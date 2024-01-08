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Ларше - Вариации на тему любви и милости

Ларше, Жан-Клод - Вариации на тему любви и милости
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology
В основе христианской жизни лежат любовь к Богу и любовь к ближнему, к ним ее можно свести, они ее полностью характеризуют, по слову Христа: Первая из всех заповедей <…> возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя . Иной большей сих заповеди нет (Мк. 12, 29–31); на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22, 40).
Тот факт, что любовь становится предметом заповеди, указывает на то, что она не естественное проявление эмоций и не обычное состояние, свойственное человеческой природе. Этот факт свидетельствует и о том, что любовь, о которой говорит Христос, не равнозначна чувству, именуемому нами обычно любовью, она представляет собой особое отношение, которому нужно научиться и которое необходимо внимательно изучить. Из этого следует, что христианская любовь должна быть максимально определенной и что необходимо уточнить конкретные пути к ее стяжанию. Вместе с тем любовь — совершенно свободную, обретенную в результате опыта, охватывающую всего человека и в своей высочайшей форме оказывающуюся плодом дара благодати и в то же время выходящую за рамки природы, — нельзя заключить в одно лишь определение, равно как и средства к ее стяжанию не могут быть ограничены сводом внешних правил или строго очерченных этапов.
В настоящей работе предпринимается попытка соблюсти все обозначенные выше требования. Ее цель — помочь читателю уяснить, чтó есть христианская любовь, и предложить действенные советы, как продвинуться на пути к ней и возрасти в ней. Книга построена по принципу музыкальных «вариаций» — когда одна тема излагается несколько раз с некоторыми изменениями, что позволяет с определенной долей свободы, но не отходя от правил, рассмотреть основную тему полноценно и во всем ее богатстве.
Настоящая книга посвящена христианской любви, то есть любви к ближнему, а также ее коррелятам: любви к Богу и любви к себе, поскольку любовь к ближнему неразрывно связана с любовью к Богу, которая есть ее основание и гарант, и любовью к себе, так как Христос заповедует любить ближнего, как самого себя.
Особое внимание в книге обращено на внутренние состояния, сопровождающие любовь к ближнему и являющиеся ее ключевыми критериями, а именно — уклонение от осуждения и любовь к врагам.
Настоящая книга показывает, как любовь, понимаемая по-христиански, может поддержать тех, кто в ней нуждается, и помочь в установлении отношений между людьми в целом, равно как и в отношениях в семье и в вопросах воспитания детей в частности.
В книге любовь рассматривается через призму всей христианской жизни и демонстрируется как исполнение других заповедей, которые избавляют человека от страстей и, соответственно, позволяют ему приобрести добродетели, обусловливают истинную любовь и под действием благодати делают ее более полной и совершенной.
Обозначенные темы в первой части книги анализируются на основании Священного Писания и трудов святых отцов; во второй части — через работы ряда видных православных богословов нашего времени; в третьей части приводятся выдержки из трех обозначенных источников вместе с комментариями.

Ларше, Жан-Клод - Вариации на тему любви и милости

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. — 352 с. — (Православное богословие).
ISBN 978-5-7533-1850-3

