Ларше - Вариации на тему любви и милости
В основе христианской жизни лежат любовь к Богу и любовь к ближнему, к ним ее можно свести, они ее полностью характеризуют, по слову Христа: Первая из всех заповедей <…> возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя . Иной большей сих заповеди нет (Мк. 12, 29–31); на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22, 40).
Тот факт, что любовь становится предметом заповеди, указывает на то, что она не естественное проявление эмоций и не обычное состояние, свойственное человеческой природе. Этот факт свидетельствует и о том, что любовь, о которой говорит Христос, не равнозначна чувству, именуемому нами обычно любовью, она представляет собой особое отношение, которому нужно научиться и которое необходимо внимательно изучить. Из этого следует, что христианская любовь должна быть максимально определенной и что необходимо уточнить конкретные пути к ее стяжанию. Вместе с тем любовь — совершенно свободную, обретенную в результате опыта, охватывающую всего человека и в своей высочайшей форме оказывающуюся плодом дара благодати и в то же время выходящую за рамки природы, — нельзя заключить в одно лишь определение, равно как и средства к ее стяжанию не могут быть ограничены сводом внешних правил или строго очерченных этапов.
В настоящей работе предпринимается попытка соблюсти все обозначенные выше требования. Ее цель — помочь читателю уяснить, чтó есть христианская любовь, и предложить действенные советы, как продвинуться на пути к ней и возрасти в ней. Книга построена по принципу музыкальных «вариаций» — когда одна тема излагается несколько раз с некоторыми изменениями, что позволяет с определенной долей свободы, но не отходя от правил, рассмотреть основную тему полноценно и во всем ее богатстве.
Настоящая книга посвящена христианской любви, то есть любви к ближнему, а также ее коррелятам: любви к Богу и любви к себе, поскольку любовь к ближнему неразрывно связана с любовью к Богу, которая есть ее основание и гарант, и любовью к себе, так как Христос заповедует любить ближнего, как самого себя.
Особое внимание в книге обращено на внутренние состояния, сопровождающие любовь к ближнему и являющиеся ее ключевыми критериями, а именно — уклонение от осуждения и любовь к врагам.
Настоящая книга показывает, как любовь, понимаемая по-христиански, может поддержать тех, кто в ней нуждается, и помочь в установлении отношений между людьми в целом, равно как и в отношениях в семье и в вопросах воспитания детей в частности.
В книге любовь рассматривается через призму всей христианской жизни и демонстрируется как исполнение других заповедей, которые избавляют человека от страстей и, соответственно, позволяют ему приобрести добродетели, обусловливают истинную любовь и под действием благодати делают ее более полной и совершенной.
Обозначенные темы в первой части книги анализируются на основании Священного Писания и трудов святых отцов; во второй части — через работы ряда видных православных богословов нашего времени; в третьей части приводятся выдержки из трех обозначенных источников вместе с комментариями.
Ларше, Жан-Клод - Вариации на тему любви и милости
Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. — 352 с. — (Православное богословие).
ISBN 978-5-7533-1850-3
Ларше, Жан-Клод - Вариации на тему любви и милости – Содержание
Предисловие
Часть первая. Любовь и ее корреляты
- Христианская любовь и как она связана с любовью к Богу и любовью к себе
- Христианская любовь и любовь к ближнему
- Любовь к Богу — первый коррелят любви к ближнему
- Духовная любовь к себе — второй коррелят любви к ближнему
- Как любовь связана с духовной жизнью
- Духовные плоды любви
- Деятельная любовь в Православной Церкви
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Любовь к врагам
- Кто наши враги?
- Природа, проявления и степени любви к врагам
- Основания любви к врагам
- Условия стяжания любви к врагам
- Духовные плоды любви к врагам
- Любовь к врагам как признак и критерий духовного совершенства
- Осуждение других и осуждение себя
- Супружеская любовь и христианская любовь
Часть вторая. Любовь в трудах и наставлениях современных православных святых и старцев
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Наставления святителя Николая Сербского о любви в произведении «Кассиана»
- Божественная любовь
- Любовь Творца
- Любовь первого человека к Богу
- Потеря любви грешным человеком
- Любовь Бога Слова в Его спасении человечества
- Любовь человека, ищущего спасения
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Любовь к ближнему согласно старцу Иосифу Исихасту
- Не осуждать ближнего
- Обуздывать гнев
- Выносить критику и порицания
- Быть терпеливым
- Познать самого себя
- Союз любви к ближнему и смирения
- Систематически прощать
- Отвечать на зло добром
- Исправлять ближних
- Наблюдать за собой
- Нужно любить всех
- Любовь к ближнему есть надприродный дар
- Союз любви к ближнему и любви к Богу
- Основания любви к ближнему
- Духовная польза любви к ближнему
- Пример старца Иосифа
- Отношения с ближним в понимании архимандрита Сергия (Шевича)
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Любовь к врагам по преподобному Силуану Афонскому
- Кто наши враги?
