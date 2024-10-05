Это вам не пыльный урок по философии! Это история философии от Древнего Китая до Жака Деррида, рассказанная по-новому, — вы увидите философов, сформировавших современную мысль, с самых неожиданных ракурсов. Познакомьтесь с Платоном — звездой рестлинга в Древней Греции, или же с Ницше — первым сверхчеловеком, помедитируйте над посланиями Бодхидхармы, мастера кунг-фу.

Если вы любите комиксы и хотели бы начать разбираться в философии, то эта книга — идеальная точка входа в удивительный мир мудрецов и мыслителей.

Комикс «Философы в действии» ориентирован на людей, которые еще не знакомы с философией, но легко способен увлечь их и в простой форме объяснить базовые понятия и основные направления развития этой науки. Изобретательные рисунки, достойные кисти Пикчера, прекрасное чувство юмора и крайне понятное изложение философских концепций! (Евгений Мацкевич, иллюстратор паблика «Образовач»)

Ван Ленте, Фред - Философы в действии - История философии в комиксах

Пер. с англ. Евгения Логинова. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 328 c. : ил.

ISBN 978-5-00117-264-2

Ван Ленте, Фред - Философы в действии - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Это всё китайская грамота. Древняя философия

Досократики

Лао-цзы

Конфуций

Платон

Аристотель

Диоген Киник

Эпикур

Эпиктет Стоик

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Старая добрая религия. Средневековая философия

Аврелий Августин

Бодхидхарма

Руми

Св. Фома Аквинский

Макиавелли

Ицхак Лурия

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Ослепи меня наукой. Философия Нового времени

Фрэнсис Бэкон

Рене Декарт

Томас Гоббс

Бенедикт Спиноза

Джордж Беркли

Готфрид Лейбниц

Дэвид Юм

Жан-Жак Руссо

Томас Джефферсон

Иммануил Кант

Мэри Уолстонкрафт

Георг Гегель и Артур Шопенгауэр

Огюст Конт

Сёрен Кьеркегор

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Наш глупый век «измов». Современная философия

Карл Маркс

Джон Стюарт Милль

Фридрих Ницше

Уильям Джеймс

Зигмунд Фрейд

Карл Юнг

Людвиг Витгенштейн

Жан-Поль Сартр

Джозеф Кэмпбелл

Айн Рэнд

Мишель Фуко

Жак Деррида

ФИЛОСОФЫ В ДЕЙСТВИИ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА