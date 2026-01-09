Лефтоу - Аргумент Ансельма
Эта книга рассчитана на три группы читателей: в первую очередь на аналитических философов религии и исследователей средневековой философии, но также на студентов, изучающих раннюю философию модерна, поскольку аргумент Ансельма оставался предметом споров и в Новое время. Работа является продолжением моего труда «Бог и Необходимость», развивая модальную метафизику, основанную на силе. Я использую тезисы из предыдущей работы для защиты аргумента Ансельма, выстраивая доказательство того, что Бог существует — для завершения которого необходимо доказать, что Его существование как минимум возможно.
Автор признается, что написание этой книги, насыщенной сложнейшими деталями, было похоже на игру в «бей крота» с демонами. Брайан Лефтоу проводит глубокую ревизию классического онтологического аргумента, привлекая аппарат современной модальной логики и метафизики. В исследовании детально разбираются взгляды Ансельма на возможность и необходимость, анализируется его модальная логика и предлагается оригинальная интерпретация «метафизики базовых модальных истин».
Значительная часть книги посвящена диалогу с критиками аргумента — от Юма и Канта до современных мыслителей, таких как Суинберн и Оппи. Лефтоу исследует проблемы мыслимости «ничто», вопросы божественной самосущности и модальные трилеммы, связанные с понятием Совершенного Существа. Это фундаментальное исследование завершается аргументом «фактора недостатка», предлагая новые горизонты в аналитической теологии и философии языка, уточняя статус Бога как необходимого фактора реальности.
Брайан Лефтоу — Аргумент Ансельма: Божественная необходимость
[пер. с англ. Максима Воробьева]. — СПб.: Библиороссика, 2025. — 496 с. — (Серия «Современное религиоведение и теология»).
ISBN 978-5-907918-64-1
Брайан Лефтоу — Аргумент Ансельма — Содержание
Метафизика и Приложения: Модальная логика Ансельма, возможные миры, правдивость Бога и аргумент от благожелательности.
Анализ Аргумента: Разбор первых посылок, посылка возможности и использование системы Брауэра в модальной логике.
Критика и Полемика: Детальный ответ на возражения Юма (мыслимость и супервентность) и Канта (аналитичность и тезис о существовании).
Думая о Ничто: Воображение физически пустых миров, история исчезновения и модальная интуиция.
Божественная Сущность: Проблемы уникальности, божественная самосущность и модальный фикционализм.
Фактор недостатка: Гарантии природы, проблема всемогущества и любви, итоговое «послание» аргумента.
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