ЛаХэй - Дженкинс - Восхождение – Книга тринадцатая

«Восхождение» (в оригинале «The Rising») — тринадцатая книга цикла «Оставленные», которая фактически является первым приквелом основной серии. После завершения двенадцатитомной истории о Великой Скорби авторы возвращают читателя к самому началу, чтобы пролить свет на происхождение и ранние годы Николае Карпати. Книга отвечает на вопрос: как обычный человек смог стать сосудом для самого сатаны и архитектором мирового хаоса?

Сюжет начинается за годы до Восхищения Церкви. Мы видим детство и юность Николае в Румынии, его сверхъестественные интеллектуальные способности и то пугающее хладнокровие, с которым он устраняет любые препятствия на своем пути. Параллельно авторы показывают жизнь будущих членов «Отряда Скорби» — Рэйфорда Стила, Бака Уильямса и Рабби Циона Бен-Иуды — в то время, когда они еще были далеки от веры и не подозревали, какая роль им уготована в грядущем апокалипсисе.

Эта книга углубляет мифологию серии, показывая закулисные игры демонических сил, которые годами готовили почву для появления Антихриста. «Восхождение» задает тон всей предыстории, превращая политический триллер в духовную драму о том, как формируется абсолютное зло под маской гениальности и обаяния.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. - Восхождение – Книга тринадцатая

Издательство Книжный Клуб Книговек, 2012 год — 464 с.

ISBN 978-5-4224-0577-0

Ники Карпати должен был пойти в школу в шесть лет. До этого оставался еще год, и его мать не могла дождаться этого момента. Несмотря на ее огромный академический опыт и докторскую степень, Марилена чувствовала, что не может угнаться за ребенком, которого она не хотела называть ргесосе, но он и правда был развит не по годам. Как только Ники научился ходить и разговаривать, он начал достигать таких высот, что она и представить себе не могла. Даже когда Вив и Марилена вместе пытались его чем-то занять, никакой объем учебы и чтения не мог удовлетворить его.

Как он стал достаточно взрослым, чтобы понимать истории, ему каждый вечер читали на ночь. В возрасте четырех лет Ники стал пытаться читать сам. Он останавливал Марилену и показывал на слова, произнося их вслух.

Он научился читать просто мгновенно.

Когда Марилена с Вив пытались обсуждать что-то в его присутствии, они переходили на русский или английский. Но вскоре он и этот язык стал понимать. Марилена начала экспериментировать, покупая детские книжки на разных языках, включая китайский.

Она оглянуться не успевала, как он схватывал язык и начинал его воспроизводить — пусть и самые элементарные понятия. И так было почти со всеми языками, которые знали они с Вив.