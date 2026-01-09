Эта книга рассчитана на три группы читателей: в первую очередь на аналитических философов религии и исследователей средневековой философии, но также на студентов, изучающих раннюю философию модерна, поскольку аргумент Ансельма оставался предметом споров и в Новое время. Работа является продолжением моего труда «Бог и Необходимость», развивая модальную метафизику, основанную на силе. Я использую тезисы из предыдущей работы для защиты аргумента Ансельма, выстраивая доказательство того, что Бог существует — для завершения которого необходимо доказать, что Его существование как минимум возможно.

Автор признается, что написание этой книги, насыщенной сложнейшими деталями, было похоже на игру в «бей крота» с демонами. Брайан Лефтоу проводит глубокую ревизию классического онтологического аргумента, привлекая аппарат современной модальной логики и метафизики. В исследовании детально разбираются взгляды Ансельма на возможность и необходимость, анализируется его модальная логика и предлагается оригинальная интерпретация «метафизики базовых модальных истин».

Значительная часть книги посвящена диалогу с критиками аргумента — от Юма и Канта до современных мыслителей, таких как Суинберн и Оппи. Лефтоу исследует проблемы мыслимости «ничто», вопросы божественной самосущности и модальные трилеммы, связанные с понятием Совершенного Существа. Это фундаментальное исследование завершается аргументом «фактора недостатка», предлагая новые горизонты в аналитической теологии и философии языка, уточняя статус Бога как необходимого фактора реальности.

Брайан Лефтоу — Аргумент Ансельма: Божественная необходимость

[пер. с англ. Максима Воробьева]. — СПб.: Библиороссика, 2025. — 496 с. — (Серия «Современное религиоведение и теология»).

ISBN 978-5-907918-64-1

Брайан Лефтоу — Аргумент Ансельма — Содержание