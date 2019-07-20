В последнее время у церковного народа все больший интерес вызывает клиросная классика — традиционные православные распевы. И это не случайно. Древняя музыка лишена страстности, она написана в ограниченном диапазоне, что делает ее очень удобной для исполнения любым составом. Но современный слушатель, ухо которого приучено к гармонической музыке, с трудом воспринимает унисон.

Компромиссным вариантом исполнения старинных распевов является двух-, максимум трехголосие. Причём нижний голос (или голоса) исполняет функцию пассивного, безыскусного сопровождения. При высотном изменении мелодии на фоне статичного аккомпанемента создается некая иллюзия гармонического присутствия. При этом аккомпанемент этот должен звучать значительно тише мелодии. Исполнителям аккомпанемента необходимо помнить: если поется нота с незавершенной лигой, петь эту ноту необходимо на цепном дыхании до завершения лиги (иногда только в конце песнопения). Если гласная неудобна для исполнения (например, буква «и»), ее можно перевести в удобную («а», «о», «э» или пение с закрытым ртом).

Геннадий Никифорович Лапаев - Две славянские литургии

Издательство Живоносный Источник, 2010 год — 112 с.

Геннадий Никифорович Лапаев - Две славянские литургии – Содержание

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ ЗНАМЕННОГО РАСПЕВА

Великая ектения

Антифоны изобразительные

Малая ектения

Единородный Сыне

Малая ектения по “Единородный Сыне”

Приидите, поклонимся

"Господи, спаси благочестивыя” и Трисвятое

"Господи, спаси благочестивыя” и Трисвятое

Елицы во Христа крестистеся

Кресту Твоему

Прокимны воскресные

Прокимны дневные

Прокимны на разные случаи

Аллилуиарий

Сугубая ектения

Заупокойная ектения

Ектения об оглашенных

Перед Херувимской песнью

Херувимская песнь

Просительная ектения

Отца, и Сына, и Святаго Духа

Символ веры

Милость мира

Достойно есть

Молитва Господня

Киноник воскресный

Причастны седмицы иного напева

Явление Святых Даров

Во время причащения

Окончание Литургии

Псалом 33

Многолетствование

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ СЕРБСКОГО РАСПЕВА

Великая ектения

Великая ектения

Первый антифон

Малая ектения

Второй антифон

Единородный Сыне

Ектения по “Единородный Сыне”

Тот же напев в ином сопровождении

Третий антифон

Приидите, поклонимся

Господи, спаси благочестивыя

Трисвятое

Прокимны

Аллилуиарий

Аллилуиарий

Сугубая ектения

Сугубая ектения

Заупокойная ектения

Ектения об оглашенных

Перед Херувимской песнью

Херувимская песнь

Просительная ектения

Отца, и Сына, и Святаго Духа

Милость мира

Достойно есть

Киноник воскресный

Явление Святых Даров

Во время причащения

Окончание Литургии

Многолетствование

ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗ ПЕСНОПЕНИЙ ДРУГИХ РАСПЕВОВ

Великая ектения, 1 гл. Византийского распева

Великая ектения, 8 гл. Византийского распева

Первый антифон, Монастырский напев

Малая ектения

Второй антифон

Трисвятое, Староболгарский напев

Херувимская песнь, Соловецкий напев

Милость мира, Болгарский распев

Милость мира, Г. Лапаев

Милость мира, Г. Лапаев

Милость мира, На Литургии Василия Великого, Киевский распев

О Тебе радуется, Киевский распев

Задостойник Пасхи, Напев большого Успенского собора Московского Кремля

Задостойник Пасхи, Г. Лапаев

Геннадий Никифорович Лапаев - Две славянские литургии – Вступительное слово

В предлагаемом издании три раздела: Литургия Знаменного распева, Литургия Сербского распева и дополнительные приложения других распевов, стилистически совместимых с изложенными в первых двух. Песнопения всех трех разделов можно смело совмещать. При этом общий колорит Литургии все равно сохранится. Необходимость совмещения появляется уже потому, что воскресные прокимны, «Символ веры», молитва Господня и 33-й псалом имеются только в Литургии Знаменного распева. В сербской Литургии их нет из-за отсутствия исходного материала. Единственно, что совершенно не вошло в сборник, это тропари и кондаки — постоянно изменяемая часть богослужения.

Если у регента нет возможности стилистически приблизить их к данным песнопениям, можно порекомендовать тогда хотя бы исполнять их в тесном расположении, тихо и неспешно.

В некоторых песнопениях Сербского распева до пяти голосов сопровождения. Но поскольку они дублируются, при необходимости их можно сократить до двух, равно как и в песнопениях Знаменного распева при желании можно оставить только один басовый голос сопровождения. Это зависит от возможностей исполнителей. В песнопениях евхаристического канона обеих Литургий я использовал более развитый гармонический язык, что обусловлено кульминацией службы. Но тот, кто с этим не согласен, может использовать двухголосные «Милость мира» из Приложения.

Некоторые из песнопений претерпели очень незначительные редакционные изменения (в основном Сербский распев), поскольку в оригинальных текстах подчас абсолютно потеряны привычные нам ударения, что делает текст неудобопонятным. Также я старался избегать короткого пунктира и форшлагов, не свойственных нашей традиции. Некоторые песнопения Знаменного распева я взял из монастырских обиходов, и они незначительно, но разнятся с Синодальным Обиходом. Из песнопений Знаменного распева я старался выбирать такие, которые метрически наиболее подходят к современному восприятию как исполнителей, так и слушателей. В противном случае большую часть песнопений пришлось бы не столько петь, сколько высчитывать длительности нот. Почти весь сборник написан в параллельных ре миноре и Фа мажоре, поэтому тональности эти необходимо считать весьма условными. Например, антифоны Знаменного распева я бы рекомендовал петь несколько выше или настолько выше, насколько это необходимо для уверенного пения низких басов. В силу того, что нотография в сборнике разная — от одной до четырех строк, необходимо особое внимание обратить на то, где расположен голос каждой партии.

Неоспоримым преимуществом этого сборника является то, что здесь написано абсолютно все, что должен петь хор на Литургии.