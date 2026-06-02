Лекутё - Мифы о вампирах

Образ ожившего покойника, восстающего из могилы, чтобы насытиться человеческой кровью, давно укоренился в европейской культуре и окончательно оформился в литературном мифе о Дракуле. Но за привычным образом вампира стоят гораздо более древние поверья о ревенантах — мертвецах, возвращающихся из потустороннего мира, чтобы вредить живым.

Клод Лекутё обращается к историческим свидетельствам, хроникам, фольклорным текстам и старинным трактатам, чтобы очистить образ вампира от позднейших литературных наслоений. Книга показывает, как разные народы представляли себе вампиров, почему верили в них, какими способами пытались распознать и уничтожить опасного мертвеца и какое место эти страхи занимали в представлениях о жизни, смерти и потустороннем мире.

Лекутё Клод – Мифы о вампирах – От упырей и осинового кола до железных зубов и Ван Хельсинга

Лекутё, Клод. Мифы о вампирах. От упырей и осинового кола до железных зубов и Ван Хельсинга / Клод Лекутё ; пер. с англ. Е. Лалаян. — Москва : МИФ, 2026. — 253 с. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00250-791-7

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