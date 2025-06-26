Лем - Мой взгляд на литературу

В течение уже нескольких лет у Читателей моих книг я ощущаю беспокойство из-за того, что не пишу так, как прежде —десять или двенадцать лет тому назад. Действительно: я уже не рассказываю с полной серьезностью истории о межпланетных экспедициях, о необыкновенных приключениях людей в космосе. Я не пишу таких книг, как «Солярис» и «Непобедимый», где представлено столкновение человека с загадками других миров, столкновение духовное и исследовательское, как в «Солярисе», физическое и вооруженное, как в «Непобедимом». Я не пишу также или — чтобы быть точным — меньше пишу произведений в стиле космической мюнхгаузениады, то есть космическо-фантастических рассказов, как «Звездные дневники», но выпускаю в свет либо солидные теоретические работы (вроде «Философии случая», рассматривающей вопросы теории литературы, или монографии «Фантастика и футурология»), либо достаточно тонкие книжечки, такие как «Абсолютная пустота и (находящаяся в печати) «Мнимая величина». Эти и многие другие книги читайте бесплатно на knigoed.net

Я занимаюсь — в этих моих «толстых» книгах — вопросами на грани литературы, философии человека и футурологии ил и — в беллетристических книжечках — экспериментами, по своему содержанию и форме достаточно далекими от того, что писал раньше и что получило ваше, моих Читателей, одобрение.

Почта приносит мне письма, в которых я нахожу озабоченность из-за этих изменений; поэтому я пишу это письмо — открытое, так как, к сожалению, не в состоянии отвечать всем корреспондентам, растерянным, обеспокоенным и даже разочарованным моим «бегством» из области «классической» science fiction1. Впрочем, об этом моем «побеге» уже писали наши критики.

Я получаю просьбы, призывы, советы писать так, как раньше, оставив философию философам, а литературный эксперимент— сторонникам новаторства, и в тексте или в подтексте таких писем слышу упреки, что я дезертировал из SF, что следую за литературной модой или за своими новыми пристрастиями, а не затем, чего жаждут Читатели. Поэтому я пользуюсь удобным случаем, чтобы объясниться — то есть чтобы разъяснить, почему каждая моя следующая книга все меньше похожа на прежние, получившие ваше признание.

Причин для этого столько, что всех я не перечислю, да всех и не знаю, поэтому скажу вам только то, что сам знаю об этой перемене.

Лем, С. - Мой взгляд на литературу

Пер. с пол. и нем.- М.: ACT: ACT МОСКВА, 2009. - 857, [7] с.

ISBN 978-517-036359-9־ (ООО «Издательство ACT»)(С.: Philosophy)

ISBN 978-5-403-00055-0 (000 Издательство «АСТ МОСКВА»)

ISBN 978-5-17-050693-4 (ООО «Издательство АСТ»)(С.: с/с Лем)

ISBN 978-5-403-00056-7 (000 Издательство «АСТ МОСКВА»)

Лем, С. - Мой взгляд на литературу – Содержание

Моим читателям. Перевод Язневича В.И.

ЧАСТЬ 1

Опасные союзы. Перевод Борисова В.И.

Голос автора в дискуссии над «Философией случая». Перевод Борисова В. И

Признания антисемиота. Перевод Язневича В. И

Фантастическая теория литературы Цветана Тодорова. Перевод Язневича В. И.

О непоследовательности в литературе. Перевод Язневича В. И.

Маркиз в графе. Перевод Язневича В. И.

Science Fiction: безнадежный случай — с исключениями. Перевод Язневича В. И

Мой взгляд на литературу. Перевод Язневича В.И.

ЧАСТЬ 2

О Достоевском без сдержанности. Перевод Язневича В.И.

Лолита, или Ставрогин и Беатриче. Перевод Душенко К. В.

Народная поэма Анджея Киевского. Перевод Язневича В. И.

Предисловие к «Торпеде времени» А. Слонимского. Перевод Язневича В.И

Послесловие к «Войне миров» Г. Уэллса. Перевод Язневича В. И.

Послесловие к «Убику» Ф. Дика. Перевод Язневича В.И.

Послесловие к «Необыкновенным рассказам» С. Грабинского. Перёвод Язневича В.И.

Послесловие к «Пикнику на обочине» А. и Б. Стругацких. Перевод Борисова В. И.