Ларше, Жан-Клод - Вариации на тему любви и милости – Содержание

Предисловие
Часть первая. Любовь и ее корреляты
  • Христианская любовь и как она связана с любовью к Богу и любовью к себе
  • Христианская любовь и любовь к ближнему
  • Любовь к Богу — первый коррелят любви к ближнему
  • Духовная любовь к себе — второй коррелят любви к ближнему
  • Как любовь связана с духовной жизнью
  • Духовные плоды любви
  • Деятельная любовь в Православной Церкви
  • Любовь к врагам
    • Кто наши враги?
    • Природа, проявления и степени любви к врагам
    • Основания любви к врагам
    • Условия стяжания любви к врагам
    • Духовные плоды любви к врагам
    • Любовь к врагам как признак и критерий духовного совершенства
  • Осуждение других и осуждение себя
  • Супружеская любовь и христианская любовь
Часть вторая. Любовь в трудах и наставлениях современных православных святых и старцев
  • Наставления святителя Николая Сербского о любви в произведении «Кассиана»
    • Божественная любовь
    • Любовь Творца
    • Любовь первого человека к Богу
    • Потеря любви грешным человеком
    • Любовь Бога Слова в Его спасении человечества
    • Любовь человека, ищущего спасения
  • Любовь к ближнему согласно старцу Иосифу Исихасту
    • Не осуждать ближнего
    • Обуздывать гнев
    • Выносить критику и порицания
    • Быть терпеливым
    • Познать самого себя
    • Союз любви к ближнему и смирения
    • Систематически прощать
    • Отвечать на зло добром
    • Исправлять ближних
    • Наблюдать за собой
    • Нужно любить всех
    • Любовь к ближнему есть надприродный дар
    • Союз любви к ближнему и любви к Богу
    • Основания любви к ближнему
    • Духовная польза любви к ближнему
    • Пример старца Иосифа
  • Отношения с ближним в понимании архимандрита Сергия (Шевича)
  • Любовь к врагам по преподобному Силуану Афонскому
    • Кто наши враги?
    • Что значит любить врагов?
    • На чем основывается любовь к врагам?
    • Как достигнуть любви к врагам?
    • Духовные плоды любви к врагам
    • Любовь к врагам как признак и мерило духовного совершенства
    • Любовь к врагам — условие спасения
    • Заключение
  • Значение любви в воспитании детей по преподобному Порфирию Кавсокаливиту
    • Вступление
    • Любовь обычная и любовь христианская
    • Уважение свободы ребенка как проявление христианской любви и как принцип воспитания
    • Ответственность родителей за психологическое состояние детей
    • Пример как основной принцип воспитания
    • «Положительная энергия» и «отрицательная энергия»
    • Воспитание ребенка начинается с момента его зачатия
    • Значимость Божественной благодати
    • В молитве доверять детей Богу
Часть третья. Антология комментируемых текстов
  • Апостол Лука: Любовь к ближнему возможна только в личных отношениях с ним
  • Апостол Матфей: Любить каждого человека значит любить Христа
  • Апостол Павел: Если не имею любви, то я ничто
  • Апостол Павел: Любовь — мать и сумма всех добродетелей
  • Апостол Иоанн Богослов: Благодать брака преображает естественную любовь-чувство в духовную любовь
  • Святитель Диадох Фотикийский: Духовную любовь укрепляет Божественная благодать
  • Преподобный Исаак Сирин: Милосердие лучше правосудия
  • Преподобный Исаак Сирин: Нам не нужно знать злых дел человеческих
  • Святитель Николай Сербский: Берегитесь двух грехов перед лицом грешника — презрения и страха
  • Преподобный Максим Исповедник: Любовь содержит в себе все добродетели
  • Преподобный Авва Дорофей: Любовь к Богу и любовь к ближнему неотделимы друг от друга
  • Преподобный Максим Исповедник: Любить всех людей одинаково
  • Преподобный Симеон Новый Богослов: Отказать в милостыне кому-либо однажды — значит отказать Христу, Который есть в каждом
  • Преподобный Симеон Новый Богослов: Кто такие милостивые
  • Преподобный Паисий Святогорец: Сострадание приближает нас к Богу
  • Преподобный Симеон Новый Богослов: Достигнуть того, чтобы относиться к врагам как к друзьям
  • Древний патерик: Нестяжание — условие любви
  • Преподобный Порфирий Кавсокаливит: Любовь не требует взаимности
  • Преподобный Максим Исповедник: Любовь объединяет людей, разделенных и разобщенных грехом
  • Преподобный Макарий Великий: Создать единое тело, члены которого дополняют друг друга
  • Святитель Григорий Нисский: Милость как источник равенства и мира
  • Преподобный Силуан Афонский: Любовь к врагам
  • Святитель Николай Сербский: Благослови врагов моих, Господи
  • Авва Евагрий: Всякого человека считать за бога после Бога
  • Преподобный Исаак Сирин: Оказывать ближнему честь выше меры его
  • Святитель Аммон: Любовь никого не отвергает
  • Святитель Григорий Двоеслов: Две заповеди любви к ближнему
  • Святитель Иоанн Златоуст: Множество людей — источник взаимной любви
  • Святитель Иоанн Златоуст: Считать других превосходнее себя и благодетельствовать им
  • Преподобный Иоанн Газский: Считать ближнего своим отражением
  • Святитель Василий Великий: Идеал братской жизни
  • Преподобный Порфирий Кавсокаливит: Я и ты — это одно
  • Преподобный Максим Исповедник: Ничто так не приближает к Богу, как сострадание
  • Преподобный Исаак Сирин: Человек милостивый — врач своей души
  • Преподобный Исаак Сирин: Милость человека любящего простирается на все творение
  • Преподобный Макарий Великий: Святые горят любовью Духа к человечеству
  • Преподобный Симеон Новый Богослов: Лучше страдать в адских муках вместе с ближним, чем спастись без него
  • Святитель Григорий Нисский: Единство в Духе Святом — плод любви к Богу и к людям
Views 435
Rating 4.9 / 5
Added 08.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.9/5 (7)

Comments (1 comment)

M
MaxF 2 years ago

Спасибо за труды!

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