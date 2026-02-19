Ваш ребенок не хочет делать уроки или убирать в комнате? Доктор Кевин Леман предлагает перестать быть «полицейским» и стать наставником. Главный секрет книги — в передаче ответственности самому ребенку. Если он не сложил вещи в стирку — он идет в школу в грязном; если пролил сок — он его вытирает.
Автор учит родителей сохранять спокойствие и позволять реальности делать свою работу. Книга помогает выстроить иерархию в семье, где родители сохраняют авторитет, но при этом уважают личность ребенка. Это стратегия «мягких рук и твердого сердца»,
Кевин Леман - Как наставить ребенка на путь истинный и при этом не сойти с ума
Пер. с англ. - СПб.: Христианская миссия, 2007. - 304 с.
ISBN 9782־0143־8445־5־
Кевин Леман - Как наставить ребенка на путь истинный и при этом не сойти с ума – Содержание
Часть 1. Почему воспитание реальностью будет действенным в вашей семье
1. Жизнь в джунглях
2. Непоследовательность - или как воспитывать непоседу
3. Сила наглядных примеров
4. Почему кнут и пряник больше не действуют
5. Выбейте почву из-под ног упрямца, и пусть он упадет
6. Осторожно — совершенные родители
7. Как стать лучшим другом для ребенка
8. Когда распадается семья
9. Семьи не смешиваются, они конфликтуют
Часть 2. Использование реальности в повседневной суматохе
10. Что делать, когда они капризничают
11. Ежедневные битвы
12. Путь к победе
Заключительное слово
И последнее
Руководство к обсуждению
