Леман - Как наставить ребенка на путь истинный и при этом не сойти с ума

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Psychology Psychotherapy

Ваш ребенок не хочет делать уроки или убирать в комнате? Доктор Кевин Леман предлагает перестать быть «полицейским» и стать наставником. Главный секрет книги — в передаче ответственности самому ребенку. Если он не сложил вещи в стирку — он идет в школу в грязном; если пролил сок — он его вытирает.

Автор учит родителей сохранять спокойствие и позволять реальности делать свою работу. Книга помогает выстроить иерархию в семье, где родители сохраняют авторитет, но при этом уважают личность ребенка. Это стратегия «мягких рук и твердого сердца»,

Кевин Леман - Как наставить ребенка на путь истинный и при этом не сойти с ума

Пер. с англ. - СПб.: Христианская миссия, 2007. - 304 с.

ISBN 9782־0143־8445־5־

Кевин Леман - Как наставить ребенка на путь истинный и при этом не сойти с ума – Содержание

Часть 1. Почему воспитание реальностью будет действенным в вашей семье

  • 1. Жизнь в джунглях

  • 2. Непоследовательность - или как воспитывать непоседу

  • 3. Сила наглядных примеров

  • 4. Почему кнут и пряник больше не действуют

  • 5. Выбейте почву из-под ног упрямца, и пусть он упадет

  • 6. Осторожно — совершенные родители

  • 7. Как стать лучшим другом для ребенка

  • 8. Когда распадается семья

  • 9. Семьи не смешиваются, они конфликтуют

Часть 2. Использование реальности в повседневной суматохе

  • 10. Что делать, когда они капризничают

  • 11. Ежедневные битвы

  • 12. Путь к победе

Заключительное слово

И последнее

Руководство к обсуждению

Related Books

All Books