Многим русским неприятно расстаться с любимой мыслью о славном мире, заключенном в стенах самого Царь-града, даже и в том случае, если общие условия европейской политики приведут нас к соглашению с Турцией. И в этом случае естественно ждать какой-нибудь такой комбинации, которая поставила бы Константинополь и оба пролива в зависимость от нас, хотя бы и косвенную, но все-таки прочную по самой силе обстоятельств.

Как и всегда случается в истинно великих и роковых исторических событиях, живое чувство сердца и мечты возбужденного патриотизма совпадает в бессознательных стремлениях своих с самым верным, спокойным и дальновидным политическим расчетом.

Очень многим утешительно было бы читать и слушать о торжественном шествии наших победных дружин с музыкой и развернутыми знаменами по пестрым улицам Стамбула, великолепного даже в неопрятности своей.

Это нравственная потребность внешнего осязательного триумфа — вовсе даже не шовинизм.

Константин Николаевич Леонтьев - Храм и Церковь

Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2011. — 480 с.

ISBN 978-985-511-160-4

Константин Николаевич Леонтьев - Храм и Церковь - Содержание