство
Глава II. Церковный сан как служение
1. Служение в преемстве Христу
2. Диаконическая структура
3. Власть и служение Петра
Ганс Кюнг - Предисловие автора
Второй Ватиканский собор вновь обратил внимание на такие важнейшие понятия новозаветной церкви: «церковь как народ Божий и сообщество верующих», «всеобщее священство», «харизматическое измерение церкви», «поместная церковь», «церковный сан как служение», «коллегиальность власти папы и епископов»… Все эти моменты отражены в данной книге.
К сожалению, новые идеи, высказанные на соборе, остались разрозненными, не вошли в соборный документ и были затушеваны многочисленными компромиссами. В силу контроля курии собор отнюдь не обладал полной свободой, хотя сегодня церковь должна была бы действовать именно свободно — в свете первохристианского провозвестия.
Эта книга пытается помочь читателям в понимании сложных вопросов. Как она намерена это сделать? Изложить такое учение о церкви, которое
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от начала до конца библейски обосновано и пытается всерьез учитывать результаты историко–критического исследования систематического богословия;
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конструктивно связано с церковной традицией и при этом не упускает из виду Новый Завет как свою норму;
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интерпретировано для внешнего мира Вторым Ватиканским собором, но лишь предварительно, и, к сожалению, эта интерпретация все еще не получила дальнейшего развития;
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учитывает справедливые требования других христианских церквей и предлагает реальные общецерковные решения;
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соединяет теорию и практику и способно деятельно послужить обновлению церквей в согласии с Евангелиями.
Книга «Церковь» натолкнулась на критику, что вовсе не удивительно. Слишком уж неудобными для многих стали бы те «перемены», которых потребовало бы введение такой экклезиологической теории в русло церковной практики. Вся критика обосновывалась богословскими аргументами, которые были подытожены в книге Германа Хэринга и Йозефа Нольте «Дискуссии по книге Ганса Кюнга "Церковь"» (Фрайбург–Базель–Вена, 1971).
В той же работе можно найти краткую хронику римских акций против нашей книги, ее тайную оценку Ватиканом и, наконец, мнения самих составителей. Дополнения к книге «Церковь», имеющие отношение к конкретным богословско–практическим проблемам, содержатся в двух моих книгах: «Истинность. Будущее церкви» (Фрайбург- Базель- Вена, 1968); «Непогрешимость? Требование ответа» (Цюрих–Айнзидельн–Кельн, 1970). Моя книга «Быть христианином» (Мюнхен–Цюрих, 1974) указывает на общецерковный контекст, в котором следует рассматривать учение и практику церкви. Некоторые критики не находили в книге «Быть христианином» обстоятельного учения о церкви. Теперь они могут найти его в этом полновесном издании.
Я хотел бы повторить сейчас то, что сказал в своем заключительном слове на процессе римской Вероучительной конгрегации против этой моей книги и книги «Непогрешимость?»:
«В спорных вопросах о непогрешимости и церковном порядке я не собираюсь выступать против Рима и епископов. Вопрос не в том, кто имеет право, но в том, что является правом. Истина, кто бы ею ни обладал, проявит себя. Мне, как богослову и пастырю, важно дать убедительный христианский ответ на насущные вопросы современников. И бесчисленные обращения читателей укрепляют меня в этом решении. Поэтому я не могу удерживать себя от исполнения моего богословского служения людям… и не учить тому, что передано нам Новым Заветом и великой христианской традицией как кафолическое учение».
Ганс Кюнг
Тюбинген, 1 января 1977 г.
Все книги Ганса Кюнга на русском языке - 8 книг в 1 файле
Вошли:
- Богословие и музыка - Три речи о Моцарте
- Великие христианские мыслители
- Вечная жизнь
- Во что я верю
- Начало всех вещей
- Фрейд и будущее религии
- Христианский вызов
- Церковь
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