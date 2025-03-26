Церковь. Само это слово вызывает у разных людей разные мысли и чувства. Для некоторых церковь воспринимается, как тепло и надежность, но для других в этом слове чудится опасность порабощения, нечто, желающее заявить свою волю в их жизни.

Однако, что же все-таки церковь? Что делает церковь церковью? Когда группа людей становится церковью? Из каких существенных компонентов созидается церковь наших дней? Возможно, это один из приводимых ниже пунктов. Прочтите их, обсудите совместно, а затем поразмыслите.

Что вам нужно для того, чтобы была церковь? Отдельное, собственное место? Определенные мероприятия? Определенный церемониал? Община? Членство? Принадлежность к определенному течению? Служение? Священнослужители? Организация?

ПОВТОРИТЕ СООБЩА

Помещение, сооружение, место собрания

Костел, маленькая церквушка, арендованный зал, бывший кинозал или клуб. Для многих людей наличие определенного помещения - необходимое условие существования церкви. Наши собеседники спрашивают: “Когда у вас будет церковь?” Они имеют в виду сооружение. Если нет сооружения, то можно ли говорить о существовании церкви?

Служения, мероприятия, программы

Некоторые люди полагают, что, существует церковь или нет, показывает проведение или отсутствие мероприятий. Такие служения, как проповедь, пение, прославление Бога, публичное богослужение, братское общение и т.д., - все ли они одинаково важны или есть такие, которые важнее других? Можно ли отказаться от чего- нибудь и при этом все же иметь церковь?

Эд Лендри, Лео Ордиалес – Понимание церкви - Практикум для организаторов новых церквей

Duncanville, USA: World Wide Printing, 1999. – «Библейская лига», 1999. – 52 с.

ISBN 1-890863-40-8

Эд Лендри, Лео Ордиалес – Понимание церкви – Содержание