Леман - Секс начинается с кухни

Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Psychology Psychotherapy

Как обычная помощь в мытье посуды может повлиять на романтическое настроение вечером? Кевин Леман отвечает на этот вопрос, раскрывая глубокую эмоциональную связь между бытовым комфортом и сексуальным желанием. Автор утверждает, что для женщины чувство близости рождается из внимания, заботы и ощущения безопасности, которые мужчина проявляет в течение всего дня.

Книга учит искусству «бытового ухаживания». Она помогает парам понять, что мелкие обиды и игнорирование нужд партнера на кухне или в гостиной «замораживают» отношения, в то время как готовность разделить домашние заботы и умение слушать — «поднимают их температуру». Это руководство по созданию атмосферы, в которой близость становится естественным продолжением взаимного уважения.

Леман Кевин – Секс начинается с кухни - Создайте атмосферу близости, чтобы поднять температуру ваших отношений...

Санкт-Петербург: «Библейский взгляд», 2005. – 288 с.

ISBN 5-8445-0117-9

Леман Кевин – Секс начинается с кухни – Содержание

  • 1. Почему секс начинается (а иногда и заканчивается) на кухне?

  • 2. Обязательства в браке

  • 3. С кем вы связали свою судьбу?

  • 4. Идеально подходить друг другу

  • 5. Один плюс один равняется один

  • 6. Ничего, кроме чувств

  • 7. Женщины прилетели с планеты Плутон, но и мужчины тоже немного бестолковы

  • 8. «Доктор Леман, вы несколько преувеличиваете»

  • 9. Как, испытывая гнев, не сорвать его на близких

  • 10. Игры, в которые играют женатые люди

  • 11. Бутылек, сосиска, пи-пи и прочее

  • 12. Семьи обетования

Added 19.02.2026
Related Books

All Books