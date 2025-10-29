Написать историю масонства было бы колоссальным предприятием, требующим энциклопедических знаний и многих лет исследований. Я не претендую на обладание такой эрудицией и другими качествами, требующимися для написания такого труда; всё, на что я могу надеяться, это лишь пролить немного света на некоторые тёмные места в этой истории, и, в некоторой степени, закрыть самые очевидные пробелы между теми её частями, которые ужё хорошо известны.

Происхождение масонства

Настоящие источники масонства, как я уже говорил в предыдущей книге, теряются в тумане древности. Масонские писатели XVIII века пускались в некритические умозрения об истории масонства, основывая свои взгляды на буквальной вере в ветхозаветную историю и хронологию, и на курьёзных легендах о Мастерстве, передаваемых со времён оперативного масонства в «старых уставах». Доктор Андерсон в своей «Книге уставов» совершенно серьёзно утверждал, что «Адам, наш прародитель, созданный по образу Бога, Великого Архитектора Вселенной, должно быть, имел записанными в своём сердце все человеческие науки, в частности, и геометрию», тогда как другие, бывшие меньшими выдумщиками, относили его происхождение к Аврааму, Моисею или Соломону. Д-р Оливер, писавший не ранее, чем в начале XIX века, придерживался взглядов, что масонство, в том виде, как мы его имеем сегодня, является единственным подлинным, что осталось от веры допотопных патриархов, тогда как древние мистерии Египта и других стран, которые столь близко его напоминали, являются лишь человеческими искажениями изначальной и чистой традиции.

По мере продвижения научных и исторических знаний в других областях исследований, а особенно в критическом изучении писаний, научные методы постепенно стали применяться и к изучению масонства, так что сегодня уже есть большой объём достаточно точных и весьма интересных сведений об истории Мастерства. Вследствие этого и других направлений исследования существуют четыре основных школы, или тенденции, масонской мысли, вовсе не обязательно определившиеся или организованные как школы, но сгруппированные соответственно их связи с четырьмя важными разделами знаний, лежащих, главным образом, вне области масонства. У каждой из них свой характерный подход к масонству, у каждой свои каноны толкования масонских символов и церемоний, хотя ясно, что многие современные авторы находились под влиянием более, чем одной школы.

Чарльз Ледбитер - Древние мистерии и история масонства

Ледбитер Ч. Древние мистерии и история масонства / Ч. Ледбитер; [пер. с англ. К. Зайцева]. — М.: Книга, 2025. — 352 с.

ISBN 978-5-00228-293-7

Чарльз Ледбитер - Древние мистерии и история масонства - Содержание