Лендри - Ордиалес – Понимание церкви
Церковь. Само это слово вызывает у разных людей разные мысли и чувства. Для некоторых церковь воспринимается, как тепло и надежность, но для других в этом слове чудится опасность порабощения, нечто, желающее заявить свою волю в их жизни.
Однако, что же все-таки церковь? Что делает церковь церковью? Когда группа людей становится церковью? Из каких существенных компонентов созидается церковь наших дней? Возможно, это один из приводимых ниже пунктов. Прочтите их, обсудите совместно, а затем поразмыслите.
Что вам нужно для того, чтобы была церковь? Отдельное, собственное место? Определенные мероприятия? Определенный церемониал? Община? Членство? Принадлежность к определенному течению? Служение? Священнослужители? Организация?
ПОВТОРИТЕ СООБЩА
Помещение, сооружение, место собрания
Костел, маленькая церквушка, арендованный зал, бывший кинозал или клуб. Для многих людей наличие определенного помещения - необходимое условие существования церкви. Наши собеседники спрашивают: “Когда у вас будет церковь?” Они имеют в виду сооружение. Если нет сооружения, то можно ли говорить о существовании церкви?
Служения, мероприятия, программы
Некоторые люди полагают, что, существует церковь или нет, показывает проведение или отсутствие мероприятий. Такие служения, как проповедь, пение, прославление Бога, публичное богослужение, братское общение и т.д., - все ли они одинаково важны или есть такие, которые важнее других? Можно ли отказаться от чего- нибудь и при этом все же иметь церковь?
Эд Лендри, Лео Ордиалес – Понимание церкви - Практикум для организаторов новых церквей
Duncanville, USA: World Wide Printing, 1999. – «Библейская лига», 1999. – 52 с.
ISBN 1-890863-40-8
Эд Лендри, Лео Ордиалес – Понимание церкви – Содержание
- Раздел 1. Свежий взгляд на церковь. Необходимо иметь свежий взгляд на церковь, чтобы ясно представлять себе ее природу и успешно заниматься организацией новых церквей.
- Раздел 2. Понимание малых групп. Что такое малая группа и почему она имеет такое большое значение? Жизнеспособность вашей церкви зависит от понимания вами этого вопроса.
- Раздел 3. Церковь, состоящая из малых групп. Церковь, состоящая из малых групп, может стать вашей самой эффективной стратегией по организации новой церкви.
- Раздел 4. Как решать трудности малой группы. Избежать остановок в эффективной работе малой группы помогает понимание наиболее общих проблем и путей их решения.
No comments yet. Be the first!