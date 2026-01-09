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Лефтоу - Аргумент Ансельма

Брайан Лефтоу — Аргумент Ансельма: Божественная необходимость
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, Philosophy
Series Современное религиоведение и теология (9 books)

Эта книга рассчитана на три группы читателей: в первую очередь на аналитических философов религии и исследователей средневековой философии, но также на студентов, изучающих раннюю философию модерна, поскольку аргумент Ансельма оставался предметом споров и в Новое время. Работа является продолжением моего труда «Бог и Необходимость», развивая модальную метафизику, основанную на силе. Я использую тезисы из предыдущей работы для защиты аргумента Ансельма, выстраивая доказательство того, что Бог существует — для завершения которого необходимо доказать, что Его существование как минимум возможно.

Автор признается, что написание этой книги, насыщенной сложнейшими деталями, было похоже на игру в «бей крота» с демонами. Брайан Лефтоу проводит глубокую ревизию классического онтологического аргумента, привлекая аппарат современной модальной логики и метафизики. В исследовании детально разбираются взгляды Ансельма на возможность и необходимость, анализируется его модальная логика и предлагается оригинальная интерпретация «метафизики базовых модальных истин».

Значительная часть книги посвящена диалогу с критиками аргумента — от Юма и Канта до современных мыслителей, таких как Суинберн и Оппи. Лефтоу исследует проблемы мыслимости «ничто», вопросы божественной самосущности и модальные трилеммы, связанные с понятием Совершенного Существа. Это фундаментальное исследование завершается аргументом «фактора недостатка», предлагая новые горизонты в аналитической теологии и философии языка, уточняя статус Бога как необходимого фактора реальности.

Брайан Лефтоу — Аргумент Ансельма: Божественная необходимость

[пер. с англ. Максима Воробьева]. — СПб.: Библиороссика, 2025. — 496 с. — (Серия «Современное религиоведение и теология»).
ISBN 978-5-907918-64-1

Брайан Лефтоу — Аргумент Ансельма — Содержание

  • Метафизика и Приложения: Модальная логика Ансельма, возможные миры, правдивость Бога и аргумент от благожелательности.

  • Анализ Аргумента: Разбор первых посылок, посылка возможности и использование системы Брауэра в модальной логике.

  • Критика и Полемика: Детальный ответ на возражения Юма (мыслимость и супервентность) и Канта (аналитичность и тезис о существовании).

  • Думая о Ничто: Воображение физически пустых миров, история исчезновения и модальная интуиция.

  • Божественная Сущность: Проблемы уникальности, божественная самосущность и модальный фикционализм.

  • Фактор недостатка: Гарантии природы, проблема всемогущества и любви, итоговое «послание» аргумента.

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Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2026
Author brat Vadim
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