- Что значит любить врагов?
- На чем основывается любовь к врагам?
- Как достигнуть любви к врагам?
- Духовные плоды любви к врагам
- Любовь к врагам как признак и мерило духовного совершенства
- Любовь к врагам — условие спасения
- Заключение
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Значение любви в воспитании детей по преподобному Порфирию Кавсокаливиту
- Вступление
- Любовь обычная и любовь христианская
- Уважение свободы ребенка как проявление христианской любви и как принцип воспитания
- Ответственность родителей за психологическое состояние детей
- Пример как основной принцип воспитания
- «Положительная энергия» и «отрицательная энергия»
- Воспитание ребенка начинается с момента его зачатия
- Значимость Божественной благодати
- В молитве доверять детей Богу
Часть третья. Антология комментируемых текстов
- Апостол Лука: Любовь к ближнему возможна только в личных отношениях с ним
- Апостол Матфей: Любить каждого человека значит любить Христа
- Апостол Павел: Если не имею любви, то я ничто
- Апостол Павел: Любовь — мать и сумма всех добродетелей
- Апостол Иоанн Богослов: Благодать брака преображает естественную любовь-чувство в духовную любовь
- Святитель Диадох Фотикийский: Духовную любовь укрепляет Божественная благодать
- Преподобный Исаак Сирин: Милосердие лучше правосудия
- Преподобный Исаак Сирин: Нам не нужно знать злых дел человеческих
- Святитель Николай Сербский: Берегитесь двух грехов перед лицом грешника — презрения и страха
- Преподобный Максим Исповедник: Любовь содержит в себе все добродетели
- Преподобный Авва Дорофей: Любовь к Богу и любовь к ближнему неотделимы друг от друга
- Преподобный Максим Исповедник: Любить всех людей одинаково
- Преподобный Симеон Новый Богослов: Отказать в милостыне кому-либо однажды — значит отказать Христу, Который есть в каждом
- Преподобный Симеон Новый Богослов: Кто такие милостивые
- Преподобный Паисий Святогорец: Сострадание приближает нас к Богу
- Преподобный Симеон Новый Богослов: Достигнуть того, чтобы относиться к врагам как к друзьям
- Древний патерик: Нестяжание — условие любви
- Преподобный Порфирий Кавсокаливит: Любовь не требует взаимности
- Преподобный Максим Исповедник: Любовь объединяет людей, разделенных и разобщенных грехом
- Преподобный Макарий Великий: Создать единое тело, члены которого дополняют друг друга
- Святитель Григорий Нисский: Милость как источник равенства и мира
- Преподобный Силуан Афонский: Любовь к врагам
- Святитель Николай Сербский: Благослови врагов моих, Господи
- Авва Евагрий: Всякого человека считать за бога после Бога
- Преподобный Исаак Сирин: Оказывать ближнему честь выше меры его
- Святитель Аммон: Любовь никого не отвергает
- Святитель Григорий Двоеслов: Две заповеди любви к ближнему
- Святитель Иоанн Златоуст: Множество людей — источник взаимной любви
- Святитель Иоанн Златоуст: Считать других превосходнее себя и благодетельствовать им
- Преподобный Иоанн Газский: Считать ближнего своим отражением
- Святитель Василий Великий: Идеал братской жизни
- Преподобный Порфирий Кавсокаливит: Я и ты — это одно
- Преподобный Максим Исповедник: Ничто так не приближает к Богу, как сострадание
- Преподобный Исаак Сирин: Человек милостивый — врач своей души
- Преподобный Исаак Сирин: Милость человека любящего простирается на все творение
- Преподобный Макарий Великий: Святые горят любовью Духа к человечеству
- Преподобный Симеон Новый Богослов: Лучше страдать в адских муках вместе с ближним, чем спастись без него
- Святитель Григорий Нисский: Единство в Духе Святом — плод любви к Богу и к людям
Спасибо за труды!