К истории возникновения романа «Осмотр на месте». Перевод Душенко К. В

ЧАСТЬ 3

«Сумма технологии». Послесловие к дискуссии. Перевод Язневича В. И.

О сверхчувственном познании. Перевод Левшина И. В

Тридцать лет спустя. Перевод Язневича В.И.

Послесловие. Яжембский Е., Сцилла методологии и Харибда политики. Перевод Язневича В. И.

ДОПОЛНЕНИЕ

Часть 1. Письма, или Сопротивление материи. Перевод Борисова В. И.

Владиславу Капущинскому — 25 декабря 1968 г.

ВиргилиусуЧепайтису —29 декабря 1969 г.

Антонию Слонимскому — 21 февраля 1970 г.

Даниэлю Мрузу — 12 июля 1971 г.

Владиславу Капущинскому — 19 июля 1971 г.

Адресат неизвестен — 16 ноября 1971 г.

Майклу Канделю — 8 мая 1972 г.

Майклу Канделю — 9 июня 1972 г.

Майклу Канделю — 1 июля 1972 г.

Майклу Канделю — 1 августа 1972 г.

Владиславу Капущинскому — 13 декабря 1972 г.

Адресат неизвестен — 22 декабря 1972 г.

Майклу Канделю — 11 апреля 1973 г.

Виргилиусу Чепайтису — 9 мая 1973 г.

Майклу Канделю — 4 октября 1973 г.

Майклу Канделю — 22 [?] 1974 г.

Адресат неизвестен — 9 апреля 1974 г.

Рафаилу Нудельману — 19 апреля 1974 г.

Майклу Канделю — в октябре 1974 г.

Рафаилу Нудельману — 21 ноября 1974 г.

Рафаилу Нудельману — 2 января 1975 г.

Майклу Канделю — 4 января 1975 г.

Майклу Канделю — 9 февраля 1975 г.

Адресат неизвестен — 14 февраля 1975 г.

Майклу Канделю — 21 мая 1975 г.

Владиславу Капущинскому — 11 ноября 1975 г.

Майклу Канделю — 12 апреля 1978 г.

Ежи Яжембскому — 10 января 1985 г.

Часть 2. Сильвические размышления. Перевод Язневича В. И.

IV: Прелести постмодернизма

IX: Читаю Сенкевича

XXIII: Archeologie cyberspace

XXXII: Мой роман с футурологией

XL: Мой роман с футурологией II

XLII: Читаю Сенкевича II

XLIII: Моделирование культуры, или Книги, которые я не напишу

XLIV: Зачем я пишу?

LXVII: Эпоха намеков

LIV-LIX: О Лесьмяне с отступлениями

LXII: Что изменилось в литературе?

LXX1: Что мне удалось предсказать

XCI: Поэзия и проза молодых

ХСП: Мой писательский метод

XCIV: Перед Франкфуртской книжной ярмаркой

С: Прелести постмодернизма II

CI: Прелести постмодернизма III

CIII: Прелести постмодернизма IV

CIX: Межвоенное двадцатилетие

СХ: Поэзия и проза молодых II

CXIX: Критикую критиков

СХХ: Читаю Сенкевича III

CXXI: Читаю Сенкевича IV

СХХШ: Поэзия и проза молодых III, или Прелести постмодернизма V

CXXIV Критикую критиков 11

CXXVIII: Поэзия и проза молодых IV

СХХХ: Пора представиться

CXXXI: Мой роман с футурологией III

СХХХШ: Поэзия и проза молодых V

CXXXVI: Поэзия и проза молодых VI

CXXXVIII: Поэзия и проза молодых VII

CXXXIX: Книга о Гомбровиче

CXLVIII: Поэзия и проза молодых VIII

Часть 3. Разное Книги детства. Перевод Язневича В.И.

Unitas oppositorum.? проза Х.Л. Борхеса. Перевод Язневича В. И.

Мой Милош. Перевод Язневича В.И.

Станция «Солярис». ПереводЯзневича В.И.

«Осмотр на месте». Послесловие к Послесловию. Перевод Язневича В.И.

Господин Ф. (рассказ). Перевод Язневича В.И.

Карманный компьютер фанатов научной фантастики. Перевод Язневича В.И.

Язневич В.И., Станислав Лем о литературе: Библиографическая справка

Персоналии. Составил Язневич В.И.