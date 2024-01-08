Ларше - Вариации на тему любви и милости

В основе христианской жизни лежат любовь к Богу и любовь к ближнему, к ним ее можно свести, они ее полностью характеризуют, по слову Христа: Первая из всех заповедей <…> возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя . Иной большей сих заповеди нет (Мк. 12, 29–31); на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22, 40).

Тот факт, что любовь становится предметом заповеди, указывает на то, что она не естественное проявление эмоций и не обычное состояние, свойственное человеческой природе. Этот факт свидетельствует и о том, что любовь, о которой говорит Христос, не равнозначна чувству, именуемому нами обычно любовью, она представляет собой особое отношение, которому нужно научиться и которое необходимо внимательно изучить. Из этого следует, что христианская любовь должна быть максимально определенной и что необходимо уточнить конкретные пути к ее стяжанию. Вместе с тем любовь — совершенно свободную, обретенную в результате опыта, охватывающую всего человека и в своей высочайшей форме оказывающуюся плодом дара благодати и в то же время выходящую за рамки природы, — нельзя заключить в одно лишь определение, равно как и средства к ее стяжанию не могут быть ограничены сводом внешних правил или строго очерченных этапов.

В настоящей работе предпринимается попытка соблюсти все обозначенные выше требования. Ее цель — помочь читателю уяснить, чтó есть христианская любовь, и предложить действенные советы, как продвинуться на пути к ней и возрасти в ней. Книга построена по принципу музыкальных «вариаций» — когда одна тема излагается несколько раз с некоторыми изменениями, что позволяет с определенной долей свободы, но не отходя от правил, рассмотреть основную тему полноценно и во всем ее богатстве.

Настоящая книга посвящена христианской любви, то есть любви к ближнему, а также ее коррелятам: любви к Богу и любви к себе, поскольку любовь к ближнему неразрывно связана с любовью к Богу, которая есть ее основание и гарант, и любовью к себе, так как Христос заповедует любить ближнего, как самого себя.

Особое внимание в книге обращено на внутренние состояния, сопровождающие любовь к ближнему и являющиеся ее ключевыми критериями, а именно — уклонение от осуждения и любовь к врагам.

Настоящая книга показывает, как любовь, понимаемая по-христиански, может поддержать тех, кто в ней нуждается, и помочь в установлении отношений между людьми в целом, равно как и в отношениях в семье и в вопросах воспитания детей в частности.

В книге любовь рассматривается через призму всей христианской жизни и демонстрируется как исполнение других заповедей, которые избавляют человека от страстей и, соответственно, позволяют ему приобрести добродетели, обусловливают истинную любовь и под действием благодати делают ее более полной и совершенной.

Обозначенные темы в первой части книги анализируются на основании Священного Писания и трудов святых отцов; во второй части — через работы ряда видных православных богословов нашего времени; в третьей части приводятся выдержки из трех обозначенных источников вместе с комментариями.

Ларше, Жан-Клод - Вариации на тему любви и милости

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2024. — 352 с. — (Православное богословие).

ISBN 978-5-7533-1850-3

Ларше, Жан-Клод - Вариации на тему любви и милости – Содержание

Предисловие

Часть первая. Любовь и ее корреляты

Христианская любовь и как она связана с любовью к Богу и любовью к себе

Христианская любовь и любовь к ближнему

Любовь к Богу — первый коррелят любви к ближнему

Духовная любовь к себе — второй коррелят любви к ближнему

Как любовь связана с духовной жизнью

Духовные плоды любви

Деятельная любовь в Православной Церкви

Любовь к врагам Кто наши враги? Природа, проявления и степени любви к врагам Основания любви к врагам Условия стяжания любви к врагам Духовные плоды любви к врагам Любовь к врагам как признак и критерий духовного совершенства

Осуждение других и осуждение себя

Супружеская любовь и христианская любовь

Часть вторая. Любовь в трудах и наставлениях современных православных святых и старцев

Наставления святителя Николая Сербского о любви в произведении «Кассиана» Божественная любовь Любовь Творца Любовь первого человека к Богу Потеря любви грешным человеком Любовь Бога Слова в Его спасении человечества Любовь человека, ищущего спасения

Любовь к ближнему согласно старцу Иосифу Исихасту Не осуждать ближнего Обуздывать гнев Выносить критику и порицания Быть терпеливым Познать самого себя Союз любви к ближнему и смирения Систематически прощать Отвечать на зло добром Исправлять ближних Наблюдать за собой Нужно любить всех Любовь к ближнему есть надприродный дар Союз любви к ближнему и любви к Богу Основания любви к ближнему Духовная польза любви к ближнему Пример старца Иосифа

Отношения с ближним в понимании архимандрита Сергия (Шевича)

Любовь к врагам по преподобному Силуану Афонскому Кто наши враги? Что значит любить врагов? На чем основывается любовь к врагам? Как достигнуть любви к врагам? Духовные плоды любви к врагам Любовь к врагам как признак и мерило духовного совершенства Любовь к врагам — условие спасения Заключение

Значение любви в воспитании детей по преподобному Порфирию Кавсокаливиту Вступление Любовь обычная и любовь христианская Уважение свободы ребенка как проявление христианской любви и как принцип воспитания Ответственность родителей за психологическое состояние детей Пример как основной принцип воспитания «Положительная энергия» и «отрицательная энергия» Воспитание ребенка начинается с момента его зачатия Значимость Божественной благодати В молитве доверять детей Богу



Часть третья. Антология комментируемых текстов