ЛаХэй - Дженкинс - Армагеддон – Книга одиннадцатая

«Армагеддон» (в оригинале «Armageddon») — предпоследняя, одиннадцатая книга цикла «Оставленные», в которой мир замирает на пороге финальной катастрофы. Срок в семь лет Великой Скорби почти истек, и все пророческие линии сходятся в одной точке — долине Мегиддо. Николае Карпати, ослепленный яростью и демоническим влиянием, собирает армии всех стран мира (Глобальное Сообщество) для решающего удара, целью которого является полное уничтожение Иерусалима и убежища верующих в Петре.

Книга описывает логистику и масштабы этого невиданного в истории военного похода. Технологии будущего сталкиваются с библейскими казнями: пока войска Карпати движутся к Израилю, на землю изливаются последние чаши гнева. Тьма, невыносимая жара и превращение вод в кровь делают жизнь на планете практически невозможной, но диктатор использует эти бедствия, чтобы еще сильнее сплотить своих последователей против «виновников» всех бед — христиан и евреев.

Для «Отряда Скорби» это время величайших потерь и предельного напряжения веры. Герои осознают, что их человеческих сил недостаточно, чтобы сдержать миллионные армии Антихриста. Сюжет достигает высшей точки, когда войска Карпати начинают штурм Иерусалима и Петры, а небо начинает подавать признаки того, что Второе Пришествие Христа, которого верующие ждали все эти годы, произойдет с секунды на секунду.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. – Армагеддон – Книга одиннадцатая

Издательство Книжный Клуб Книговек, 2012 год — 464 с.

ISBN 978-5-4224-0517-6

Чань вздрогнул от мягкого прикосновения этих троих Божиих людей, ощутил, что любим и ими, и Господом.

Он напрягся, а потом расслабился.

— Господь, Творец наш, — начал Цион так тихо, что Чань едва слышал его, — мы признаем, что Ты создал этого юношу. Ты знал его и любил еще до того, как была создана Земля. Ты, чье милосердие безгранично, любишь нас, даже когда мы погрязли в грехах, Ты вернул нас к жизни с Христом и поднял нас из бездны. Ты дал нам место на небесах вместе с Иисусом Христом, Который в веке грядущем раскроет нам все милосердие Свое и доброту. Ибо только милосердием Твоим спасаемся мы через веру, а не сами. Это дар Господа, а не наши свершения, как бы ни похвалялись иные. Ибо мы — Его творение, созданное во Иисусе Христе...

Теперь, Чань Вонг, зная, что ты искупленне тленным богатством, не золотом и не серебром, а драгоценной кровью Иисуса Христа, Агнца беспорочного и незапятнанного, верь в Бога. Он поднял Христа из мертвых и дал Ему славу, и теперь вера и надежда твоя — только в Боге. Теперь мы соединились в вере нашей и молим Бога, для которого нет невозможного, Господа, который спас нас, как ветхозаветных Седраха, Мисаха и Авденаго, из пещи огненной, и сделал так, что огонь не имел власти над нашими телами. Ни один волосок не сгорел на головах наших, не пострадали наши одежды, и даже запаха копоти не осталось на нас.