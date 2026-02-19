Ваш ребенок не хочет делать уроки или убирать в комнате? Доктор Кевин Леман предлагает перестать быть «полицейским» и стать наставником. Главный секрет книги — в передаче ответственности самому ребенку. Если он не сложил вещи в стирку — он идет в школу в грязном; если пролил сок — он его вытирает.

Автор учит родителей сохранять спокойствие и позволять реальности делать свою работу. Книга помогает выстроить иерархию в семье, где родители сохраняют авторитет, но при этом уважают личность ребенка. Это стратегия «мягких рук и твердого сердца»,

Кевин Леман - Как наставить ребенка на путь истинный и при этом не сойти с ума

Пер. с англ. - СПб.: Христианская миссия, 2007. - 304 с.

ISBN 9782־0143־8445־5־

Кевин Леман - Как наставить ребенка на путь истинный и при этом не сойти с ума – Содержание

Часть 1. Почему воспитание реальностью будет действенным в вашей семье

1. Жизнь в джунглях

2. Непоследовательность - или как воспитывать непоседу

3. Сила наглядных примеров

4. Почему кнут и пряник больше не действуют

5. Выбейте почву из-под ног упрямца, и пусть он упадет

6. Осторожно — совершенные родители

7. Как стать лучшим другом для ребенка

8. Когда распадается семья

9. Семьи не смешиваются, они конфликтуют

Часть 2. Использование реальности в повседневной суматохе

10. Что делать, когда они капризничают

11. Ежедневные битвы

12. Путь к победе

Заключительное слово

И последнее

Руководство к обсуждению