Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла - том 2

Книга священника Владимира Лапшина «Беседы о Посланиях апостола Павла – 2» является продолжением глубокого цикла лекций, посвященных разбору самого сложного и богословски насыщенного корпуса текстов Нового Завета. Автор, известный своим даром объяснять сложные духовные истины живым и современным языком, ставит целью сделать мысли апостола Павла понятными и актуальными для сегодняшнего христианина. Основная идея второго тома заключается в том, что послания Павла — это не сухие догматические формулы, а живое свидетельство о встрече с Воскресшим Христом, которое радикально меняет жизнь человека и его отношения с окружающим миром.

Содержательная часть книги сосредоточена на детальном анализе конкретных фрагментов апостольских писем, где поднимаются вопросы свободы во Христе, любви как высшего дара и устройства церковной общины. Отец Владимир последовательно разбирает контекст написания посланий, объясняя, какие проблемы волновали первых христиан и почему ответы Павла сохраняют свою силу спустя два тысячелетия. Автор уделяет особое внимание психологическим аспектам веры, предостерегая от формализма и законничества, к которым Павел относился с особой непримиримостью. Каждая беседа построена так, чтобы читатель мог соотнести слова апостола со своим личным духовным опытом и найти в них ответы на вызовы современности.

Текст написан в доверительном, просветительском стиле, характерном для устных бесед, что придает книге особую теплоту и доступность. Священник Владимир Лапшин не навязывает готовых решений, а скорее приглашает к совместному размышлению над текстом Писания, поощряя интеллектуальную честность и духовный поиск. Работа является прекрасным пособием для катехизации, самообразования и подготовки к библейским кружкам. Это чтение, которое помогает увидеть в апостоле Павле не только великого богослова, но и пламенного миссионера, чье слово способно и сегодня вдохновить на искреннее и свободное следование за Господом.

Священник Владимир Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла - 2

Рига, 2009, ФиАМ

Международное Благотворительное Общество имени Александра Меня (Рига, Латвия)

ISBN 978-9984-9479-9-0



Священник Владимир Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла - 2 - Содержание

Первое и Второе послания к Фессалоникийцам

Поcлание к Римлянам

Священник Владимир Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла - 2 - От автора

Итак, сегодня мы приступаем к чтению еще одного послания ап. Павла. Это будет его Первое Послание к Фессалоникийцам. Почему именно такой порядок чтения мы избрали? В свое время, когда мы только начинали наши беседы, я опустил Послание к Римлянам, т.к. не рискнул начинать новое дело с самого трудного участка. И получилось так, что три послания, прочитанные нами и последовательно расположенные в Священном Писании, и хронологически, т.е. по датам написания, близки друг другу. Отсюда возникла идея расположить послания ап. Павла в наших беседах хронологически, т.е. по порядку их написания. И вот, чтобы установить или, точнее, восстановить этот порядок, мы должны обратиться к посланиям фессалоникийцам, т.к. именно эти два послания, по мнению ученых, были написаны апостолом Павлом самыми первыми.

БЕСЕДА 84-я 1 Фес 1:1

Послание начинается традиционным приветствием, и обращено оно церкви фессалоникийской, т.е. находившейся в македонском городе Фессалонике. Во времена ап. Павла Македония была одной из римских провинций на Балканах, а город Фессалоника - ее столицей. Географическое положение города, расположенного в самом лучшем месте Термейского залива, обеспечивало ему особое значение и в военном и в торговом отношении. Несмотря на политическую зависимость от Рима, Фессалоника сохранила чисто греческий характер и даже имела возможность управляться и решать свои дела народным собранием и особыми городскими начальниками, что подтверждается и 17-ой главой книги Деяний, где описывается пребывание ап. Павла в этом городе и рождение в нем христианской общины. В то время население города достигало до 200 тысяч человек, а в одно время даже ставился вопрос, какой город объявить столицей мира - Фес-салонику или Константинополь.

В 16-ой главе книги Деяний рассказывается о том, что во время второго миссионерского путешествия, когда ап. Павел, сопровождаемый Силою и, вероятно, Тимофеем, прибыл в Троаду, город на месте легендарной Трои, самый западный город на побережье Малой Азии, было ему ночное видение. Предстал в видении Павлу «некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам». Ап. Павел и его спутники восприняли это видение как призыв Господа благовествовать там. Переправившись через Эгейское море, они высадились на балканское побережье в Неаполе и отправились в г. Филиппы, первый город в той части Македонии. Начало проповеди в Македонии не предвещало быстрого и легкого успеха. «Пострадавши и быв поруган» в Филиппах, как об этом свидетельствует в послании к фессалоникийцам сам ап. Павел, что подтверждается и книгой Деяний, Павел и его спутники вынуждены были оставить этот город.