Леман - Секс начинается с кухни
Как обычная помощь в мытье посуды может повлиять на романтическое настроение вечером? Кевин Леман отвечает на этот вопрос, раскрывая глубокую эмоциональную связь между бытовым комфортом и сексуальным желанием. Автор утверждает, что для женщины чувство близости рождается из внимания, заботы и ощущения безопасности, которые мужчина проявляет в течение всего дня.
Книга учит искусству «бытового ухаживания». Она помогает парам понять, что мелкие обиды и игнорирование нужд партнера на кухне или в гостиной «замораживают» отношения, в то время как готовность разделить домашние заботы и умение слушать — «поднимают их температуру». Это руководство по созданию атмосферы, в которой близость становится естественным продолжением взаимного уважения.
Санкт-Петербург: «Библейский взгляд», 2005. – 288 с.
ISBN 5-8445-0117-9
Леман Кевин – Секс начинается с кухни – Содержание
1. Почему секс начинается (а иногда и заканчивается) на кухне?
2. Обязательства в браке
3. С кем вы связали свою судьбу?
4. Идеально подходить друг другу
5. Один плюс один равняется один
6. Ничего, кроме чувств
7. Женщины прилетели с планеты Плутон, но и мужчины тоже немного бестолковы
8. «Доктор Леман, вы несколько преувеличиваете»
9. Как, испытывая гнев, не сорвать его на близких
10. Игры, в которые играют женатые люди
11. Бутылек, сосиска, пи-пи и прочее
12. Семьи обетования
