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Леонтьев - Храм и Церковь

Константин Николаевич Леонтьев - Храм и Церковь
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy
Многим русским неприятно расстаться с любимой мыслью о славном мире, заключенном в стенах самого Царь-града, даже и в том случае, если общие условия европейской политики приведут нас к соглашению с Турцией. И в этом случае естественно ждать какой-нибудь такой комбинации, которая поставила бы Константинополь и оба пролива в зависимость от нас, хотя бы и косвенную, но все-таки прочную по самой силе обстоятельств.
Как и всегда случается в истинно великих и роковых исторических событиях, живое чувство сердца и мечты возбужденного патриотизма совпадает в бессознательных стремлениях своих с самым верным, спокойным и дальновидным политическим расчетом.
Очень многим утешительно было бы читать и слушать о торжественном шествии наших победных дружин с музыкой и развернутыми знаменами по пестрым улицам Стамбула, великолепного даже в неопрятности своей.
Это нравственная потребность внешнего осязательного триумфа — вовсе даже не шовинизм.

Константин Николаевич Леонтьев - Храм и Церковь

Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2011. — 480 с.
ISBN 978-985-511-160-4

Константин Николаевич Леонтьев - Храм и Церковь - Содержание

  • Храм и Церковь
  • Византизм и славянство
  • О всемирной любви
  • Записки отшельника
  • Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения
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Added 06.09.2021
Author brat christifid
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