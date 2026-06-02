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Лекутё - Мифы о вампирах

Лекутё - Мифы о вампирах
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Эзотеризм
Series Мифы от и до (33 books)

Образ ожившего покойника, восстающего из могилы, чтобы насытиться человеческой кровью, давно укоренился в европейской культуре и окончательно оформился в литературном мифе о Дракуле. Но за привычным образом вампира стоят гораздо более древние поверья о ревенантах — мертвецах, возвращающихся из потустороннего мира, чтобы вредить живым.

Клод Лекутё обращается к историческим свидетельствам, хроникам, фольклорным текстам и старинным трактатам, чтобы очистить образ вампира от позднейших литературных наслоений. Книга показывает, как разные народы представляли себе вампиров, почему верили в них, какими способами пытались распознать и уничтожить опасного мертвеца и какое место эти страхи занимали в представлениях о жизни, смерти и потустороннем мире.

Лекутё Клод – Мифы о вампирах – От упырей и осинового кола до железных зубов и Ван Хельсинга

Лекутё, Клод. Мифы о вампирах. От упырей и осинового кола до железных зубов и Ван Хельсинга / Клод Лекутё ; пер. с англ. Е. Лалаян. — Москва : МИФ, 2026. — 253 с. : ил. — (Мифы от и до).
ISBN 978-5-00250-791-7

Лекутё Клод – Мифы о вампирах – Содержание

  • Введение

  • Глава 1. Миф о вампире

  • Глава 2. Человек. Жизнь. Смерть

  • Глава 3. Жизнь мертвых

  • Глава 4. Прародители вампиров

  • Глава 5. Прозвания вампира

  • Глава 6. Как оберегаться от вампиров

  • Глава 7. Как распознать и убить вампира

  • Глава 8. Вопросы и ответы

  • Приложение 1. Вампиры деревни Медведжа

  • Приложение 2. Саван покойницы

  • Приложение 3. Вампир в Бендшине, или Пентше

  • Примечания

  • Источники иллюстраций

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Added 02.06.2026
Author brat Vadim
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