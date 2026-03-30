Лароу - Няня спешит на помощь!
Книга Мишель Лароу «Няня спешит на помощь!» — это практическое руководство по воспитанию детей дошкольного возраста, написанное профессиональной американской няней с многолетним стажем. Автор переносит опыт «института профессиональных нянь» в обычные семьи, предлагая родителям методики, которые позволяют сохранять спокойствие и уверенность в самых патовых ситуациях — от истерик в супермаркете до нежелания ребенка спать в своей кроватке. Основная идея книги заключается в том, что дисциплина — это не наказание, а проявление любви и создание безопасных границ для развития малыша.
Лароу делает акцент на эмоциональной отстраненности профессионала, которой часто не хватает родителям из-за «материнского рефлекса» и страха показаться плохими. Она учит мам и пап действовать как сплоченная команда, придерживаться четкого графика и не вступать в бесполезные переговоры с двухлетними «диктаторами». Книга пропитана верой в то, что каждый родитель способен вырастить счастливого и ответственного человека, если будет последователен в своих действиях и научится вовремя говорить «нет», не испытывая при этом чувства вины.
СПб.: ЛКС, 2011. — 304 с. — (Воспитание с мудростью)
ISBN 978-5-94861-147-1
Мишель Лароу — Няня спешит на помощь! - Содержание
Соблюдение графика: Режим дня дает ребенку чувство безопасности и предсказуемости, предотвращая переутомление.
Предварительное объяснение: Ребенок должен знать правила игры до того, как окажется в магазине или гостях.
Отказ от переговоров: С дошкольником бессмысленно торговаться; родитель должен занимать позицию лидера, а не партнера по сделке.
Твердость решений: Нельзя менять «нет» на «да» под давлением крика — это лишь закрепляет плохое поведение.
Учет состояния ребенка: Не стоит планировать сложные дела (например, шоппинг), когда ребенок устал или голоден.
